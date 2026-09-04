Με το αμφιλεγόμενο για την ασφάλειά του, Boeing του Κατάρ, θα ταξιδέψει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Ιρλανδία

Το προεδρικό αεροσκάφος των 400 εκατ. δολαρίων δεν έχει ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες αναβαθμίσεις ασφαλείας, ενώ ειδικοί αμφισβητούν αν διαθέτει τα ίδια αμυντικά συστήματα με το παραδοσιακό Air Force One

Boeing 747 που του παραχώρησε το Κατάρ, ετοιμάζεται να ταξιδέψει ο Λευκού Οίκου που μίλησε στην Washington Post.



Το ταξίδι θα αποτελέσει την πρώτη διεθνή αποστολή του Τραμπ με το συγκεκριμένο αεροσκάφος έπειτα από την απόφαση των αμερικανικών αρχών ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο, έπειτα από πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας για πιθανή ιρανική απειλή.



«Δεν σχολιάζουμε συγκεκριμένες αναβαθμίσεις ή τροποποιήσεις στο Air Force One», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης στην Washington Post. «Διατηρούμε μια σταθερή στάση που διασφαλίζει ασφαλή, προστατευμένη και αξιόπιστη δυνατότητα για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και εξελίσσουμε διαρκώς τις δυνατότητες αυτές όταν απαιτείται».







Το αεροσκάφος των 400 εκατ. δολαρίων Η απόφαση του Τραμπ έρχεται λίγους μήνες μετά τη δήλωσή του ότι το αεροσκάφος θα αποσυρθεί προσωρινά από την υπηρεσία προκειμένου να υποβληθεί



Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει τον Ιούλιο ότι το Boeing 747 θα «φτάσει στα μέγιστα δυνατά επίπεδα» με πρόσθετες αναβαθμίσεις. Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει τότε ότι οι εργασίες θα ξεκινούσαν το φθινόπωρο και θα διαρκούσαν περίπου έναν μήνα, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα αρχίσουν.



Σύμφωνα με την Washington Post, το πρόγραμμα ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.



Air Force One από την Boeing.



Το Κατάρ είχε παραχωρήσει το Boeing 747-8 στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ενώ το αεροσκάφος έχει υποστεί τροποποιήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων στα συστήματα ασφαλείας και επικοινωνιών.



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Οι αμφιβολίες των ειδικών για την προστασία του προέδρου Παρά τις αναβαθμίσεις, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας που επικαλούνται οι New York Times έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το αν το αεροσκάφος διαθέτει όλα τα προηγμένα αμυντικά συστήματα του παλαιότερου προεδρικού αεροσκάφους.



Το παραδοσιακό Air Force One είναι εξοπλισμένο, ώστε να προστατεύει τον πρόεδρο από ένα ευρύ φάσμα απειλών, ακόμη και από πυραυλικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Boeing του Κατάρ δεν διέθετε εξαρχής ορισμένα από αυτά τα αντισταθμιστικά συστήματα όταν άρχισε να χρησιμοποιείται από τον Τραμπ.



Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος πληροί όλες τις απαιτήσεις για τη μεταφορά του προέδρου, ενώ και ο Λευκός Οίκος έχει υπερασπιστεί την ασφάλειά του.



Με τοπου του παραχώρησε το Κατάρ, ετοιμάζεται να ταξιδέψει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρλανδία την επόμενη εβδομάδα, παρά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για την ασφάλεια του αεροσκάφους και το γεγονός ότι οι αναβαθμίσεις του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο τουπου μίλησε στηνΤο ταξίδι θα αποτελέσει την πρώτη διεθνή αποστολή τουμε το συγκεκριμένο αεροσκάφος έπειτα από την απόφαση των αμερικανικών αρχών να τον μεταφέρουν μυστικά σε άλλο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής τουστην Τουρκία τον Ιούλιο, έπειτα από πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας για πιθανή ιρανική απειλή.«Δεν σχολιάζουμε συγκεκριμένες αναβαθμίσεις ή τροποποιήσεις στο Air Force One», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης στηνΗ απόφαση τουέρχεται λίγους μήνες μετά τη δήλωσή του ότι το αεροσκάφος θα αποσυρθεί προσωρινά από την υπηρεσία προκειμένου να υποβληθεί σε εκτεταμένες εργασίες ασφαλείας Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει τονότι τοθα «φτάσει στα μέγιστα δυνατά επίπεδα» με πρόσθετες αναβαθμίσεις. Οείχε ανακοινώσει τότε ότι οι εργασίες θα ξεκινούσαν το φθινόπωρο και θα διαρκούσαν περίπου έναν μήνα, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα αρχίσουν.Σύμφωνα με τηντο πρόγραμμα ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.Το αεροσκάφος του Κατάρ τέθηκε εσπευσμένα στην υπηρεσία της αμερικανικής προεδρίας το καλοκαίρι ως προσωρινή λύση, καθώς η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναμένει την κατασκευή δύο νέωναπό τηνΤο Κατάρ είχε παραχωρήσει τοστο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ενώ το αεροσκάφος έχει υποστεί τροποποιήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων στα συστήματα ασφαλείας και επικοινωνιών.Παρά τις αναβαθμίσεις, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας που επικαλούνται οιέχουν εκφράσει αμφιβολίες για το αν το αεροσκάφος διαθέτει όλα τα προηγμένα αμυντικά συστήματα του παλαιότερου προεδρικού αεροσκάφους.Το παραδοσιακό Air Force One είναι εξοπλισμένο, ώστε να προστατεύει τον πρόεδρο από ένα ευρύ φάσμα απειλών, ακόμη και από πυραυλικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τοτου Κατάρ δεν διέθετε εξαρχής ορισμένα από αυτά τα αντισταθμιστικά συστήματα όταν άρχισε να χρησιμοποιείται από τον Τραμπ.Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος πληροί όλες τις απαιτήσεις για τη μεταφορά του προέδρου, ενώ και ο Λευκός Οίκος έχει υπερασπιστεί την ασφάλειά του.

Τον Ιούλιο, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ είχε δηλώσει ότι «το νέο Air Force One είναι ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος που έχει εξοπλιστεί με πρωτόκολλα ασφαλείας υψηλού επιπέδου, τα οποία διασφαλίζουν την προστασία του προέδρου και του προσωπικού του». «Όπως έχει πει ο πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν στο στόχαστρο και χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο – συμπεριλαμβανομένης της παραπλάνησης και της αντιπερισπαστικής τακτικής – για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών», είχε προσθέσει.



Από πολυτελές αεροσκάφος του Κατάρ σε προεδρικό Air Force One Το Boeing παραμένει ωστόσο αμφιλεγόμενο, καθώς σχεδιάστηκε αρχικά ως πολυτελές αεροσκάφος για τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ και όχι ως βαριά θωρακισμένο προεδρικό αεροπλάνο.



Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα κατασκευής των νέων Air Force One έχει αντιμετωπίσει πολυετείς καθυστερήσεις και αυξανόμενο κόστος. Το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (GAO) εκτιμά ότι το συνολικό κόστος του προγράμματος θα ξεπεράσει τα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια.



Η επίσκεψη στην Ιρλανδία και η προεκλογική χρήση Το ταξίδι του Τραμπ στην Ιρλανδία αναμένεται να περιλαμβάνει συναντήσεις στο Δουβλίνο με την πρόεδρο της χώρας Κάθριν Κόνολι και τον πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, καθώς και επίσκεψη στο γήπεδο γκολφ που διαθέτει στο Ντούνμπεγκ, με αφορμή το Irish Open.



Χωρίς τις νέες αναβαθμίσεις, ο Τραμπ ενδέχεται να χρησιμοποιεί συχνότερα το αεροσκάφος του Κατάρ, καθώς εντείνει τις προεκλογικές του μετακινήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προγραμματίσει να μιλήσει στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Ντάλας στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, ενώ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει επισκέψεις στην Αλάσκα και σε άλλες πολιτείες όπου η εκλογική μάχη αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη.