Η ιστορία του Γιάννη Νεγρεπόντη που έγραψε πολιτικά τραγούδια και σατίρισε την ελληνική μικροαστική κοινωνία: Το ψευδώνυμο, η εξορία και οι σπουδαίες συνεργασίες