Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στους 12 οι νεκροί μετά τον εντοπισμό δύο ακόμη σορών, νέο βίντεο από την τραγωδία
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στους 12 οι νεκροί μετά τον εντοπισμό δύο ακόμη σορών, νέο βίντεο από την τραγωδία
Σύμφωνα με τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ, οι σοροί ανήκουν σε γυναίκες και έχουν ήδη αρχίσει οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη 16 αγνοουμένων
Δύο ακόμη σοροί ανασύρθηκαν από το βυθισμένο καταμαράν «Filo Jet», το οποίο ναυάγησε την περασμένη Κυριακή ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 12. Σύμφωνα με τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ, οι σοροί ανήκουν σε γυναίκες και έχουν ήδη αρχίσει οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 16 αγνοουμένων.
Το ναυάγιο έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 550 μέτρων και σε απόσταση 7,5 χιλιομέτρων από τις ακτές της Κερύνειας. Στις έρευνες χρησιμοποιούνται τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα, ενώ ελέγχεται και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σοροί ή αντικείμενα από το πλοίο να έχουν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα.
Συγγενείς των αγνοουμένων εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στο λιμάνι της Κερύνειας, αναμένοντας ενημέρωση για την πορεία των ερευνών.
Το «Filo Jet» είχε αποπλεύσει από την Κερύνεια με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας και άρχισε να βάζει νερά από την πλώρη λίγο μετά την αναχώρησή του. Επιχειρώντας να επιστρέψει στο λιμάνι, πήρε μεγάλη κλίση, ανατράπηκε και τελικά βυθίστηκε.
Οκτώ μέλη του πληρώματος και διευθυντικό στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ ερευνώνται και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία και τη λειτουργία του λιμανιού. Οι εργασίες της «Filo Denizcilik» ανεστάλησαν μετά το δυστύχημα.
Επιχείρηση σε βάθος 550 μέτρωνΟι δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού «TCG Işın» και «TCG Alemdar».
Το ναυάγιο έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 550 μέτρων και σε απόσταση 7,5 χιλιομέτρων από τις ακτές της Κερύνειας. Στις έρευνες χρησιμοποιούνται τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα, ενώ ελέγχεται και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σοροί ή αντικείμενα από το πλοίο να έχουν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα.
Συγγενείς των αγνοουμένων εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στο λιμάνι της Κερύνειας, αναμένοντας ενημέρωση για την πορεία των ερευνών.
Νέο βίντεο από τις πρώτες στιγμέςΤην ίδια ώρα, νέο βίντεο από τις πρώτες στιγμές μετά το ναυάγιο δημοσιοποίησε ο Ισάκ Μουλντούρ, ένας από τους επιζώντες. Τα πλάνα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και δείχνουν τις συνθήκες που επικρατούσαν στη θάλασσα μετά την ανατροπή του καταμαράν. Ο επιζών ανέφερε ότι διασώθηκε με τη βοήθεια ψαράδων που βρίσκονταν στην περιοχή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την άμεση κινητοποίησή τους.
Το «Filo Jet» είχε αποπλεύσει από την Κερύνεια με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας και άρχισε να βάζει νερά από την πλώρη λίγο μετά την αναχώρησή του. Επιχειρώντας να επιστρέψει στο λιμάνι, πήρε μεγάλη κλίση, ανατράπηκε και τελικά βυθίστηκε.
Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτιαΠαράλληλα με την επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων, συνεχίζεται η ποινική και τεχνική διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας. Υπό εξέταση βρίσκονται η κατάσταση του καταμαράν, οισυνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε άδεια απόπλου, οι χειρισμοί του πληρώματος και η ταχύτητα εισροής νερού στο πλοίο.
Οκτώ μέλη του πληρώματος και διευθυντικό στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ ερευνώνται και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία και τη λειτουργία του λιμανιού. Οι εργασίες της «Filo Denizcilik» ανεστάλησαν μετά το δυστύχημα.
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