Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στους 12 οι νεκροί μετά τον εντοπισμό δύο ακόμη σορών, νέο βίντεο από την τραγωδία

Σύμφωνα με τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ, οι σοροί ανήκουν σε γυναίκες και έχουν ήδη αρχίσει οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη 16 αγνοουμένων