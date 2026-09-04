Τραμπ: Μίλησα με τον Πούτιν, δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ

Οι Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος