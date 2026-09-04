Γαλλία: Ανακαλούνται κολοκυθόσποροι μετά από έξαρση σαλμονέλας, δεκάδες κρούσματα
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Σαλμονέλα Κολοκυθόσποροι

Γαλλία: Ανακαλούνται κολοκυθόσποροι μετά από έξαρση σαλμονέλας, δεκάδες κρούσματα

81 κρούσματα - 6 άνθρωποι εισήχθησαν στο νοσοκομείο

Γαλλία: Ανακαλούνται κολοκυθόσποροι μετά από έξαρση σαλμονέλας, δεκάδες κρούσματα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ξέσπασμα σαλμονέλας που συνδέεται με μια παρτίδα κολοκυθόσπορους μόλυνε 81 ανθρώπους οδηγώντας έξι από αυτούς στο νοσοκομείο σε πολλές γαλλικές περιοχές από τον Μάιο ως τον Αύγουστο, ανακοίνωσαν σήμερα τα υπουργεία Υγείας και Γεωργίας της χώρας.

Η έρευνα για τη δημόσια υγεία παραπέμπει σε κολοκυθόσπορους επεξεργασμένους από μια εταιρεία τροφίμων που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γαλλία και διαθέτει προϊόντα σε πολλά καταστήματα λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένης της αλυσίδας⁠ Grand Frais, αναφέρουν τα υπουργεία σε κοινή τους ανακοίνωση.

Έξι από αυτούς που μολύνθηκαν εισήχθησαν σε νοσοκομείο και δύο έλαβαν βοήθεια στα επείγοντα. Πλέον έχουν όλοι επιστρέψει στα σπίτια τους αφότου υποχώρησαν τα συμπτώματα. Τα προϊόντα ανακλήθηκαν.

Η σαλμονέλα είναι ένα γένος βακτηρίων που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση και γαστρεντερίτιδα, γνωστή ως σαλμονέλωση. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται συνήθως διάρροια, πυρετός και κοιλιακό άλγος.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης