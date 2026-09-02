Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ συζητούν να δώσουν άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot

«Είναι στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Θα μπορούσε να έχει θετική έκβαση, αλλά δεν θα λυθεί πραγματικά το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών