Ο Βούτσιτς κατηγορεί το δικαστήριο του ΟΗΕ για απολίτιστη συμπεριφορά επειδή δεν επέτρεψε στον Μλάντιτς να πεθάνει στη Σερβία

«Δεν επέτρεψαν στον στρατηγό να πεθάνει στη Σερβία, όπου εκείνος ήθελε να πεθάνει»





Ο Μλάντιτς, ο οποίος εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης μετά την καταδίκη του για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας (1992-95),







Το δικαστικό αυτό όργανο του ΟΗΕ υποστήριξε ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν επισφαλής αλλά σταθερή και υπό καλή μεταχείριση στο κέντρο κράτησης στη Χάγη.



«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τη Χάγη», δήλωσε ο Βούτσιτς σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι σερβικές αρχές θα βοηθήσουν στη διοργάνωση μιας αξιοπρεπούς ταφής για τον Μλάντιτς στη Σερβία, αν το ζητήσει η οικογένειά του.







Το δικαστικό αυτό όργανο του ΟΗΕ, αρμόδιο για την επίβλεψη εναπομείναντων υποθέσεων από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με την πιθανή μεταφορά της σορού του Μλάντιτς στη Σερβία.



Σερβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Μλάντιτς είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί σε ένα νεκροταφείο στο Βελιγράδι, δίπλα στην κόρη του Άνα η οποία πέθανε το 1994.



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Το δικαστήριο ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Μλάντιτς. Ένας δικαστής που διορίστηκε για να επιβλέψει την έρευνα πέρασε περίπου τρεις ώρες στο κέντρο κράτησης σήμερα, αλλά δεν έκανε δήλωση σε δημοσιογράφους.



Ο Βούτσιτς, πρώην υπερεθνικιστής που διετέλεσε υπουργός υπό τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς τη δεκαετία του 1990, έχει επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του τα τελευταία χρόνια ως φιλοευρωπαίο μεταρρυθμιστή, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και την Κίνα.



Ο Ράτκο Μλάντιτς ήταν μέλος μιας τριανδρίας -μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Μιλόσεβιτς και τον πρώην πολιτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς- την ώρα που η πρώην Γιουγκοσλαβία βυθιζόταν στις σφαγές μετά την πτώση του κομμουνισμού.



Αλεξάνταρ Βούτσιτς κατηγόρησε σήμερα το δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου του ΟΗΕ για «απολίτιστη συμπεριφορά» επειδή δεν επέτρεψε στον Ράτκο Μλάντιτς να πεθάνει στη Σερβία , υπογραμμίζοντας ότι το Βελιγράδι αναμένει ακόμη να μάθει αν η σορός του πρώην στρατιωτικού ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας θα επιστραφεί.Ο Μλάντιτς, ο οποίος εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης μετά την καταδίκη του για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας (1992-95), πέθανε χθες Πέμπτη σε κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη σε ηλικία 83 ετών.Ο επονομαζόμενος και «χασάπης της Βοσνίας» πέθανε μερικές ημέρες μετά την τελευταία απόρριψη από τον Διεθνή Μηχανισμό Ποινικών Δικαστηρίων αιτήματος της οικογένειάς του και της σερβικής κυβέρνησης να μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Βελιγράδι προκειμένου να νοσηλευθεί εκεί.Το δικαστικό αυτό όργανο του ΟΗΕ υποστήριξε ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν επισφαλής αλλά σταθερή και υπό καλή μεταχείριση στο κέντρο κράτησης στη Χάγη.«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τη Χάγη», δήλωσε ο Βούτσιτς σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι σερβικές αρχές θα βοηθήσουν στη διοργάνωση μιας αξιοπρεπούς ταφής για τον Μλάντιτς στη Σερβία, αν το ζητήσει η οικογένειά του.«Βλέπουμε τώρα ότι η Χάγη ήθελε τον θάνατο του Μλάντιτς στη φυλακή», τόνισε ο Σέρβος πρόεδρος. «Δεν επέτρεψαν στον στρατηγό να πεθάνει στη Σερβία, όπου εκείνος ήθελε να πεθάνει. Αυτή είναι μια απολίτιστη συμπεριφορά, χωρίς προηγούμενο και χωρίς αιτιολόγηση», πρόσθεσε.Το δικαστικό αυτό όργανο του ΟΗΕ, αρμόδιο για την επίβλεψη εναπομείναντων υποθέσεων από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με την πιθανή μεταφορά της σορού του Μλάντιτς στη Σερβία.Σερβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Μλάντιτς είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί σε ένα νεκροταφείο στο Βελιγράδι, δίπλα στην κόρη του Άνα η οποία πέθανε το 1994.Νωρίτερα σήμερα ο Σέρβος υπουργός Δικαιοσύνης Νέναντ Βούγιτς δήλωσε σε σερβικό μέσο ενημέρωσης ότι ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς, θα κηδευτεί «με τις στρατιωτικές και κρατικές τιμές που δικαιούται». Οι Σέρβοι αξιωματούχοι περιμένουν να μάθουν πότε οι αρχές στη Χάγη θα παραδώσουν τη σορό, είπε.Το δικαστήριο ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Μλάντιτς. Ένας δικαστής που διορίστηκε για να επιβλέψει την έρευνα πέρασε περίπου τρεις ώρες στο κέντρο κράτησης σήμερα, αλλά δεν έκανε δήλωση σε δημοσιογράφους.Ο Βούτσιτς, πρώην υπερεθνικιστής που διετέλεσε υπουργός υπό τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς τη δεκαετία του 1990, έχει επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του τα τελευταία χρόνια ως φιλοευρωπαίο μεταρρυθμιστή, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και την Κίνα.Ο Ράτκο Μλάντιτς ήταν μέλος μιας τριανδρίας -μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Μιλόσεβιτς και τον πρώην πολιτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς- την ώρα που η πρώην Γιουγκοσλαβία βυθιζόταν στις σφαγές μετά την πτώση του κομμουνισμού.

Ο πόλεμος στη Βοσνία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 100.000 ανθρώπους και προκάλεσε τον εκτοπισμό άλλων 2,2, εκατομμυρίων ανθρώπων.



Στη Σρεμπρένιτσα, οι σερβικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Ράτκο Μλάντιτς εκτέλεσαν 8.000 Βόσνιους μουσουλμάνους που είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε αυτό που υποτίθεται ότι ήταν ένας θύλακας υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών.