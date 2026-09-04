Ο αμερικανικός στρατός απενεργοποιεί ανιχνευτές θέσεων σε κινητά: Φόβοι για στοχοποίηση στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Η Πολεμική Αεροπορία, οι Ειδικές Δυνάμεις και ο Στρατός των ΗΠΑ απενεργοποίησαν αναγνωριστικά διαφημίσεων σε στρατιωτικές συσκευές, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό στρατιωτικού προσωπικού σε ζώνες πολέμου