Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει θέμα με Ζαχαράκη, σαχλαμάρες αυτά που λένε για τα βιβλία, τι είπε για Νυφούδη και Τσίπρα

Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω απ' όσο μπορούμε, δεν έχω σκεφτεί ακόμα για τον χρόνο των εκλογών, είπε ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση με δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης - Οι αναφορές στα ψηφοδέλτια της ΝΔ και το «καρφί» για τους... Νεφελίμ