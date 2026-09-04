Αντιδράσεις για την εξύμνηση του «χασάπη της Βοσνίας» Μλάντιτς στην Μπάνια Λούκα: «Είναι έγκλημα» λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης
Η αντίδραση ήρθε μετά τις εκδηλώσεις μνήμης για τον πρώην στρατιωτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας που πέθανε στην φυλακή της Χάγης
Καθώς η σορός του Ράτκο Μλάντιτς, που καταδικάσθηκε για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, και κατά κύριο λόγο για την σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995, έγινε δεκτή με στρατιωτικές τιμές στην Σερβία, ο επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης Μάικλ Ο'Φλάχερτι δήλωσε ότι «αποστρέφεται την δημόσια αποθέωση» του Μλάντιτς που πέθανε στις 27 Αυγούστου σε ηλικία 84 ετών.
A plane owned by the government of the Republic of Serbia today brought the body of war criminal Ratko Mladić to Serbia.— Daily Croatia 🇭🇷 (@DailyCroatia) September 3, 2026
Mladić is expected to be buried with full state and military honors. The Mladić family will make the final decision on the exact time and place of burial.… pic.twitter.com/YcIPq7MMXk
Στην Βοσνία, χιλιάδες άνθρωποι απέτισαν χθες το βράδυ στην Μπάνια Λούκα φόρο τιμής στον Μλάντιτς, που καταδικάσθηκε το 2017 σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας (1992-1995 , 100.000 νεκροί).
Serbs continue to glorify the war criminal Mladic— 5Pillars (@5Pillarsuk) September 3, 2026
Thousands gathered in Banja Luka's Krajina Square on Tuesday evening to pay tribute to convicted war criminal Ratko Mladić, carrying Republika Srpska flags and banners bearing his image.
The crowds marched to a war memorial… pic.twitter.com/b9D4pEY5Rq
«Μια τέτοια αποθέωση συνιστά έγκλημα σύμφωνα με το δίκαιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και δεν υπάγεται στην ελευθερία της έκφρασης κατά την έννοια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», υπενθυμίζει ο Μάικλ Ο'Φλάχερτι.
«Καλώ τις αρχές να αντιταχθούν στην αποθέωση καταδικασμένων εγκληματιών πολέμου», πρόσθεσε.
Belgrade, Serbia— 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) September 3, 2026
Police and citizens along the entire route salute the final tribute to Commander General Ratko Mladic pic.twitter.com/vNUjlC8JoR
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