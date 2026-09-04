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Ο αμερικανικός στρατός απενεργοποιεί ανιχνευτές θέσεων σε κινητά: Φόβοι για στοχοποίηση στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Ο αμερικανικός στρατός απενεργοποιεί ανιχνευτές θέσεων σε κινητά: Φόβοι για στοχοποίηση στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Η Πολεμική Αεροπορία, οι Ειδικές Δυνάμεις και ο Στρατός των ΗΠΑ απενεργοποίησαν αναγνωριστικά διαφημίσεων σε στρατιωτικές συσκευές, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό στρατιωτικού προσωπικού σε ζώνες πολέμου
Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε στην απενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης διαφημιστικών δεδομένων σε σειρά κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών, μετά τις ανησυχίες ότι πληροφορίες γεωεντοπισμού που συλλέγονται για διαφημιστικούς σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και τη στοχοποίηση Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.
Οι αποκαλύψεις έγιναν μέσω επιστολών που δόθηκαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή του Όρεγκον, Ρον Γουάιντεν, αλλά και δηλώσεων Αμερικανών αξιωματούχων στο Reuters.
Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ενημέρωσε τον Γουάιντεν ότι απενεργοποίησε τα λεγόμενα «αναγνωριστικά διαφημίσεων» σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα πριν από περίπου δύο μήνες.
Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Command) ανέφερε σε ξεχωριστή επιστολή ότι «πρόσφατα» απενεργοποίησε τα συγκεκριμένα αναγνωριστικά στις συσκευές Windows που χρησιμοποιεί, ενώ ο Στρατός των ΗΠΑ είπε στο Reuters, για το ίδιο θέμα, ότι τα αναγνωριστικά διαφημίσεων που συνδέονται με κινητές συσκευές έχουν απενεργοποιηθεί από τις αρχές του 2026.
Τα λεγόμενα Mobile Advertising IDs (MAID) είναι μοναδικοί κωδικοί που συνδέονται με συγκεκριμένες συσκευές και επιτρέπουν την παρακολούθηση της δραστηριότητας ενός χρήστη σε διαφορετικές εφαρμογές, αλλά και τον προσδιορισμό της φυσικής του τοποθεσίας.
Οι εταιρείες data brokers συλλέγουν, επεξεργάζονται και μεταπωλούν τεράστιους όγκους προσωπικών δεδομένων, δημιουργώντας μια αγορά πληροφοριών που έχει προκαλέσει έντονους προβληματισμούς στις υπηρεσίες ασφαλείας.
Ο Ρον Γουάιντεν, ο οποίος εδώ και μήνες πιέζει το Πεντάγωνο για το ζήτημα, υποστήριξε ότι οι μέχρι τώρα κινήσεις του στρατού δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της απειλής. «Είναι ξεκάθαρο ότι οι προσπάθειες του στρατού δεν ήταν αποτελεσματικές στην εξουδετέρωση αυτής της απειλής», ανέφερε σε δήλωσή του.
Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Πατ Χάριγκαν, από τη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι οι αντίπαλοι των ΗΠΑ «δεν θα έπρεπε να μπορούν απλώς να βγάλουν μια πιστωτική κάρτα και να αγοράσουν πληροφορίες που τους βοηθούν να εντοπίσουν Αμερικανούς στρατιώτες».
Τον Ιούλιο, το Reuters είχε αποκαλύψει ότι ορισμένοι Αμερικανοί στρατιωτικοί που βρίσκονταν ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να υποχρεώνονταν να παραδώσουν τα κινητά τους, λόγω ανησυχιών ότι βίντεο που αναρτούσαν στο διαδίκτυο μπορούσαν να βοηθήσουν το Ιράν στον εντοπισμό αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
Οι Ρον Γουάιντεν και Πατ Χάριγκαν απέστειλαν την Παρασκευή επιστολή στο Πεντάγωνο ζητώντας έρευνα για το κατά πόσο ο στρατός έχει αντιμετωπίσει επαρκώς τους κινδύνους από το εμπόριο δεδομένων τοποθεσίας. Στην επιστολή περιλαμβάνονταν οι ενημερώσεις από τις διαφορετικές στρατιωτικές υπηρεσίες σχετικά με την απενεργοποίηση των αναγνωριστικών διαφημίσεων στις συσκευές τους.
Το Πεντάγωνο ανέφερε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ότι θα απαντήσει απευθείας στους δύο βουλευτές.
Όπως εξήγησε, η κίνηση αυτή θα εμποδίσει τη συμπερίληψη των δεδομένων τοποθεσίας των στρατιωτικών συσκευών σε μαζικές πωλήσεις δεδομένων από πολλούς παρόχους. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι δεν αποτελεί απόλυτη προστασία, καθώς στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να εξακολουθεί να εντοπίζεται μέσω άλλων τεχνικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών, ο συνδυασμός δεδομένων δικτύου και άλλων πληροφοριών τοποθεσίας ή η παρακολούθηση μέσω εφαρμογών.
Οι αποκαλύψεις έγιναν μέσω επιστολών που δόθηκαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή του Όρεγκον, Ρον Γουάιντεν, αλλά και δηλώσεων Αμερικανών αξιωματούχων στο Reuters.
Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ενημέρωσε τον Γουάιντεν ότι απενεργοποίησε τα λεγόμενα «αναγνωριστικά διαφημίσεων» σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα πριν από περίπου δύο μήνες.
Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Command) ανέφερε σε ξεχωριστή επιστολή ότι «πρόσφατα» απενεργοποίησε τα συγκεκριμένα αναγνωριστικά στις συσκευές Windows που χρησιμοποιεί, ενώ ο Στρατός των ΗΠΑ είπε στο Reuters, για το ίδιο θέμα, ότι τα αναγνωριστικά διαφημίσεων που συνδέονται με κινητές συσκευές έχουν απενεργοποιηθεί από τις αρχές του 2026.
Ο φόβος για τα δεδομένα που πωλούνται στην αγοράΤα στοιχεία αναδεικνύουν μια αυξανόμενη ανησυχία εθνικής ασφάλειας: ότι δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από τη βιομηχανία ψηφιακής διαφήμισης και πωλούνται σε εταιρείες διαχείρισης δεδομένων μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται σε εμπόλεμες περιοχές.
Τα λεγόμενα Mobile Advertising IDs (MAID) είναι μοναδικοί κωδικοί που συνδέονται με συγκεκριμένες συσκευές και επιτρέπουν την παρακολούθηση της δραστηριότητας ενός χρήστη σε διαφορετικές εφαρμογές, αλλά και τον προσδιορισμό της φυσικής του τοποθεσίας.
Οι εταιρείες data brokers συλλέγουν, επεξεργάζονται και μεταπωλούν τεράστιους όγκους προσωπικών δεδομένων, δημιουργώντας μια αγορά πληροφοριών που έχει προκαλέσει έντονους προβληματισμούς στις υπηρεσίες ασφαλείας.
Ο Ρον Γουάιντεν, ο οποίος εδώ και μήνες πιέζει το Πεντάγωνο για το ζήτημα, υποστήριξε ότι οι μέχρι τώρα κινήσεις του στρατού δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της απειλής. «Είναι ξεκάθαρο ότι οι προσπάθειες του στρατού δεν ήταν αποτελεσματικές στην εξουδετέρωση αυτής της απειλής», ανέφερε σε δήλωσή του.
Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Πατ Χάριγκαν, από τη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι οι αντίπαλοι των ΗΠΑ «δεν θα έπρεπε να μπορούν απλώς να βγάλουν μια πιστωτική κάρτα και να αγοράσουν πληροφορίες που τους βοηθούν να εντοπίσουν Αμερικανούς στρατιώτες».
Οι φόβοι μετά τις επιχειρήσεις στη Μέση ΑνατολήΗ προσπάθεια περιορισμού των δεδομένων τοποθεσίας που παράγουν τα smartphones έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εξετάζει αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση κινητών τηλεφώνων από στρατιωτικό προσωπικό.
Τον Ιούλιο, το Reuters είχε αποκαλύψει ότι ορισμένοι Αμερικανοί στρατιωτικοί που βρίσκονταν ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να υποχρεώνονταν να παραδώσουν τα κινητά τους, λόγω ανησυχιών ότι βίντεο που αναρτούσαν στο διαδίκτυο μπορούσαν να βοηθήσουν το Ιράν στον εντοπισμό αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
Οι Ρον Γουάιντεν και Πατ Χάριγκαν απέστειλαν την Παρασκευή επιστολή στο Πεντάγωνο ζητώντας έρευνα για το κατά πόσο ο στρατός έχει αντιμετωπίσει επαρκώς τους κινδύνους από το εμπόριο δεδομένων τοποθεσίας. Στην επιστολή περιλαμβάνονταν οι ενημερώσεις από τις διαφορετικές στρατιωτικές υπηρεσίες σχετικά με την απενεργοποίηση των αναγνωριστικών διαφημίσεων στις συσκευές τους.
Το Πεντάγωνο ανέφερε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ότι θα απαντήσει απευθείας στους δύο βουλευτές.
«Θετικό βήμα, αλλά όχι πλήρης λύση»Ο Ζακ Έντουαρντς, συνιδρυτής της εταιρείας τεχνολογίας διαφημίσεων και προστασίας ιδιωτικότητας Decryptads, χαρακτήρισε την απενεργοποίηση των MAID στις στρατιωτικές συσκευές «σίγουρα ένα θετικό βήμα».
Όπως εξήγησε, η κίνηση αυτή θα εμποδίσει τη συμπερίληψη των δεδομένων τοποθεσίας των στρατιωτικών συσκευών σε μαζικές πωλήσεις δεδομένων από πολλούς παρόχους. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι δεν αποτελεί απόλυτη προστασία, καθώς στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να εξακολουθεί να εντοπίζεται μέσω άλλων τεχνικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών, ο συνδυασμός δεδομένων δικτύου και άλλων πληροφοριών τοποθεσίας ή η παρακολούθηση μέσω εφαρμογών.
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