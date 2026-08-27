Ράτκο Μλάντιτς, ο γιος ενός Παρτιζάνου που έγινε ο «χασάπης της Βοσνίας»: Μοίραζε γλυκά σε παιδιά και μετά άρχισε τις εκτελέσεις στην Σρεμπρένιτσα

Το Σαράγεβο έγινε πεδίο βολής



«Μπορείτε να επιβιώσετε ή να εξαφανιστείτε»

Πρόσφυγες από την Σρεμπρένιτσα σε φορτηγό καθ’ οδόν προς την Τούζλα, Δευτέρα 29 Μαρτίου 1993.



Όμηροι του ΟΗΕ δεμένοι σε στρατιωτικούς στόχους

Πρόσφυγας από τη Σρεμπρένιτσα κλαίει στο προσφυγικό καταυλισμό της Τούζλα, καθώς αναπολεί τις σκηνές στην «ζώνη ασφαλείας» του ΟΗΕ που είχε καταληφθεί από σερβικά στρατεύματα

Ο καταζητούμενος που για χρόνια δεν κρυβόταν ιδιαίτερα



Ένας νεκρός, δύο εντελώς διαφορετικές μνήμες

Ρολόι θύματος της σφαγής που βρέθηκε σε ομαδικό τάφο στο χωριό Ζελένι Γιάδαρ, στα περίχωρα της Σρεμπρένιτσα

Η πρωτεύουσα της Βοσνίας βρέθηκεαπό τις δυνάμεις των Σερβοβόσνιων. Η πολιορκία κράτησε σχεδόν τέσσερα χρόνια. Από τα υψώματα γύρω από την πόλη, πυροβολικό και όλμοι χτυπούσαν κατοικημένες περιοχές.παρακολουθούσαν δρόμους και διασταυρώσεις. Οι κάτοικοι έμαθαν να τρέχουν για να περάσουν μία λεωφόρο, να περιμένουν ώρες για λίγο νερό και να προσπαθούν να καταλάβουν από ποια πλευρά μπορούσε να έρθει η επόμενη σφαίρα.Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την. Στις 5 Φεβρουαρίου 1994 μία οβίδα έπεσε στην αγορά Μαρκάλε. Εξήντα οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 140 τραυματίστηκαν. Δεν ήταν ένα μεμονωμένο πλήγμα. Το δικαστήριο εξέτασε μία μακρά σειρά: ανθρώπους που πήγαιναν να πάρουν νερό, που μάζευαν ξύλα, που περπατούσαν με τα παιδιά τους. Έκρινε ότι ηδεν αποτελούσαν απλώς παράπλευρη συνέπεια μιας πολιορκίας. Σκοπός τους ήταν η τρομοκράτηση του πληθυσμού και ο Μλάντιτς καταδικάστηκε για τον ρόλο του σε αυτή την εκστρατεία. Το Σαράγεβο όμως δεν ήταν το τελευταίο κεφάλαιο. Το καλοκαίρι του 1995 οι Σερβοβόσνιοι στράφηκαν στη Σρεμπρένιτσα.Η πόλη στην ανατολική Βοσνία είχε γεμίσει. Τα Ηνωμένα Έθνη την είχαν κηρύξει ασφαλή περιοχή και μία μικρή δύναμη Ολλανδών κυανόκρανων βρισκόταν εκεί για να την προστατεύει. Στα χαρτιά. Στις 8 Μαρτίου 1995 ο Κάρατζιτς είχε εκδώσει την περίφημη, ζητώντας να δημιουργηθούν για τους κατοίκους τηςσυνθήκες «πλήρους ανασφάλειας» και χωρίς ελπίδα επιβίωσης. Στις 31 Μαρτίου ο Μλάντιτς υπέγραψε τη δική του επιχειρησιακή οδηγία. Ακολούθησε το σχέδιο «». Η επίθεση ξεκίνησε στις 6 Ιουλίου.Πέντε ημέρες αργότερα ο. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι κατευθύνθηκαν προς τη βάση τωνστο Ποτοτσάρι. Οι περισσότεροι άνδρες προσπάθησαν να διαφύγουν μέσα από τα δάση προς την Τούζλα. Στις συναντήσεις που έγιναν στο Hotel Fontana στις 11 και 12 Ιουλίου, ο Μλάντιτς βρέθηκε απέναντι στους εκπροσώπους τωνΤο δικαστήριο κατέγραψε αργότερα τις δηλώσεις και τη συμπεριφορά του. Σε διαφορετικές στιγμές μίλησε για ανθρώπους που μπορούσαν να «». Λεωφορεία άρχισαν να μεταφέρουν τις γυναίκες και τα παιδιά. Οι άνδρες κρατήθηκαν. Από τις 13 Ιουλίου άρχισαν οι. Η επιχείρηση δεν κράτησε μερικές ώρες. Εξελίχθηκε σε πολλά σημεία, με μεταφορές κρατουμένων, εκτελεστικά αποσπάσματα, μηχανήματα που άνοιγαν τάφους και αργότερα μία δεύτερη επιχείρηση για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Το δικαστήριο ήταν κατηγορηματικό για τον: διοικούσε τις δυνάμεις που πραγματοποίησαν την επιχείρηση και η συμβολή του ήταν τόσο καθοριστική ώστε τα εγκλήματα δεν θα είχαν διαπραχθεί με τον τρόπο που διαπράχθηκαν χωρίς αυτήν. Η Σρεμπρένιτσα έγινε το βαρύτερο έγκλημα στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το όνομα του Μλάντιτς έγινε πλέον αδύνατο να διαχωριστεί από αυτήν.Λίγες εβδομάδες πριν από τη, ο Μλάντιτς είχε βρεθεί αντιμέτωπος και με το. Μετά τα αεροπορικά πλήγματα της Συμμαχίας κατά σερβοβοσνιακών στόχων τον Μάιο του 1995, οι δυνάμεις του συνέλαβαν μέλη της UNPROFOR. Εκατοντάδες κυανόκρανοι και παρατηρητές του ΟΗΕ κρατήθηκαν. Κάποιοι δέθηκαν (για την ακρίβεια αλυσοδέθηκαν) κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλους πιθανούς στόχους, ώστε η παρουσία τους να αποτρέψει νέα νατοϊκά πλήγματα. Ο στρατηγός που μερικά χρόνια νωρίτερα φορούσε τη στολή ενός πολυεθνικού γιουγκοσλαβικού στρατού είχε φτάσει να χρησιμοποιεί στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών ως ομήρους.Τον Ιούλιο του ίδιου έτους η Χάγη εξέδωσε το πρώτοεναντίον του. Ο πόλεμος όμως συνεχιζόταν και ο Μλάντιτς παρέμενε ελεύθερος.Η ειρήνη του Ντέιτον έβαλε τέλος στον πόλεμο στα τέλη του 1995. Δεν έστειλε τον. Για αρκετά χρόνια παρέμεινε στηκαι είχε πρόσβαση σε ανθρώπους και δομές που μπορούσαν να τον προστατεύσουν. Μετά την πτώση τουκαι όσο η πίεση προς το Βελιγράδι αυξανόταν, η ζωή του πέρασε σταδιακά στην παρανομία. Το διεθνές ένταλμα παρέμενε ενεργό. Η σύλληψή του είχε εξελιχθεί σε έναν από τους μεγάλους όρους που έθετε η Ευρώπη στη Σερβία. Πέρασαν σχεδόν 16 χρόνια. Στις 26 Μαΐου 2011 οι σερβικές αρχές μπήκαν σε ένα σπίτι στο χωριό Λαζάρεβο, κοντά στο Ζρένιανιν.Ο ηλικιωμένος άνδρας που βρήκαν εκεί δεν θύμιζε ιδιαίτερα τον στρατηγό που περπατούσε γεμάτος αυτοπεποίθηση στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ήταν ο. Πέντε ημέρες αργότερα μεταφέρθηκε στη Χάγη. 377 μάρτυρες και μία ποινή: ισόβια.Η δίκη άρχισε τον Μάιο του 2012. Ακούστηκαν 377 μάρτυρες μέσα στην αίθουσα – 169 από την κατηγορούσα αρχή και 208 από την υπεράσπιση. Η παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων κράτησε περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Στις 22 Νοεμβρίου 2017 ανακοινώθηκε η απόφαση.. Καταδικάστηκε σε ισόβια.Δεν καταδικάστηκε για γενοκτονία στους δήμους της Βοσνίας όπου είχαν διαπραχθεί εγκλήματα το 1992, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι δεν είχε αποδειχθεί το ειδικό στοιχείο που απαιτείται νομικά για τον χαρακτηρισμό της γενοκτονίας. Καταδικάστηκε όμως για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκεί ως. Η έφεσή του απορρίφθηκε στις 8 Ιουνίου 2021.. Αμφισβήτησε το δικαστήριο, επιτέθηκε επανειλημμένα στους κατηγόρους του και μέχρι το τέλος υποστήριζε ότι είχε πολεμήσει για τον σερβικό λαό. Και για αυτό ο θάνατός του δεν πρόκειται να διαβαστεί με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την πρώην. Στηυπάρχουν ακόμη οικογένειες που έθαψαν πατέρες, γιους και αδελφούς πολλά χρόνια μετά το 1995, όταν η τεχνολογία DNA επέτρεψε να ταυτοποιηθούν λείψανα που είχαν βρεθεί διασκορπισμένα σε διαφορετικούς ομαδικούς τάφους.Στο Σαράγεβο το όνομα Μλάντιτς παραμένει συνδεδεμένο με τα χρόνια κατά τα οποία μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έγινε καθημερινός στόχος πυροβολικού και ελεύθερων σκοπευτών. Στη Σερβία και κυρίως στη Republika Srpska υπάρχει ακόμη ένα κομμάτι της κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου που τον αντιμετωπίζει. Φωτογραφίες του έχουν εμφανιστεί σε τοίχους, συνθήματα τον παρουσιάζουν ως ήρωα και η δικαστικά κατοχυρωμένη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο άρνησης ή σχετικοποίησης. Το AP σημειώνει ότι ακόμη και μετά την καταδίκη του ο Μλάντιτς συνέχισε να τιμάται από Σέρβους εθνικιστές.Ο άνθρωπος που μπήκε στηστις 11 Ιουλίου 1995 πέθανε τελικά στη, καταδικασμένος σε ισόβια. Οι εικόνες εκείνης της ημέρας όμως έμειναν. Όπως παραμένουν οι τάφοι και οι μνήμες.