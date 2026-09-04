Χιλιάδες πυροσβέστες στη μάχη με τις δασικές πυρκαγιές στην Ινδονησία, τοξική ομίχλη «πνίγει» τη Μαλαισία

Η κατάσταση στη Μαλαισία είναι πλέον ιδιαίτερα σοβαρή, στο Σεριάν ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ξεπέρασε το όριο των 500 και κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

δασικές πυρκαγιές σε ορισμένες περιοχές του Βόρνεο και της Σουμάτρας, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.



Το τεράστιο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας δίνει μάχη εδώ και εβδομάδες προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο τις φωτιές και την πυκνή ομίχλη που έχει σχηματιστεί από τους καπνούς των τεράστιων αυτών πυρκαγιών, η οποία μετακινείται προς τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και τις Φιλιππίνες.







Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 14.000 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην επαρχία και κατάφεραν να σβήσουν τις







«Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο δυτικό Καλιμαντάν λόγω των καμένων τυρφώνων, οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερης διάρκειας παρέμβαση και παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ψύξης, για να διασφαλιστεί ότι η πυρκαγιά δεν θα αναζωπυρωθεί», εξήγησε ο επικεφαλής αυτής της εθνικής υπηρεσίας.



Στην επαρχία του κεντρικού Καλιμαντάν, οι αρχές κατέσβησαν φωτιές σε μια επιφάνεια 1.970 στρεμμάτων, είπε επίσης ο Μπέρτον, προσθέτοντας πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με θερμική κάμερα αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις υπόγειες εστίες.





Κλείσιμο Eto ba yung reason ng unhealthy air natin today?



Kalimantan, Indonesia wildfire pic.twitter.com/2Rllr3KrXD — Jaypee D. Armando #NeverAgain (@JaypeeArmando) August 31, 2026

Η επαρχία κατέγραψε «ανθυγιεινό» επίπεδο ποιότητας του αέρα, με ορατότητα μικρότερη των 2,5 χιλιομέτρων, ενώ τα σχολεία και στις δύο επαρχίες παρέμειναν κλειστά, πρόσθεσε.



Στη Μαλαισία, η σημαντική αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οδήγησε την κυβέρνηση να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ένα τμήμα του κρατιδίου Σαραγουάκ, στη νήσο Βόρνεο, έγινε γνωστό από το γραφείο του πρωθυπουργού.



Ινδονησία έστειλε χιλιάδες πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν τιςσε ορισμένες περιοχές του, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.Το τεράστιο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικήςδίνει μάχη εδώ και εβδομάδες προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο τις φωτιές και τηνπου έχει σχηματιστεί από τους καπνούς των τεράστιων αυτών πυρκαγιών, η οποία μετακινείται προς τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και τις Φιλιππίνες.Στην επαρχία του δυτικού Καλιμαντάν, μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, αυτή η ομίχλη έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα του αέρα σε «επικίνδυνο» επίπεδο, με ορατότητα μικρότερη του ενός χιλιομέτρου χθες, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών Μπέρτον Σουάρ Πελίτα Παντζαϊτάν.Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι απόέχουν αναπτυχθεί στην επαρχία και κατάφεραν να σβήσουν τις πυρκαγιές που κάλυπταν χθες σχεδόν 4.300 στρέμματα γης.«Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο δυτικό Καλιμαντάν λόγω των καμένων τυρφώνων, οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερης διάρκειας παρέμβαση και παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ψύξης, για να διασφαλιστεί ότι η πυρκαγιά δεν θα αναζωπυρωθεί», εξήγησε ο επικεφαλής αυτής της εθνικής υπηρεσίας.Στην επαρχία του κεντρικού, οι αρχές κατέσβησαν φωτιές σε μια επιφάνεια 1.970 στρεμμάτων, είπε επίσης ο Μπέρτον, προσθέτοντας πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με θερμική κάμερα αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις υπόγειες εστίες.Η επαρχία κατέγραψε «ανθυγιεινό» επίπεδο ποιότητας του αέρα, με ορατότητα μικρότερη των 2,5 χιλιομέτρων, ενώ τα σχολεία και στις δύο επαρχίες παρέμειναν κλειστά, πρόσθεσε.Στη Μαλαισία, η σημαντική αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οδήγησε την κυβέρνηση να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ένα τμήμα του κρατιδίου Σαραγουάκ, στη νήσο Βόρνεο, έγινε γνωστό από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφορά τμήμα της περιοχής Σεριάν, στο μαλαισιανό τμήμα του Βόρνεο, και οδήγησε στο κλείσιμο 647 σχολείων από τη Δευτέρα και τουλάχιστον έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.



Η Επιτροπή Διαχείρισης Καταστροφών του Σαραουάκ είχε ζητήσει επίσημα την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αφού ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Σεριάν ξεπέρασε το κρίσιμο όριο των 500, φτάνοντας στο 519 νωρίς σήμερα το πρωί.