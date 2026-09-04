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Ζελένσκι: Ρωσικό drone χτύπησε κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο, εντολή για απάντηση
Ζελένσκι: Ρωσικό drone χτύπησε κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο, εντολή για απάντηση
«Το drone είχε ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της SBU σε αυτό το κτίριο», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε με μία ανάρτησή του στο Χ ότι ένα ρωσικό drone χτύπησε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στην οδό Βολοντίμιρσκα στο Κίεβο απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας.
Όπως επισημαίνει ο Ουκρανό πρόεδρος «έδωσα εντολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Ποκλάντ, να δώσει μια κατάλληλη απάντηση και, όπου είναι δυνατόν, μια απάντηση που να ανταποκρίνεται στην επίθεση αυτή, προς τους Ρώσους, μόλις όλα είναι έτοιμα. Ο στρατός μας θα υποστηρίξει αυτή την απάντηση.
Σχετικά με το περιστατικό δήλωσε πως «όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος», ενώ πρόσθεσε πως «όλοι οι πληγέντες θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:
«Μίλησα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Ποκλάντ. Δυστυχώς, ένα ρωσικό drone χτύπησε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στην οδό Βολοντίμιρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος. Όλοι οι πληγέντες θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Το drone είχε ως στόχο απευθείας το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας σε αυτό το κτίριο. Έδωσα εντολή στον Ποκλάντ να δώσει μια κατάλληλη, συγκεκριμένη απάντηση και, όπου είναι δυνατόν, μια απάντηση που να ανταποκρίνεται στην επίθεση αυτή, προς τους Ρώσους, μόλις όλα είναι έτοιμα. Ο στρατός μας θα υποστηρίξει αυτή την απάντηση. Δόξα στην Ουκρανία!».
Όπως επισημαίνει ο Ουκρανό πρόεδρος «έδωσα εντολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Ποκλάντ, να δώσει μια κατάλληλη απάντηση και, όπου είναι δυνατόν, μια απάντηση που να ανταποκρίνεται στην επίθεση αυτή, προς τους Ρώσους, μόλις όλα είναι έτοιμα. Ο στρατός μας θα υποστηρίξει αυτή την απάντηση.
Σχετικά με το περιστατικό δήλωσε πως «όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος», ενώ πρόσθεσε πως «όλοι οι πληγέντες θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:
«Μίλησα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Ποκλάντ. Δυστυχώς, ένα ρωσικό drone χτύπησε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στην οδό Βολοντίμιρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος. Όλοι οι πληγέντες θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Το drone είχε ως στόχο απευθείας το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας σε αυτό το κτίριο. Έδωσα εντολή στον Ποκλάντ να δώσει μια κατάλληλη, συγκεκριμένη απάντηση και, όπου είναι δυνατόν, μια απάντηση που να ανταποκρίνεται στην επίθεση αυτή, προς τους Ρώσους, μόλις όλα είναι έτοιμα. Ο στρατός μας θα υποστηρίξει αυτή την απάντηση. Δόξα στην Ουκρανία!».
I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026
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