Μαμντάνι, Ερντογάν, Χαμενεΐ και Αμπάς: Αυτοί είναι εχθροί μου και θέλουν να αποτύχω, λέει ο Νετανιάχου με βίντεο AI
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου Προεκλογικά σποτ

Μαμντάνι, Ερντογάν, Χαμενεΐ και Αμπάς: Αυτοί είναι εχθροί μου και θέλουν να αποτύχω, λέει ο Νετανιάχου με βίντεο AI

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους εχθρούς του Ισραήλ να κερδίσουν, είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει το προεκλογικό σποτ του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Μαμντάνι, Ερντογάν, Χαμενεΐ και Αμπάς: Αυτοί είναι εχθροί μου και θέλουν να αποτύχω, λέει ο Νετανιάχου με βίντεο AI
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Στον δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου κινείται το Ισραήλ, με τα προεκλογικά σποτ να αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Ο Νετανιάχου  επιλέγει να μιλήσει για τους εχθρούς του, αλλά και εχθρούς του Ισραήλ,  και είναι ενδιαφέρον ποιοι είναι αυτοί.

Σε βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, και ο πρόεδρος της Παλαιστινικής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.


Πρώτος ο Μαμντάνι φαίνεται να παίρνει στο τηλέφωνο τον «μπρο» Ερντογάν και να τον ρωτά αν θα έρθει στο πάρτι μετά την εκλογική ήττα του Νετανιάχου. Μετά εμφανίζεται στο κρεβάτι με γύψο από την κορυφή ως τα νύχια ο Χαμενεΐ και σειρά παίρνει ο Αμπάς.

Δυστυχώς για όλους, βλέπουν στην τηλεόραση ότι ο Νετανιάχου κέρδισε τις εκλογές. Ο Μαμντάνι ακυρώνει το πάρτι, ο Χαμενεΐ ξαναγυρνά στο καταφύγιο και ο Ερντογάν απλά κατεβάζει το ακουστικό.

«Οι εχθροί του Ισραήλ θέλουν να πέσει ο Νετανιάχου, δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να κερδίσουν», είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει το σποτ.
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