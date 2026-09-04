Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Μαμντάνι, Ερντογάν, Χαμενεΐ και Αμπάς: Αυτοί είναι εχθροί μου και θέλουν να αποτύχω, λέει ο Νετανιάχου με βίντεο AI
Μαμντάνι, Ερντογάν, Χαμενεΐ και Αμπάς: Αυτοί είναι εχθροί μου και θέλουν να αποτύχω, λέει ο Νετανιάχου με βίντεο AI
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους εχθρούς του Ισραήλ να κερδίσουν, είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει το προεκλογικό σποτ του Ισραηλινού πρωθυπουργού
Στον δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου κινείται το Ισραήλ, με τα προεκλογικά σποτ να αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους.
Ο Νετανιάχου επιλέγει να μιλήσει για τους εχθρούς του, αλλά και εχθρούς του Ισραήλ, και είναι ενδιαφέρον ποιοι είναι αυτοί.
Σε βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, και ο πρόεδρος της Παλαιστινικής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.
Πρώτος ο Μαμντάνι φαίνεται να παίρνει στο τηλέφωνο τον «μπρο» Ερντογάν και να τον ρωτά αν θα έρθει στο πάρτι μετά την εκλογική ήττα του Νετανιάχου. Μετά εμφανίζεται στο κρεβάτι με γύψο από την κορυφή ως τα νύχια ο Χαμενεΐ και σειρά παίρνει ο Αμπάς.
Δυστυχώς για όλους, βλέπουν στην τηλεόραση ότι ο Νετανιάχου κέρδισε τις εκλογές. Ο Μαμντάνι ακυρώνει το πάρτι, ο Χαμενεΐ ξαναγυρνά στο καταφύγιο και ο Ερντογάν απλά κατεβάζει το ακουστικό.
«Οι εχθροί του Ισραήλ θέλουν να πέσει ο Νετανιάχου, δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να κερδίσουν», είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει το σποτ.
Ο Νετανιάχου επιλέγει να μιλήσει για τους εχθρούς του, αλλά και εχθρούς του Ισραήλ, και είναι ενδιαφέρον ποιοι είναι αυτοί.
Σε βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, και ο πρόεδρος της Παλαιστινικής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.
אויבי ישראל רוצים שנתניהו יפול. אסור לתת להם לנצח 🇮🇱 pic.twitter.com/7aOL0Xlxu3— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 4, 2026
Πρώτος ο Μαμντάνι φαίνεται να παίρνει στο τηλέφωνο τον «μπρο» Ερντογάν και να τον ρωτά αν θα έρθει στο πάρτι μετά την εκλογική ήττα του Νετανιάχου. Μετά εμφανίζεται στο κρεβάτι με γύψο από την κορυφή ως τα νύχια ο Χαμενεΐ και σειρά παίρνει ο Αμπάς.
Δυστυχώς για όλους, βλέπουν στην τηλεόραση ότι ο Νετανιάχου κέρδισε τις εκλογές. Ο Μαμντάνι ακυρώνει το πάρτι, ο Χαμενεΐ ξαναγυρνά στο καταφύγιο και ο Ερντογάν απλά κατεβάζει το ακουστικό.
«Οι εχθροί του Ισραήλ θέλουν να πέσει ο Νετανιάχου, δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να κερδίσουν», είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει το σποτ.
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