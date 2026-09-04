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Το κόλπο με τον σωλήνα της σπείρας στο Ζεφύρι που «έκαιγε» τα κινητά στην αποχέτευση, πάνω από 175.000 ευρώ η λεία
Το κόλπο με τον σωλήνα της σπείρας στο Ζεφύρι που «έκαιγε» τα κινητά στην αποχέτευση, πάνω από 175.000 ευρώ η λεία
Πώς οι «τηλεφωνητές» έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή - Δύο συλλήψεις από την ΕΛΑΣ
Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ με το συνολικό περιουσιακό όφελος από τη δράση της να ξεπερνά τις 175.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα, τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε φυλακές για παρόμοια υπόθεση.
Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου στο Ζεφύρι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε χώρος που η οργάνωση χρησιμοποιούσε «τηλεφωνικό κέντρο». Εκεί συνελήφθησαν δύο από τα μέλη της, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν αναλάβει τον ρόλο των «τηλεφωνητών».
Όπως προκύπτει από την έρευνα των αστυνομικών, η οργάνωση φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου, και είχε συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, καθώς εκτός από τους «τηλεφωνητές», υπήρχαν τα «διευθυντικά στελέχη» και οι «εισπράκτορες».
Τα δύο άτομα που έχουν συλληφθεί, ήταν υπεύθυνοι για την εξεύρεση των θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, αλλά και την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι «τηλεφωνητές» πραγματοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό κλήσεων σε πολίτες, τα στοιχεία των οποίων εντόπιζαν μέσω τηλεφωνικών καταλόγων. Κατά την επικοινωνία τους παρουσιάζονταν ψευδώς είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ είτε ως λογιστές.
Με διάφορα προσχήματα προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, μέσα ή έξω από τις κατοικίες τους.
Μεταξύ μάλιστα των δικαιολογιών που χρησιμοποιούσαν ήταν η δήθεν ανάγκη δήλωσης χρημάτων στην εφορία, η ασφάλιση μετρητών και τιμαλφών, αλλά και υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αφού έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα αντικείμενα αξίας, αναλάμβαναν δράση οι «εισπράκτορες που μετέβαιναν στις κατοικίες των θυμάτων και είτε αφαιρούσαν τα χρήματα και τα τιμαλφή από τα σημεία όπου είχαν τοποθετηθεί είτε τα παραλάμβαναν οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την καταμέτρηση και την εκτίμησή τους.
Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου στο Ζεφύρι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε χώρος που η οργάνωση χρησιμοποιούσε «τηλεφωνικό κέντρο». Εκεί συνελήφθησαν δύο από τα μέλη της, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν αναλάβει τον ρόλο των «τηλεφωνητών».
Όπως προκύπτει από την έρευνα των αστυνομικών, η οργάνωση φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου, και είχε συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, καθώς εκτός από τους «τηλεφωνητές», υπήρχαν τα «διευθυντικά στελέχη» και οι «εισπράκτορες».
Τα δύο άτομα που έχουν συλληφθεί, ήταν υπεύθυνοι για την εξεύρεση των θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, αλλά και την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι «τηλεφωνητές» πραγματοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό κλήσεων σε πολίτες, τα στοιχεία των οποίων εντόπιζαν μέσω τηλεφωνικών καταλόγων. Κατά την επικοινωνία τους παρουσιάζονταν ψευδώς είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ είτε ως λογιστές.
Με διάφορα προσχήματα προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, μέσα ή έξω από τις κατοικίες τους.
Μεταξύ μάλιστα των δικαιολογιών που χρησιμοποιούσαν ήταν η δήθεν ανάγκη δήλωσης χρημάτων στην εφορία, η ασφάλιση μετρητών και τιμαλφών, αλλά και υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αφού έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα αντικείμενα αξίας, αναλάμβαναν δράση οι «εισπράκτορες που μετέβαιναν στις κατοικίες των θυμάτων και είτε αφαιρούσαν τα χρήματα και τα τιμαλφή από τα σημεία όπου είχαν τοποθετηθεί είτε τα παραλάμβαναν οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την καταμέτρηση και την εκτίμησή τους.
Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση για να δυσχεράνει τον εντοπισμό της άλλαζε ανα τακτά χρονικά διαστήματα τόσο τον χώρο όπου λειτουργούσε το «τηλεφωνικό κέντρο» όσο και τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαν.
Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον, παρουσιάζει ένα εύρημα των αστυνομικών στον χώρο που χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Είχε εγκατασταθεί σωλήνας, ο οποίος συνδεόταν απευθείας με την αποχέτευση της κατοικίας, προκειμένου, τα μέλη της οργάνωσης να μπορούν να απορρίπτουν τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα και να δυσχεραίνουν την ανεύρεσή τους από τις Αρχές.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν εννέα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, μικρή ποσότητα τιμαλφών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 6.500 ευρώ. Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι το συνολικό περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ξεπερνά τις 175.000 ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η κατά περίπτωση εμπλοκή των κατηγορουμένων σε τέσσερις περιπτώσεις με παρόμοια μεθοδολογία. Μία από αυτές σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2026 σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, με τη λεία να ανέρχεται περίπου στις 150.000 ευρώ.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον, παρουσιάζει ένα εύρημα των αστυνομικών στον χώρο που χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Είχε εγκατασταθεί σωλήνας, ο οποίος συνδεόταν απευθείας με την αποχέτευση της κατοικίας, προκειμένου, τα μέλη της οργάνωσης να μπορούν να απορρίπτουν τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα και να δυσχεραίνουν την ανεύρεσή τους από τις Αρχές.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν εννέα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, μικρή ποσότητα τιμαλφών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 6.500 ευρώ. Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι το συνολικό περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ξεπερνά τις 175.000 ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η κατά περίπτωση εμπλοκή των κατηγορουμένων σε τέσσερις περιπτώσεις με παρόμοια μεθοδολογία. Μία από αυτές σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2026 σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, με τη λεία να ανέρχεται περίπου στις 150.000 ευρώ.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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