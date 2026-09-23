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Η ιστορία του Γιάννη Νεγρεπόντη που έγραψε πολιτικά τραγούδια και σατίρισε την ελληνική μικροαστική κοινωνία: Το ψευδώνυμο, η εξορία και οι σπουδαίες συνεργασίες
Η ιστορία του Γιάννη Νεγρεπόντη που έγραψε πολιτικά τραγούδια και σατίρισε την ελληνική μικροαστική κοινωνία: Το ψευδώνυμο, η εξορία και οι σπουδαίες συνεργασίες
Ποιητής, στιχουργός και οξυδερκής παρατηρητής της εποχής του, ο Γιάννης Νεγρεπόντης άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι μέσα από έργα όπως το «Ακορντεόν», τα «Νέγρικα» και τα «Μικροαστικά»
Ο Γιάννης Νεγρεπόντης υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων και του ελληνικού τραγουδιού, ένας δημιουργός που ένωσε την ποίηση με τη σάτιρα, το πολιτικό σχόλιο και την κοινωνική παρατήρηση.
«Σκέφτομαι, όταν η ποίηση, η μουσική και όλες οι τέχνες υπάρχουν, ποια άλλη χαρά πιο δυνατή να επιζητούμε...», είχε γράψει ο ίδιος σε ένα από τα τελευταία ιδιόχειρα χειρόγραφά του.
Το «Ακορντεόν», τα «Νέγρικα» και τα «Μικροαστικά» είναι μόνο ένα μέρος ενός πολυσχιδούς έργου που άφησε έντονο αποτύπωμα στην εποχή του.
Στις 22 Σεπτεμβρίου 1991, ο Γιάννης Νεγρεπόντης έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που δεν ξεθώριασε με τον χρόνο.
Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Ξυνοτρούλιας.
Γεννήθηκε στη Λάρισα στις 8 Αυγούστου 1930 και σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παρακολούθησε και μαθήματα στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.
Η σχέση του με τα γράμματα άρχισε από πολύ νωρίς. Το 1949 δημοσίευσε διήγημα στο περιοδικό «Ελληνική Δημιουργία», αρχικά με το ψευδώνυμο Γιάννης Νικολάου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1955, υπέγραψε ποίημά του στην «Επιθεώρηση Τέχνης» ως Τζων Νεγρεπόντης, για να καθιερώσει στη συνέχεια το όνομα με το οποίο έμελλε να γίνει γνωστός.
Ήταν όμως η συνάντησή του με το ελληνικό τραγούδι που έκανε το όνομά του γνωστό σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.
Στη δεκαετία του 1960 ο Γιάννης Νεγρεπόντης στράφηκε όλο και περισσότερο στη γραφή στίχων και ποιημάτων που προορίζονταν για μελοποίηση. Καθοριστική υπήρξε η γνωριμία του, το 1965, με τον Μάνο Λοΐζο, με τον οποίο ανέπτυξε μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες της διαδρομής του.
Από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκαν τα αντιρατσιστικά «Νέγρικα», με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, αλλά και τραγούδια που έμειναν διαχρονικά, όπως το «Ακορντεόν» και ο «Τρίτος Παγκόσμιος».
«Σκέφτομαι, όταν η ποίηση, η μουσική και όλες οι τέχνες υπάρχουν, ποια άλλη χαρά πιο δυνατή να επιζητούμε...», είχε γράψει ο ίδιος σε ένα από τα τελευταία ιδιόχειρα χειρόγραφά του.
Το «Ακορντεόν», τα «Νέγρικα» και τα «Μικροαστικά» είναι μόνο ένα μέρος ενός πολυσχιδούς έργου που άφησε έντονο αποτύπωμα στην εποχή του.
Στις 22 Σεπτεμβρίου 1991, ο Γιάννης Νεγρεπόντης έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που δεν ξεθώριασε με τον χρόνο.
Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Ξυνοτρούλιας.
Γεννήθηκε στη Λάρισα στις 8 Αυγούστου 1930 και σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παρακολούθησε και μαθήματα στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.
Η σχέση του με τα γράμματα άρχισε από πολύ νωρίς. Το 1949 δημοσίευσε διήγημα στο περιοδικό «Ελληνική Δημιουργία», αρχικά με το ψευδώνυμο Γιάννης Νικολάου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1955, υπέγραψε ποίημά του στην «Επιθεώρηση Τέχνης» ως Τζων Νεγρεπόντης, για να καθιερώσει στη συνέχεια το όνομα με το οποίο έμελλε να γίνει γνωστός.
Από την ποίηση στο τραγούδιΗ πρώτη ποιητική συλλογή του, «Πρόσωπα και χώρος», κυκλοφόρησε το 1958. Ακολούθησαν έργα όπως οι «Καθημαγμένοι», τα «Δωρήματα», το «Άδιον ουδέν έρωτος», το «Φυλάττειν Θερμοπύλας» και αργότερα τα «Μικροαστικά» και τα «Φεμινιστικά». Παράλληλα έγραψε πεζογραφία, θεατρικά έργα και παιδική λογοτεχνία, ενώ συνεργάστηκε με περιοδικά, εφημερίδες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Ήταν όμως η συνάντησή του με το ελληνικό τραγούδι που έκανε το όνομά του γνωστό σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.
Στη δεκαετία του 1960 ο Γιάννης Νεγρεπόντης στράφηκε όλο και περισσότερο στη γραφή στίχων και ποιημάτων που προορίζονταν για μελοποίηση. Καθοριστική υπήρξε η γνωριμία του, το 1965, με τον Μάνο Λοΐζο, με τον οποίο ανέπτυξε μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες της διαδρομής του.
Από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκαν τα αντιρατσιστικά «Νέγρικα», με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, αλλά και τραγούδια που έμειναν διαχρονικά, όπως το «Ακορντεόν» και ο «Τρίτος Παγκόσμιος».
Οι στίχοι του δεν περιορίζονταν στην καταγραφή μιας προσωπικής εμπειρίας. Ο Νεγρεπόντης παρατηρούσε τις κοινωνικές αντιθέσεις, τον ρατσισμό, την εργασία, την εξουσία και κυρίως τις μικρές και μεγάλες αντιφάσεις της καθημερινότητας.
Το πολιτικό στοιχείο υπήρχε στο έργο του, συχνά όμως περνούσε μέσα από τη σάτιρα και το χιούμορ, χωρίς να χάνει την ποιητική του διάσταση.
Η εξορία στη Γυάρο και τη ΛέροΗ δικτατορία της 21ης Απριλίου σημάδεψε και τη ζωή του.
Ο Νεγρεπόντης, άνθρωπος της Αριστεράς, συνελήφθη το 1967 και έμεινε εξόριστος για περίπου τρία χρόνια στη Γυάρο και τη Λέρο. Μετά την επιστροφή του συνέχισε να γράφει, έχοντας πλέον βιώσει από πρώτο χέρι την καταστολή και τη λογοκρισία της δικτατορίας, στοιχεία που άφησαν το αποτύπωμά τους και στη δημιουργική του διαδρομή.
Μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες της περιόδου ήταν εκείνη με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο Κηλαηδόνης άρχισε να μελοποιεί τα «Μικροαστικά», έναν κύκλο τραγουδιών που σατίριζε με αιχμηρό τρόπο συμπεριφορές και στερεότυπα της ελληνικής μικροαστικής κοινωνίας.
Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1973, ενώ ορισμένα τραγούδια είχαν προηγουμένως υποστεί τις παρεμβάσεις της λογοκρισίας. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Λουκιανού Κηλαηδόνη, κάποια από τα τραγούδια κόπηκαν εντελώς από τη λογοκρισία, ενώ σε άλλα έγιναν διορθώσεις «καθ’ υπόδειξιν».
Ο δίσκος κυκλοφόρησε σε κόκκινο βινύλιο τον Οκτώβριο του 1973, έναν μήνα πριν από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Η συνεργασία τους συνεχίστηκε με τα «Απλά μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας», όπου ο κοινωνικός σχολιασμός του Νεγρεπόντη έγινε ακόμη πιο ευθύς, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη σάτιρα που χαρακτήριζε μεγάλο μέρος της γραφής του.
Στίχους του μελοποίησαν επίσης δημιουργοί όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Χρήστος Λεοντής και ο Θάνος Μικρούτσικος, ενώ το έργο του ξεπέρασε τα όρια της καθαυτό στιχουργίας.
Ο ίδιος, μιλώντας σε εκπομπή του Δεύτερου Προγράμματος το 1983, είχε αναφερθεί στη διάκριση ανάμεσα στον ποιητή και τον στιχουργό, στη σχέση του με την ποίηση και στις επιρροές του, μεταξύ των οποίων και ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Γιάννης Νεγρεπόντης πέθανε στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 1991. Ήταν μόλις 61 ετών.
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