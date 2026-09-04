Θερμοκρασίες... Ιουλίου μέσα στον Σεπτέμβριο στην Ανδαλουσία: Ξεπέρασε τους 45°C το θερμόμετρο

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία βιώνει φέτος ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, με κύματα καύσωνα να διαδέχονται το ένα το άλλο, μέχρι και το τελευταίο αυτή την εβδομάδα