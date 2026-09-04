Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Θερμοκρασίες... Ιουλίου μέσα στον Σεπτέμβριο στην Ανδαλουσία: Ξεπέρασε τους 45°C το θερμόμετρο
Θερμοκρασίες... Ιουλίου μέσα στον Σεπτέμβριο στην Ανδαλουσία: Ξεπέρασε τους 45°C το θερμόμετρο
Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία βιώνει φέτος ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, με κύματα καύσωνα να διαδέχονται το ένα το άλλο, μέχρι και το τελευταίο αυτή την εβδομάδα
Θερμοκρασία 45,7°C καταγράφηκε χθες, Πέμπτη, στο Ελ Γρανάδο, στη νοτιοδυτική άκρη της Ισπανίας, ρεκόρ για τον μήνα Σεπτέμβριο και η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί από τις αρχές της χρονιάς στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία Aemet.
Το προηγούμενο ρεκόρ των 45,7°C είχε καταγραφεί στο Μοντόρο, επίσης στην Ανδαλουσία, στις 6 Σεπτεμβρίου 2016.
Μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας - όχι όμως εκείνη όπου βρίσκεται το Ελ Γρανάδο - είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για κάποιες ώρες χθες από την Aemet, που είχε πει ότι ήταν η πρώτη φορά από τη δημιουργία του συστήματος προειδοποιήσεων το 2007 που ενεργοποιήθηκε σε αυτό το επίπεδο τον Σεπτέμβριο για τον λόγο αυτόν.
Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία βιώνει φέτος ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, με κύματα καύσωνα να διαδέχονται το ένα το άλλο, μέχρι και το τελευταίο αυτή την εβδομάδα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2022, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.
Ο έβδομος μήνας του χρόνου, που σημαδεύτηκε από πυρκαγιές πρωτοφανούς έκτασης στην Ισπανία, ήταν επίσης ο πιο ξηρός από την αρχή καταγραφής των στοιχείων το 1961, διευκρίνισε η Aemet.
Το προηγούμενο ρεκόρ των 45,7°C είχε καταγραφεί στο Μοντόρο, επίσης στην Ανδαλουσία, στις 6 Σεπτεμβρίου 2016.
Μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας - όχι όμως εκείνη όπου βρίσκεται το Ελ Γρανάδο - είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για κάποιες ώρες χθες από την Aemet, που είχε πει ότι ήταν η πρώτη φορά από τη δημιουργία του συστήματος προειδοποιήσεων το 2007 που ενεργοποιήθηκε σε αυτό το επίπεδο τον Σεπτέμβριο για τον λόγο αυτόν.
Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία βιώνει φέτος ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, με κύματα καύσωνα να διαδέχονται το ένα το άλλο, μέχρι και το τελευταίο αυτή την εβδομάδα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2022, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.
Ο έβδομος μήνας του χρόνου, που σημαδεύτηκε από πυρκαγιές πρωτοφανούς έκτασης στην Ισπανία, ήταν επίσης ο πιο ξηρός από την αρχή καταγραφής των στοιχείων το 1961, διευκρίνισε η Aemet.
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