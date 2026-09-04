Το κόλπο με τον σωλήνα της σπείρας στο Ζεφύρι που «έκαιγε» τα κινητά στην αποχέτευση, πάνω από 175.000 ευρώ η λεία

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Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση για να δυσχεράνει τον εντοπισμό της άλλαζε ανα τακτά χρονικά διαστήματα τόσο τον χώρο όπου λειτουργούσε το «τηλεφωνικό κέντρο» όσο και τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαν.Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον, παρουσιάζει ένα εύρημα των αστυνομικών στον χώρο που χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Είχε εγκατασταθεί σωλήνας, ο οποίος συνδεόταν απευθείας με την αποχέτευση της κατοικίας, προκειμένου, τα μέλη της οργάνωσης να μπορούν να απορρίπτουν τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα και να δυσχεραίνουν την ανεύρεσή τους από τις Αρχές.Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν εννέα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, μικρή ποσότητα τιμαλφών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 6.500 ευρώ. Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι το συνολικό περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ξεπερνά τις 175.000 ευρώ.Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η κατά περίπτωση εμπλοκή των κατηγορουμένων σε τέσσερις περιπτώσεις με παρόμοια μεθοδολογία.Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.