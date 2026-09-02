Άλλο ένα γερμανικής κατασκευής υποβρύχιο στον στόλο του Ισραήλ
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Άλλο ένα γερμανικής κατασκευής υποβρύχιο στον στόλο του Ισραήλ

Πρόκειται για το έκτο υποβρύχιο που παραλαμβάνει το Ισραήλ από τη Γερμανία - Θα μπορούσε να εξοπλιστεί ακόμη και με πυρηνικά όπλα

Άλλο ένα γερμανικής κατασκευής υποβρύχιο στον στόλο του Ισραήλ
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Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πρόσθεσε άλλο ένα γερμανικής κατασκευής υποβρύχιο στον στόλο του.

Πρόκειται για το INS Drakon που κατασκεύασε ο όμιλος ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) και αναχώρησε χθες Τρίτη από το ναυπηγείο του Κιέλου με προορισμό τη Χάιφα.

Το Drakon είναι το έκτο υποβρύχιο που παραλαμβάνει το Ισραήλ από τη Γερμανία. Έχει μήκος 68 μέτρα και είναι εξοπλισμένο με δέκα τορπιλοσωλήνες.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γερμανία, Ρον Προσόρ, σημείωσε πως η παράδοση του νέου υποβρυχίου συνέπεσε χρονικά με την πρώτη δοκιμή του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος LORA από το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό. «Δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για το αποτέλεσμα μιας στενής στρατηγικής συνεργασίας και μιας εταιρικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών», δήλωσε ο Προσόρ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μια φρεγάτα του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού είχε προχωρήσει νωρίτερα στη δοκιμή του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος LORA, με βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων.

Το πρόγραμμα υποβρυχίων του Ισραήλ είναι ένα από τα σημαντικότερα στην ισραηλινογερμανική αμυντική συνεργασία.

Θεωρείται αμφιλεγόμενο καθώς, σύμφωνα με ειδικούς, τα υποβρύχια μπορούν να εξοπλιστούν εκ των υστέρων με πυρηνικά όπλα. Επιπλέον οι εξαγωγές γερμανικών όπλων στο Ισραήλ προκαλούν επικρίσεις λόγω των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.
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