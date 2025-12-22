Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
«Αξιοθέατα από μόνοι τους»: Άνοιξαν δύο νέοι σταθμοί του Μετρό στη Ρώμη, στο φως αρχαιολογικοί θησαυροί, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Όταν ολοκληρωθεί η γραμμή C, θα έχει μήκος 29 χιλιομέτρων, θα εξυπηρετεί έως και 800.000 επιβάτες την ημέρα και θα περνά κάτω από μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης
Η Ρώμη εγκαινίασε την περασμένη εβδομάδα δύο νέους σταθμούς του Μετρό, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται στο Κολοσσαίο, συνδυάζοντας τη σύγχρονη τεχνολογία των μεταφορών με ευρήματα από την αρχαία ιστορία της πόλης.
Όσοι χρησιμοποιούν τον σταθμό δίπλα στο εμβληματικό αμφιθέατρο μπορούν να δουν από κοντά αρχαιολογικά εκθέματα, όπως κεραμικά αγγεία και πιάτα, αλλά και τα ερείπια ενός λουτρού που ανήκαν σε κατοικία του 1ου αιώνα. Οθόνες μέσα στον σταθμό προβάλλουν τη διαδικασία των ανασκαφών, εξηγώντας και τον λόγο των μεγάλων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωσή του.
Η νέα γραμμή του μετρό, γνωστή ως Metro C, κατασκευάζεται εδώ και περίπου 20 χρόνια. Το έργο έχει καθυστερήσει λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων, χρηματοδότησης, αλλά και των εκτεταμένων αρχαιολογικών ανασκαφών, καθώς κάτω από τη Ρώμη υπάρχουν αρχαιότητες από τη ρωμαϊκή και τη μεσαιωνική εποχή.
Το συνολικό κόστος της γραμμής, η οποία θα περιλαμβάνει 31 σταθμούς, αναμένεται να φτάσει τα 7 δισ. ευρώ και να ολοκληρωθεί έως το 2035.
Την ίδια ημέρα εγκαινιάστηκε και ο σταθμός Porta Metronia, έναν σταθμό μακριά από το Κολοσσαίο, επίσης σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Εκεί αποκαλύφθηκαν τα ερείπια στρατώνα του 2ου αιώνα, καθώς και κατοικία με καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά. Στο μέλλον προβλέπεται να λειτουργήσει και μικρό μουσείο μέσα στον σταθμό.
Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, χαρακτήρισε τους σταθμούς ως «πλήρη τουριστικά και πολιτιστικά αξιοθέατα».
Μέχρι σήμερα, οι ανασκαφές για τη γραμμή έχουν φέρει στο φως περισσότερα από 500.000 αρχαιολογικά αντικείμενα, σύμφωνα με την κατασκευαστική εταιρεία Webuild.
Όταν ολοκληρωθεί η γραμμή C, θα έχει μήκος 29 χιλιομέτρων, θα εξυπηρετεί έως και 800.000 επιβάτες την ημέρα και θα περνά κάτω από μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Για τους τουρίστες, το νέο μετρό αναμένεται να προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο, αποφεύγοντας την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση της πόλης.
Δείτε φωτογραφίες:
