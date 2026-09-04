Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει θέμα με Ζαχαράκη, σαχλαμάρες αυτά που λένε για τα βιβλία, τι είπε για Νυφούδη και Τσίπρα
Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει θέμα με Ζαχαράκη, σαχλαμάρες αυτά που λένε για τα βιβλία, τι είπε για Νυφούδη και Τσίπρα
Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω απ' όσο μπορούμε, δεν έχω σκεφτεί ακόμα για τον χρόνο των εκλογών, είπε ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση με δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης - Οι αναφορές στα ψηφοδέλτια της ΝΔ και το «καρφί» για τους... Νεφελίμ
Χαλαρός και ευδιάθετος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργάνωσε απόψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace της Θεσσαλονίκης.
Από τη συζήτηση δεν έλειψαν τα σχόλια για την ελληνική οικονομία και τον χρόνο των εκλογών, αλλά και για την «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων», την οποία επικαλέστηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα, Νίκος Νυφούδης, προκειμένου να εξηγήσει από πού προκύπτουν τα στοιχεία για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, στους οποίους σχεδιάζεται να επιβληθεί η λεγόμενη «πατριωτική εισφορά».
Απαντώντας, δε, σε ερώτηση του protothema.gr για το θέμα με τα φύλα στα βιβλία, ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος: «Αφήστε μας ήσυχους, αυτά είναι σαχλαμάρες, να σοβαρευτούμε».
Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.
«Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα ως προς τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω απ' όσο μπορούμε. Έχουμε κοστολογήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ και σεβόμαστε τη δημοσιονομική ισορροπία» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο χαμηλό κόστος δανεισμού της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς αγορές δεν δείχνουν να ανησυχούν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, διερωτήθηκε εάν οι αγορές «προεξοφλούν και το αποτέλεσμα των εκλογών».
«Πριν από μερικά χρόνια, ποιος θα φανταζόταν ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7;» σημείωσε, θέλοντας να υπογραμμίσει τη μεταβολή της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.
Ερωτηθείς εάν οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, ο πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. «Είναι νωρίς ακόμη, δεν τα έχω σκεφτεί» περιορίστηκε να πει, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του για τον ακριβή χρόνο προσφυγής στις κάλπες.
Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι η κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν πολύ κοντά στις εκλογές. «Τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν την τελευταία στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όταν, επίσης, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού, απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ακούσει κάτι».
Κατηγορηματικός ήταν, δε, απέναντι στις αναφορές περί προβλήματος στις σχέσεις του με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. «Δεν υπάρχει ζήτημα με τη Ζαχαράκη, τι ζήτημα; Γι’ αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα;», παραπέμποντας στην κοινή παρουσία τους στις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Ο πρωθυπουργός κάλεσε, παράλληλα, όσους αναπαράγουν τα σχετικά σενάρια, να ασχοληθούν με το κυβερνητικό έργο, φέρνοντας ως παράδειγμα τις νέες σχολικές μονάδες. «Δείτε τα 17 σχολεία που εγκαινιάσαμε. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, ασχολούνται με ανοησίες» σχολίασε.
Από τη συζήτηση δεν έλειψαν τα σχόλια για την ελληνική οικονομία και τον χρόνο των εκλογών, αλλά και για την «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων», την οποία επικαλέστηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα, Νίκος Νυφούδης, προκειμένου να εξηγήσει από πού προκύπτουν τα στοιχεία για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, στους οποίους σχεδιάζεται να επιβληθεί η λεγόμενη «πατριωτική εισφορά».
Απαντώντας, δε, σε ερώτηση του protothema.gr για το θέμα με τα φύλα στα βιβλία, ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος: «Αφήστε μας ήσυχους, αυτά είναι σαχλαμάρες, να σοβαρευτούμε».
Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.
«Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα ως προς τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω απ' όσο μπορούμε. Έχουμε κοστολογήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ και σεβόμαστε τη δημοσιονομική ισορροπία» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο χαμηλό κόστος δανεισμού της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς αγορές δεν δείχνουν να ανησυχούν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, διερωτήθηκε εάν οι αγορές «προεξοφλούν και το αποτέλεσμα των εκλογών».
«Πριν από μερικά χρόνια, ποιος θα φανταζόταν ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7;» σημείωσε, θέλοντας να υπογραμμίσει τη μεταβολή της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.
Ερωτηθείς εάν οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, ο πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. «Είναι νωρίς ακόμη, δεν τα έχω σκεφτεί» περιορίστηκε να πει, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του για τον ακριβή χρόνο προσφυγής στις κάλπες.
Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι η κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν πολύ κοντά στις εκλογές. «Τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν την τελευταία στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όταν, επίσης, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού, απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ακούσει κάτι».
Κατηγορηματικός ήταν, δε, απέναντι στις αναφορές περί προβλήματος στις σχέσεις του με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. «Δεν υπάρχει ζήτημα με τη Ζαχαράκη, τι ζήτημα; Γι’ αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα;», παραπέμποντας στην κοινή παρουσία τους στις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Ο πρωθυπουργός κάλεσε, παράλληλα, όσους αναπαράγουν τα σχετικά σενάρια, να ασχοληθούν με το κυβερνητικό έργο, φέρνοντας ως παράδειγμα τις νέες σχολικές μονάδες. «Δείτε τα 17 σχολεία που εγκαινιάσαμε. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, ασχολούνται με ανοησίες» σχολίασε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη χθεσινή συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, την οποία χαρακτήρισε «αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου». Παράλληλα, σχολιάζοντας αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο «80%», αναρωτήθηκε με σκωπτική διάθεση: «Αυτό το ευφυολόγημα για το 80% ποιος το σκέφτηκε;».
Δεν παρέλειψε, δε, να κάνει ένα δηκτικό σχόλιο για την... άγνωστη «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων», στην οποία παρέπεμψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Νίκος Νυφούδης, προκειμένου να εξηγήσει από πού προκύπτουν τα στοιχεία για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, στους οποίους σχεδιάζεται να επιβληθεί η λεγόμενη «πατριωτική εισφορά».
«Την παγκόσμια βάση δεδομένων την έφτιαξαν οι Νεφελίμ» είπε χαριτολογώντας ο κ. Μητσοτάκης.
Η συνομιλία με τους δημοσιογράφους είχε και πιο χαλαρές στιγμές. Σε αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και στο γεγονός ότι, κατά την πρόσφατη παρουσία του αρχηγού της ΕΛ.Α.Σ. στη ΔΕΘ, έβρεξε και γέμισε ο τόπος κουνούπια, ο πρωθυπουργός αστειεύτηκε, λέγοντας: «Για τα κουνούπια να μην πάμε να ψεκάσουμε;».
Παρόντες στην εκδήλωση, εκτός του Παύλου Μαρινάκη, ήταν ο Γιώργος Ευθυμίου, ο Πάνος Αμυράς και η Κύρα Κάπη από το επικοινωνιακό επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου.
Ακολούθως, ο πρωθυπουργός έκανε ένα πέρασμα και από το πάρτι της ΟΝΝΕΔ στο «Arc», όπου, μεταξύ άλλων, φωτογραφήθηκε με τον πρόεδρο της παράταξης, Ορφέα Γεωργίου.
Δεν παρέλειψε, δε, να κάνει ένα δηκτικό σχόλιο για την... άγνωστη «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων», στην οποία παρέπεμψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Νίκος Νυφούδης, προκειμένου να εξηγήσει από πού προκύπτουν τα στοιχεία για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, στους οποίους σχεδιάζεται να επιβληθεί η λεγόμενη «πατριωτική εισφορά».
«Την παγκόσμια βάση δεδομένων την έφτιαξαν οι Νεφελίμ» είπε χαριτολογώντας ο κ. Μητσοτάκης.
Η συνομιλία με τους δημοσιογράφους είχε και πιο χαλαρές στιγμές. Σε αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και στο γεγονός ότι, κατά την πρόσφατη παρουσία του αρχηγού της ΕΛ.Α.Σ. στη ΔΕΘ, έβρεξε και γέμισε ο τόπος κουνούπια, ο πρωθυπουργός αστειεύτηκε, λέγοντας: «Για τα κουνούπια να μην πάμε να ψεκάσουμε;».
Παρόντες στην εκδήλωση, εκτός του Παύλου Μαρινάκη, ήταν ο Γιώργος Ευθυμίου, ο Πάνος Αμυράς και η Κύρα Κάπη από το επικοινωνιακό επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου.
Ακολούθως, ο πρωθυπουργός έκανε ένα πέρασμα και από το πάρτι της ΟΝΝΕΔ στο «Arc», όπου, μεταξύ άλλων, φωτογραφήθηκε με τον πρόεδρο της παράταξης, Ορφέα Γεωργίου.
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