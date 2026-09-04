Πώς έφτασαν οι διασώστες στους εγκλωβισμένους εργάτες στο Νεπάλ: Τα μεγάλα εμπόδια και η ελπίδα για επιζώντες
Πώς έφτασαν οι διασώστες στους εγκλωβισμένους εργάτες στο Νεπάλ: Τα μεγάλα εμπόδια και η ελπίδα για επιζώντες
Μία και πλέον εβδομάδα μέσα σε ένα τούνελ γεμάτο νερό και λάσπη πέρασαν οι δύο εργαζόμενοι – Η περίπλοκη εργασία των ειδικών στις σήραγγες
Για να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο μέχρι να φτάσουν στους παγιδευμένους εργαζόμενους και να τους βρουν ζωντανούς χρειαζόταν οι διασώστες και ένα μικρό θαύμα, όπως λένε.
Το πρώτο εμπόδιο, λένε στο BBC, ήταν να εντοπίσουν την είσοδο της σήραγγας, σε έναν τόπο που είχε καταστεί σχεδόν αγνώριστος από την καταστροφική πλημμύρα της περασμένης εβδομάδας στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους.
Έπρεπε να αναζητήσουμε την είσοδο μιας σήραγγας που παλαιότερα βρισκόταν στην κορυφή του λόφου, αλλά τώρα ήταν κάτω από τη γη, δήλωσε ο Άρνολντ Ντιξ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Σηράγγων και Υπόγειων Χώρων.
Το μέγεθος της χιονοστιβάδας ήταν εντελώς πρωτοφανές, λέει ο ίδιος.
Ο Ντιξ συμβούλευσε τις Αρχές του Νεπάλ σχετικά με τον τρόπο διάνοιξης της φραγμένης σήραγγας προς τον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, ο οποίος ήταν ένας από τους πολλούς σταθμούς που επλήγησαν από την πλημμύρα.
Χρησιμοποιώντας παλιούς τοπογραφικούς χάρτες, δορυφορικές εικόνες της περιοχής μετά την καταστροφή, βίντεο από ελικόπτερα και «ο,τιδήποτε άλλο μπορούσαμε να βρούμε στην επιφάνεια του βουνού, όπως στύλους ηλεκτρικού ρεύματος», ο Ντιξ και η ομάδα του προσδιόρισαν την πιθανή θέση της εισόδου και άρχισαν να σκάβουν.
Βρήκαν την είσοδο αλλά η επόμενη πρόκληση ήταν να εντοπίσουν τους επιζώντες.
«Γνωρίζαμε ότι θα βρίσκονταν μπροστά μας, αλλά δεν ξέραμε πού ακριβώς. Οπότε απλά πρέπει να αρχίσεις να σκάβεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Και να ακούς αν μπορείς να ακούσεις κανέναν», είπε ο Ντιξ.
Οι διασώστες έπρεπε να περάσουν από ένα τούνελ που είχε καλυφθεί εντελώς από λάσπη και ογκώδεις βράχους. Τα εκρηκτικά ήταν απαραίτητα για να ανοίξει το πέρασμα, αλλά ήταν και πολύ επικίνδυνα γιατί πάντα υπάρχει κίνδυνος να ανατινάξουν και τους εγκλωβισμένους ή και τους διασώστες.
Παράλληλα διαπίστωσαν -και αυτό ήταν νέο εμπόδιο- ότι η σήραγγα ήταν γεμάτη νερό. Με εκσκαφείς και αντλίες, οι Νεπαλέζοι διασώστες έσκαψαν μια σειρά από τάφρους από τη σήραγγα μέχρι τον ποταμό, ώστε να μπορέσουν να αποστραγγίσουν το νερό.
Τελικά, αναγκάστηκαν να σκάψουν ένα πέρασμα, μια μικροσκοπική σήραγγα, ίσα να περάσει ένας άνθρωπος, μέσα από τα συντρίμμια στην κορυφή της σήραγγας, για να μειώσουν και τον κίνδυνο πλημμύρας.
Τελικά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, οι διασώστες νόμισαν ότι άκουσαν φωνές. Απάντησαν στους εγκλωβισμένους «μην ανησυχείτε, ήρθαμε να σας σώσουμε» και μετά άκουσαν ένα αμυδρό «εντάξει».
Το πρώτο εμπόδιο, λένε στο BBC, ήταν να εντοπίσουν την είσοδο της σήραγγας, σε έναν τόπο που είχε καταστεί σχεδόν αγνώριστος από την καταστροφική πλημμύρα της περασμένης εβδομάδας στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους.
Έπρεπε να αναζητήσουμε την είσοδο μιας σήραγγας που παλαιότερα βρισκόταν στην κορυφή του λόφου, αλλά τώρα ήταν κάτω από τη γη, δήλωσε ο Άρνολντ Ντιξ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Σηράγγων και Υπόγειων Χώρων.
Το μέγεθος της χιονοστιβάδας ήταν εντελώς πρωτοφανές, λέει ο ίδιος.
Ο Ντιξ συμβούλευσε τις Αρχές του Νεπάλ σχετικά με τον τρόπο διάνοιξης της φραγμένης σήραγγας προς τον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, ο οποίος ήταν ένας από τους πολλούς σταθμούς που επλήγησαν από την πλημμύρα.
Χρησιμοποιώντας παλιούς τοπογραφικούς χάρτες, δορυφορικές εικόνες της περιοχής μετά την καταστροφή, βίντεο από ελικόπτερα και «ο,τιδήποτε άλλο μπορούσαμε να βρούμε στην επιφάνεια του βουνού, όπως στύλους ηλεκτρικού ρεύματος», ο Ντιξ και η ομάδα του προσδιόρισαν την πιθανή θέση της εισόδου και άρχισαν να σκάβουν.
Βρήκαν την είσοδο αλλά η επόμενη πρόκληση ήταν να εντοπίσουν τους επιζώντες.
«Γνωρίζαμε ότι θα βρίσκονταν μπροστά μας, αλλά δεν ξέραμε πού ακριβώς. Οπότε απλά πρέπει να αρχίσεις να σκάβεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Και να ακούς αν μπορείς να ακούσεις κανέναν», είπε ο Ντιξ.
Οι διασώστες έπρεπε να περάσουν από ένα τούνελ που είχε καλυφθεί εντελώς από λάσπη και ογκώδεις βράχους. Τα εκρηκτικά ήταν απαραίτητα για να ανοίξει το πέρασμα, αλλά ήταν και πολύ επικίνδυνα γιατί πάντα υπάρχει κίνδυνος να ανατινάξουν και τους εγκλωβισμένους ή και τους διασώστες.
Παράλληλα διαπίστωσαν -και αυτό ήταν νέο εμπόδιο- ότι η σήραγγα ήταν γεμάτη νερό. Με εκσκαφείς και αντλίες, οι Νεπαλέζοι διασώστες έσκαψαν μια σειρά από τάφρους από τη σήραγγα μέχρι τον ποταμό, ώστε να μπορέσουν να αποστραγγίσουν το νερό.
Τελικά, αναγκάστηκαν να σκάψουν ένα πέρασμα, μια μικροσκοπική σήραγγα, ίσα να περάσει ένας άνθρωπος, μέσα από τα συντρίμμια στην κορυφή της σήραγγας, για να μειώσουν και τον κίνδυνο πλημμύρας.
Τελικά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, οι διασώστες νόμισαν ότι άκουσαν φωνές. Απάντησαν στους εγκλωβισμένους «μην ανησυχείτε, ήρθαμε να σας σώσουμε» και μετά άκουσαν ένα αμυδρό «εντάξει».
Λίγο μετά, έβγαλαν ζωντανούς τον Σαντζάγια Σαχ και τον Καμπίρ Μαχάρτζαν.
Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στη σήραγγα.
Ο Ντιξ εκτίμησε ότι μέχρι τώρα έχουν σκάψει περίπου 60 μέτρα από την είσοδο και ότι θα χρειαστεί να σκάψουν άλλα 150 μέτρα για να φτάσουν στον υδροηλεκτρικό σταθμό που βρίσκεται βαθιά μέσα στο βουνό.
Οι διασώστες ελπίζουν ότι τα υλικά που παρασύρθηκαν δεν έφτασαν στον σταθμό, διότι αν συνέβη αυτό, οι εργαζόμενοι εκεί θα μπορούσαν να έχουν καταπλακωθεί από πέτρες και λάσπη ή να βρίσκονται σε χώρους που έχουν πλημμυρίσει
Το νερό που παραμένει εγκλωβισμένο μέσα στη σήραγγα είναι ένας από τους κινδύνους που παραμένουν και για τους διασώστες και για τους εγκλωβισμένους.
Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος για μια νέα πλημμύρα που θα φέρει τόνους φερτών υλικών.
Ούτε όμως εφησυχάζουν με την επιτυχία της Παρασκευής. Γνωρίζουν οι διασώστες ότι είναι στον καλό δρόμο και ότι πλησιάζουν σε μια ζώνη όπου υπάρχουν καλύτερες ελπίδες διάσωσης - και πιθανόν περισσότεροι επιζώντες.
Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στη σήραγγα.
Ο Ντιξ εκτίμησε ότι μέχρι τώρα έχουν σκάψει περίπου 60 μέτρα από την είσοδο και ότι θα χρειαστεί να σκάψουν άλλα 150 μέτρα για να φτάσουν στον υδροηλεκτρικό σταθμό που βρίσκεται βαθιά μέσα στο βουνό.
Οι διασώστες ελπίζουν ότι τα υλικά που παρασύρθηκαν δεν έφτασαν στον σταθμό, διότι αν συνέβη αυτό, οι εργαζόμενοι εκεί θα μπορούσαν να έχουν καταπλακωθεί από πέτρες και λάσπη ή να βρίσκονται σε χώρους που έχουν πλημμυρίσει
Το νερό που παραμένει εγκλωβισμένο μέσα στη σήραγγα είναι ένας από τους κινδύνους που παραμένουν και για τους διασώστες και για τους εγκλωβισμένους.
Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος για μια νέα πλημμύρα που θα φέρει τόνους φερτών υλικών.
Ούτε όμως εφησυχάζουν με την επιτυχία της Παρασκευής. Γνωρίζουν οι διασώστες ότι είναι στον καλό δρόμο και ότι πλησιάζουν σε μια ζώνη όπου υπάρχουν καλύτερες ελπίδες διάσωσης - και πιθανόν περισσότεροι επιζώντες.
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