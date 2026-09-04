Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Τραμπ: Μίλησα με τον Πούτιν, δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ
Τραμπ: Μίλησα με τον Πούτιν, δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ
Οι Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο, drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρίπτει ευθύνες στη Μόσχα.
«Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.
«Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.
Ο Τραμπ ανέφερε, επίσης, ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. «Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε ώθηση στα πράγματα και υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.
Trump on Putin:— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
I speak to Putin; I know him very well. Putin is not looking to attack NATO territory. pic.twitter.com/cPnaJ5SDQv
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