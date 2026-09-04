Χατζηβασιλείου στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Στηρίζουμε έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα μπορεί να χρηματοδοτεί παραδοσιακές πολιτικές, όπως την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής, και, ταυτόχρονα, θα μπορεί αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις της Ένωσης, τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τάσος Χατζηβασιλείου, κατά την άφιξή του στην Άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, στο Δουβλίνο.Παράλληλα, όπως τόνισε, η διεύρυνση της Ε.Ε. αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.Αναφερόμενος στην ατζέντα της Συνόδου, ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε:«Σήμερα θα συζητήσουμε για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2028-2034. Η συζήτηση αυτή είναι υψίστης σημασίας για όλα τα κράτη-μέλη, καθώς θα καθορίσει τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. προς συγκεκριμένες πολιτικές σε ολόκληρη την Ένωση. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα μπορεί να χρηματοδοτεί τις πολιτικές που εμείς στηρίζουμε, όπως την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής, και, ταυτόχρονα, θα μπορεί να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση.Επιπλέον, θα συζητήσουμε για τη διεύρυνση, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αξιωματούχους από υποψήφια κράτη να περιγράφουν την πρόοδό τους στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπογραμμίσω ότι για την Ελλάδα η διεύρυνση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα ήδη από την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτης, έχει τονίσει ότι η διεύρυνση θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027».Στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών είχε την Πέμπτη συνάντηση με την αναπληρώτρια Πρωθυπουργό της Μολδαβίας,. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε: «Η Ελλάδα στηρίζει τις ενταξιακές προσπάθειες της φίλης Μολδαβίας και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της».Παράλληλα, ο κ. Χατζηβασιλείου είχε διμερή συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του,, με αντικείμενο την πορεία των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027.