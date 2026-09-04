Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Γαλλία: Ανακαλούνται κολοκυθόσποροι μετά από έξαρση σαλμονέλας, δεκάδες κρούσματα
Γαλλία: Ανακαλούνται κολοκυθόσποροι μετά από έξαρση σαλμονέλας, δεκάδες κρούσματα
81 κρούσματα - 6 άνθρωποι εισήχθησαν στο νοσοκομείο
Ξέσπασμα σαλμονέλας που συνδέεται με μια παρτίδα κολοκυθόσπορους μόλυνε 81 ανθρώπους οδηγώντας έξι από αυτούς στο νοσοκομείο σε πολλές γαλλικές περιοχές από τον Μάιο ως τον Αύγουστο, ανακοίνωσαν σήμερα τα υπουργεία Υγείας και Γεωργίας της χώρας.
Η έρευνα για τη δημόσια υγεία παραπέμπει σε κολοκυθόσπορους επεξεργασμένους από μια εταιρεία τροφίμων που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γαλλία και διαθέτει προϊόντα σε πολλά καταστήματα λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένης της αλυσίδας Grand Frais, αναφέρουν τα υπουργεία σε κοινή τους ανακοίνωση.
Έξι από αυτούς που μολύνθηκαν εισήχθησαν σε νοσοκομείο και δύο έλαβαν βοήθεια στα επείγοντα. Πλέον έχουν όλοι επιστρέψει στα σπίτια τους αφότου υποχώρησαν τα συμπτώματα. Τα προϊόντα ανακλήθηκαν.
Η σαλμονέλα είναι ένα γένος βακτηρίων που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση και γαστρεντερίτιδα, γνωστή ως σαλμονέλωση. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται συνήθως διάρροια, πυρετός και κοιλιακό άλγος.
Η έρευνα για τη δημόσια υγεία παραπέμπει σε κολοκυθόσπορους επεξεργασμένους από μια εταιρεία τροφίμων που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γαλλία και διαθέτει προϊόντα σε πολλά καταστήματα λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένης της αλυσίδας Grand Frais, αναφέρουν τα υπουργεία σε κοινή τους ανακοίνωση.
Έξι από αυτούς που μολύνθηκαν εισήχθησαν σε νοσοκομείο και δύο έλαβαν βοήθεια στα επείγοντα. Πλέον έχουν όλοι επιστρέψει στα σπίτια τους αφότου υποχώρησαν τα συμπτώματα. Τα προϊόντα ανακλήθηκαν.
Η σαλμονέλα είναι ένα γένος βακτηρίων που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση και γαστρεντερίτιδα, γνωστή ως σαλμονέλωση. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται συνήθως διάρροια, πυρετός και κοιλιακό άλγος.
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