Πούτιν: Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

Σημείωσε ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δίνουν συνεχώς προσοχή σε αυτό το ζήτημα «και κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί, κυρίως με ειρηνικά μέσα»