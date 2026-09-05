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Premier League: Η πρώτη νίκη της Λίβερπουλ ήρθε με «υπογραφή» Ίσακ, 2-0 την Ίπσουιτς, δείτε τα γκολ
Premier League: Η πρώτη νίκη της Λίβερπουλ ήρθε με «υπογραφή» Ίσακ, 2-0 την Ίπσουιτς, δείτε τα γκολ
Ο Σουηδός φορ πέτυχε δύο γκολ στο ξεκίνημα και χάρισε στους «Κόκκινους» το πρώτο τρίποντο της σεζόν
Η πρώτη φετινή νίκη της Λίβερπουλ ήρθε στο Πόρτμαντ Ρόουντ, όπου η ομάδα του Άντονι Ιραόλα επιβλήθηκε 2-0 της Ίπσουιτς χάρη σε δύο γκολ του Ίσακ στο ξεκίνημα του ματς. Ντεμπούτο με τους νικητές για τον Μπαρκολά, στον πάγκο έμεινε ο Κώστας Τσιμίκας.
Οι Κόκκινοι μπήκαν ιδανικά στο ματς, με τον Χάκπο να βρίσκει τον Ίσακ και τον Σουηδό να σκοράρει με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή μόλις στο 7'. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ολλανδός βρήκε εκ νέου τον συμπαίκτη του, αυτή τη φορά με μπαλιά με το εξωτερικό, και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση για να γράψει το 2-0.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν ξανά στο ματς, με τον Σέρπεν να κρατά στο μεταξύ τη διαφορά στα δύο τέρματα σταματώντας δις τον Σόμποσλαϊ (20', 23'). Η κεφαλιά του Ντέιβις στο 30' ήταν άστοχη, με το σουτ του Μακ Άλιστερ στο επόμενο λεπτό να έχει ανάλογη κατάληξη. Ακολούθησαν δύο ακόμη προσπάθειες από Σόμποσλαϊ (40') και Βιρτς (42'), με τον Σέρπεν να βρίσκεται εκεί που πρέπει.
Στο δεύτερο μέρος, οι νεοφώτιστοι έψαξαν τρόπο να μπουν ξανά στο παιχνίδι αλλά απειλούσαν κυρίως με μακρινές προσπάθειες (56' Φατάγου, 60', 90+5' Ενσίσο, 86' Κλαρκ), την ώρα που η Λίβερπουλ κρατούσε με σχετική ευκολία τους αντιπάλους της μακριά από την εστία της. Εντέλει, το 2-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την Ίπσουιτς να μένει στους τρεις βαθμούς και τους Κόκκινους να ανεβαίνουν στους πέντε.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 5/9
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 5/9
Μπράιτον-Λιντς 5/9
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 5/9
Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 5/9
Οι Κόκκινοι μπήκαν ιδανικά στο ματς, με τον Χάκπο να βρίσκει τον Ίσακ και τον Σουηδό να σκοράρει με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή μόλις στο 7'. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ολλανδός βρήκε εκ νέου τον συμπαίκτη του, αυτή τη φορά με μπαλιά με το εξωτερικό, και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση για να γράψει το 2-0.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν ξανά στο ματς, με τον Σέρπεν να κρατά στο μεταξύ τη διαφορά στα δύο τέρματα σταματώντας δις τον Σόμποσλαϊ (20', 23'). Η κεφαλιά του Ντέιβις στο 30' ήταν άστοχη, με το σουτ του Μακ Άλιστερ στο επόμενο λεπτό να έχει ανάλογη κατάληξη. Ακολούθησαν δύο ακόμη προσπάθειες από Σόμποσλαϊ (40') και Βιρτς (42'), με τον Σέρπεν να βρίσκεται εκεί που πρέπει.
Στο δεύτερο μέρος, οι νεοφώτιστοι έψαξαν τρόπο να μπουν ξανά στο παιχνίδι αλλά απειλούσαν κυρίως με μακρινές προσπάθειες (56' Φατάγου, 60', 90+5' Ενσίσο, 86' Κλαρκ), την ώρα που η Λίβερπουλ κρατούσε με σχετική ευκολία τους αντιπάλους της μακριά από την εστία της. Εντέλει, το 2-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την Ίπσουιτς να μένει στους τρεις βαθμούς και τους Κόκκινους να ανεβαίνουν στους πέντε.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 5/9
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 5/9
Μπράιτον-Λιντς 5/9
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 5/9
Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 5/9
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 5/9
Χαλ-Άστον Βίλα 5/9
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9
Άρσεναλ-Τσέλσι 6/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 6
Άρσεναλ 6
Χαλ 6
Τσέλσι 6
Λίβερπουλ 5 -3αγ.
Μπρέντφορντ 4
Νιούκαστλ 4
Έβερτον 4
Λιντς 4
Μπράιτον 3
Μάντσεστερ Γ. 3
Σάντερλαντ 3
Ίπσουιτς 3 -3αγ.
Μπόρνμουθ 1
Νότιγχαμ Φόρεστ 1
Φούλαμ 0
Κόβεντρι 0
Κρίσταλ Πάλας 0
Άστον Βίλα 0
Τότεναμ 0
Πηγή:www.gazzetta.gr
Χαλ-Άστον Βίλα 5/9
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9
Άρσεναλ-Τσέλσι 6/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 6
Άρσεναλ 6
Χαλ 6
Τσέλσι 6
Λίβερπουλ 5 -3αγ.
Μπρέντφορντ 4
Νιούκαστλ 4
Έβερτον 4
Λιντς 4
Μπράιτον 3
Μάντσεστερ Γ. 3
Σάντερλαντ 3
Ίπσουιτς 3 -3αγ.
Μπόρνμουθ 1
Νότιγχαμ Φόρεστ 1
Φούλαμ 0
Κόβεντρι 0
Κρίσταλ Πάλας 0
Άστον Βίλα 0
Τότεναμ 0
Πηγή:www.gazzetta.gr
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