Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Ο Τραμπ απειλεί ότι θα πλήξει πολύ σύντομα το «Βουνό της Αξίνας» στο Ιράν
Ο Τραμπ απειλεί ότι θα πλήξει πολύ σύντομα το «Βουνό της Αξίνας» στο Ιράν
Το «Βουνό της Αξίνας» η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε απόψε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το «Βουνό της Αξίνας» πολύ σύντομα.
Το «Βουνό της Αξίνας» η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά, υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι «παιχνιδάκι» για τις ΗΠΑ.
Το «Βουνό της Αξίνας» η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά, υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι «παιχνιδάκι» για τις ΗΠΑ.
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