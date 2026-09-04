Αντιδράσεις για την εξύμνηση του «χασάπη της Βοσνίας» Μλάντιτς στην Μπάνια Λούκα: «Είναι έγκλημα» λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης
ΚΟΣΜΟΣ
Ράτκο Μλάντιτς Σφαγή της Σρεμπρένιτσα Συμβούλιο της Ευρώπης

Αντιδράσεις για την εξύμνηση του «χασάπη της Βοσνίας» Μλάντιτς στην Μπάνια Λούκα: «Είναι έγκλημα» λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η αντίδραση ήρθε μετά τις εκδηλώσεις μνήμης για τον πρώην στρατιωτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας που πέθανε στην φυλακή της Χάγης

Αντιδράσεις για την εξύμνηση του «χασάπη της Βοσνίας» Μλάντιτς στην Μπάνια Λούκα: «Είναι έγκλημα» λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης
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Η «εξύμνηση» του πρώην στρατιωτικού ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας και εγκληματία πολέμου που πέθανε στην φυλακή της Χάγης αποτελεί έγκλημα σύμφωνα με το δίκαιο τη Βοσνίας, υπενθυμίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Καθώς η σορός του Ράτκο Μλάντιτς, που καταδικάσθηκε για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, και κατά κύριο λόγο για την σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995, έγινε δεκτή με στρατιωτικές τιμές στην Σερβία, ο επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης Μάικλ Ο'Φλάχερτι δήλωσε ότι «αποστρέφεται την δημόσια αποθέωση» του Μλάντιτς που πέθανε στις 27 Αυγούστου σε ηλικία 84 ετών.



Στην Βοσνία, χιλιάδες άνθρωποι απέτισαν χθες το βράδυ στην Μπάνια Λούκα φόρο τιμής στον Μλάντιτς, που καταδικάσθηκε το 2017 σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας (1992-1995 , 100.000 νεκροί).



«Μια τέτοια αποθέωση συνιστά έγκλημα σύμφωνα με το δίκαιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και δεν υπάγεται στην ελευθερία της έκφρασης κατά την έννοια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», υπενθυμίζει ο Μάικλ Ο'Φλάχερτι.

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«Καλώ τις αρχές να αντιταχθούν στην αποθέωση καταδικασμένων εγκληματιών πολέμου», πρόσθεσε.

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