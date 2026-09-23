Μπήκαν νερά μετά την κακοκαιρία στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, ακυρώθηκαν τα ραντεβού
Μεγάλες ποσότητες νερού εισήλθαν σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία του
UPD:
Κλειστό θα παραμείνει σήμερα (23/9) το κτίριο του Ταχύρυθμου στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση της Τρίτης.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα thebest.gr, όλα τα προγραμματισμένα για σήμερα ραντεβού ακυρώθηκαν, καθώς κρίθηκε ότι το κτίριο δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν άμεσα από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων.
Πλημμύρισε το κτίριο
Τα προβλήματα εκδηλώθηκαν το πρωί της Τρίτης (22/9), όταν μεγάλες ποσότητες νερού άρχισαν να εισέρχονται από τις οροφές και άλλα σημεία του κτιρίου. Διαρροές καταγράφηκαν στον τρίτο και τον δεύτερο όροφο, καθώς και στον πρώτο όροφο και το ισόγειο.
Εργαζόμενοι του νοσοκομείου τοποθέτησαν δοχεία για τη συγκέντρωση των νερών και προσπάθησαν να προστατεύσουν τον ιατρικό εξοπλισμό. Το προσωπικό καθαριότητας επιχειρούσε παράλληλα να απομακρύνει τα νερά από τα πατώματα.
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στο κτίριο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις στην οροφή.
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