Ο Τραμπ απειλεί ότι θα πλήξει πολύ σύντομα το «Βουνό της Αξίνας» στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Eπίθεση στο Ιράν

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα πλήξει πολύ σύντομα το «Βουνό της Αξίνας» στο Ιράν

Το «Βουνό της Αξίνας» η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα πλήξει πολύ σύντομα το «Βουνό της Αξίνας» στο Ιράν
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε απόψε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το «Βουνό της Αξίνας» πολύ σύντομα.

Το «Βουνό της Αξίνας» η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά, υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι «παιχνιδάκι» για τις ΗΠΑ.
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