Μαμντάνι, Ερντογάν, Χαμενεΐ και Αμπάς: Αυτοί είναι εχθροί μου και θέλουν να αποτύχω, λέει ο Νετανιάχου με βίντεο AI

אויבי ישראל רוצים שנתניהו יפול. אסור לתת להם לנצח 🇮🇱 pic.twitter.com/7aOL0Xlxu3 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 4, 2026

Στον δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου κινείται το Ισραήλ, με τα προεκλογικά σποτ να αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους.Ο Νετανιάχου επιλέγει να μιλήσει για τους εχθρούς του, αλλά και εχθρούς του Ισραήλ, και είναι ενδιαφέρον ποιοι είναι αυτοί.Σε βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται ο δήμαρχος Νέας Υόρκης,, ο πρόεδρος της Τουρκίας,, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν,, και ο πρόεδρος της Παλαιστινικής Αρχής,Πρώτος ο Μαμντάνι φαίνεται να παίρνει στο τηλέφωνο τον «μπρο» Ερντογάν και να τον ρωτά αν θα έρθει στο πάρτι μετά την εκλογική ήττα του Νετανιάχου. Μετά εμφανίζεται στο κρεβάτι με γύψο από την κορυφή ως τα νύχια ο Χαμενεΐ και σειρά παίρνει ο Αμπάς.Δυστυχώς για όλους, βλέπουν στην τηλεόραση ότι ο Νετανιάχου κέρδισε τις εκλογές. Ο Μαμντάνι ακυρώνει το πάρτι, ο Χαμενεΐ ξαναγυρνά στο καταφύγιο και ο Ερντογάν απλά κατεβάζει το ακουστικό.«Οι εχθροί του Ισραήλ θέλουν να πέσει ο Νετανιάχου, δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να κερδίσουν», είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει το σποτ.