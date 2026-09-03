Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία
Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία
Σημείωσε ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δίνουν συνεχώς προσοχή σε αυτό το ζήτημα «και κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί, κυρίως με ειρηνικά μέσα»
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκτίμησε ότι υπάρχει περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία αν και επανέλαβε την κατηγορία του ότι οι ουκρανικές προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους για τα αεροπλάνα στον ρωσικό εναέριο χώρο ισοδυναμούν με «κρατική τρομοκρατία».
Μιλώντας στην ολομέλεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ, ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους, όπως είπε, προσπαθούν να συμβάλουν στην επίλυση του ζητήματος.
«Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι προσπαθούν να συνεισφέρουν στην επίλυση αυτού του θέματος. Υπάρχει πιθανότητα; Κατά τη γνώμη μου, ναι, υπάρχει», δήλωσε ο Πούτιν. Τόνισε επίσης ότι «η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει πρώτα και κύρια να καταλήξουν σε συμφωνία».
Ο Ρώσος Πρόεδρος σημείωσε ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δίνουν συνεχώς προσοχή σε αυτό το ζήτημα «και κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί, κυρίως με ειρηνικά μέσα». «Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θίγει επίσης συνεχώς αυτό το ζήτημα όταν συναντιόμαστε» τόνισε.
«Τελικά, όμως, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ωστόσο, είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους προσπαθούν να συμβάλουν σε μια λύση» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στην ολομέλεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ, ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους, όπως είπε, προσπαθούν να συμβάλουν στην επίλυση του ζητήματος.
«Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι προσπαθούν να συνεισφέρουν στην επίλυση αυτού του θέματος. Υπάρχει πιθανότητα; Κατά τη γνώμη μου, ναι, υπάρχει», δήλωσε ο Πούτιν. Τόνισε επίσης ότι «η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει πρώτα και κύρια να καταλήξουν σε συμφωνία».
Ο Ρώσος Πρόεδρος σημείωσε ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δίνουν συνεχώς προσοχή σε αυτό το ζήτημα «και κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί, κυρίως με ειρηνικά μέσα». «Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θίγει επίσης συνεχώς αυτό το ζήτημα όταν συναντιόμαστε» τόνισε.
«Τελικά, όμως, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ωστόσο, είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους προσπαθούν να συμβάλουν σε μια λύση» δήλωσε χαρακτηριστικά.
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