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Σε «κόκκινη ζώνη» το Κολοσσαίο στη Ρώμη: Ναρκωτικά και κλοπές τουριστών φέρνουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Σε «κόκκινη ζώνη» το Κολοσσαίο στη Ρώμη: Ναρκωτικά και κλοπές τουριστών φέρνουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Αστυνομία και στρατός αναλαμβάνουν αυξημένο ρόλο στην προστασία της περιοχής, καθώς οι αρχές κάνουν λόγο για σοβαρή απειλή στη δημόσια ασφάλεια
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζουν οι ιταλικές αρχές στην περιοχή γύρω από το Κολοσσαίο, καθώς το εμβληματικό μνημείο της Ρώμης εντάχθηκε σε ειδική «κόκκινη ζώνη» μετά την καταγραφή περιστατικών βίας, κλοπών και άλλων μορφών παραβατικότητας.
Σύμφωνα με το CNN, οι αρχές της Ρώμης αποφάσισαν να ενισχύσουν την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας γύρω από το ιστορικό κέντρο, παρέχοντας παράλληλα περισσότερες αρμοδιότητες σε αστυνομικούς και στρατιωτικές μονάδες.
Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και η ειδική «κόκκινη ζώνη» ασφαλείας θα παραμείνει ενεργή έως τις 24 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τις αρχές, πίσω από την αυξημένη παραβατικότητα βρίσκονται η αύξηση των επιθέσεων σε βάρος κατοίκων και τουριστών, αλλά και η δράση κυκλωμάτων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και την υποβάθμιση συγκεκριμένων σημείων της Ρώμης.
Με βάση τα νέα μέτρα, η παρουσία της αστυνομίας γύρω από το Κολοσσαίο θα είναι συνεχής, ενώ θα παραμείνει και η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες ήδη συμμετέχουν στην προστασία σημείων υψηλής τουριστικής κίνησης μέσω περιπολιών, ελέγχων και ειδικών σημείων επιτήρησης.
Ωστόσο, παρά την αυξημένη ασφάλεια, τα περιστατικά μικροκλοπών εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό.
Η Αμερικανίδα τουρίστρια Τζανέλ Τρίτον από τη Φιλαδέλφεια δήλωσε στο CNN ότι είδε μια γυναίκα να πέφτει θύμα κλοπής κοντά στο Κολοσσαίο, πριν προλάβουν να επέμβουν οι αρχές.
«Η ασφάλεια είναι αυξημένη εδώ, αλλά μόλις είδα μια γυναίκα να την κλέβουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ξενοδοχείο όπου διέμενε την είχε συμβουλεύσει να αποφεύγει την περιοχή κατά τις νυχτερινές ώρες.
Ο Λαμπέρτο Τζιανίνι, αρμόδιος για θέματα ασφαλείας στη Ρώμη, ανέφερε ότι ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση των περιστατικών είναι ο νέος σταθμός μετρό του Κολοσσαίου, ο οποίος εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου επέκτασης του υπόγειου δικτύου της πόλης.
Ο σταθμός διαθέτει υπόγειο εκθεσιακό χώρο με αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζιανίνι, η νέα συγκοινωνιακή σύνδεση έχει καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση προς το ιστορικό κέντρο για ομάδες που εμπλέκονται σε παραβατικές δραστηριότητες.
Οι ιταλικές αρχές αναμένεται να παρουσιάσουν μέσα στον Σεπτέμβριο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων και το κατά πόσο η δημιουργία της «κόκκινης ζώνης» συνέβαλε στη μείωση της εγκληματικότητας γύρω από ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του κόσμου.
Σύμφωνα με το CNN, οι αρχές της Ρώμης αποφάσισαν να ενισχύσουν την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας γύρω από το ιστορικό κέντρο, παρέχοντας παράλληλα περισσότερες αρμοδιότητες σε αστυνομικούς και στρατιωτικές μονάδες.
Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και η ειδική «κόκκινη ζώνη» ασφαλείας θα παραμείνει ενεργή έως τις 24 Δεκεμβρίου.
Οι λόγοι πίσω από τα νέα μέτρα ασφαλείαςΗ απόφαση ήρθε μετά από μια σειρά περιστατικών που ενίσχυσαν τον προβληματισμό για την ασφάλεια στην περιοχή. Τον Ιούλιο, ομάδα περίπου 50 νεαρών προκάλεσε σοβαρά επεισόδια κοντά στο Κολοσσαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αστυνομικοί.
Σύμφωνα με τις αρχές, πίσω από την αυξημένη παραβατικότητα βρίσκονται η αύξηση των επιθέσεων σε βάρος κατοίκων και τουριστών, αλλά και η δράση κυκλωμάτων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και την υποβάθμιση συγκεκριμένων σημείων της Ρώμης.
Με βάση τα νέα μέτρα, η παρουσία της αστυνομίας γύρω από το Κολοσσαίο θα είναι συνεχής, ενώ θα παραμείνει και η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες ήδη συμμετέχουν στην προστασία σημείων υψηλής τουριστικής κίνησης μέσω περιπολιών, ελέγχων και ειδικών σημείων επιτήρησης.
Ωστόσο, παρά την αυξημένη ασφάλεια, τα περιστατικά μικροκλοπών εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό.
Η Αμερικανίδα τουρίστρια Τζανέλ Τρίτον από τη Φιλαδέλφεια δήλωσε στο CNN ότι είδε μια γυναίκα να πέφτει θύμα κλοπής κοντά στο Κολοσσαίο, πριν προλάβουν να επέμβουν οι αρχές.
«Η ασφάλεια είναι αυξημένη εδώ, αλλά μόλις είδα μια γυναίκα να την κλέβουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ξενοδοχείο όπου διέμενε την είχε συμβουλεύσει να αποφεύγει την περιοχή κατά τις νυχτερινές ώρες.
Ο Λαμπέρτο Τζιανίνι, αρμόδιος για θέματα ασφαλείας στη Ρώμη, ανέφερε ότι ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση των περιστατικών είναι ο νέος σταθμός μετρό του Κολοσσαίου, ο οποίος εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου επέκτασης του υπόγειου δικτύου της πόλης.
Ο σταθμός διαθέτει υπόγειο εκθεσιακό χώρο με αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζιανίνι, η νέα συγκοινωνιακή σύνδεση έχει καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση προς το ιστορικό κέντρο για ομάδες που εμπλέκονται σε παραβατικές δραστηριότητες.
Μέτρα και σε άλλα πολυσύχναστα σημείαΕπιπλέον μέτρα ασφαλείας έχουν εφαρμοστεί και σε άλλα σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας, όπως ο κεντρικός σταθμός Τέρμινι, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και η Βασιλική της Αγίας Μαρίας της Μεγάλης, η οποία έχει προσελκύσει αυξημένο ενδιαφέρον μετά την ταφή του Πάπα Φραγκίσκου εκεί το 2025.
Οι ιταλικές αρχές αναμένεται να παρουσιάσουν μέσα στον Σεπτέμβριο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων και το κατά πόσο η δημιουργία της «κόκκινης ζώνης» συνέβαλε στη μείωση της εγκληματικότητας γύρω από ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του κόσμου.
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