Wall Street: Ανάκαμψη με οδηγό το πετρέλαιο και ελπίδες για αποκλιμάκωση στο Ιράν - Στο επίκεντρο Fed και ομόλογα

Οι δείκτες ολοκλήρωσαν με κέρδη μια δύσκολη εβδομάδα, καθώς η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσε την επενδυτική διάθεση, ενώ οι αγορές παραμένουν στραμμένες στις κινήσεις της Fed, τις αποδόσεις των ομολόγων και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή