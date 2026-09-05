Χάος σε πτήση στις ΗΠΑ: Επιβάτης σε ρατσιστικό παραλήρημα, τον έδεσαν στο κάθισμα με μονωτική ταινία, δείτε βίντεο

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, σημειώνοντας πως έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.160 περιστατικά απείθαρχων επιβατών το 2026.Εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία Μεταφορών του Μέριλαντ και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη με βάση πολιτειακές κατηγορίες.Το FBI συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων σε συνεργασία με την Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Μέριλαντ, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα απαγγελθούν και ομοσπονδιακές κατηγορίες.«Το FBI πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή συνεντεύξεις για τη συλλογή στοιχείων και θα συνεργαστεί με την Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Μέριλαντ ώστε να καθοριστεί αν θα ασκηθούν ομοσπονδιακές διώξεις», ανέφερε η υπηρεσία.