Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ από τις πλημμύρες, περισσότεροι από 4.400 οι αγνοούμενοι
Πρόχειρες γέφυρες και επιχειρήσεις μέσα στα συντρίμμια για εκατοντάδες εγκλωβισμένους εργάτες
Σύμφωνα με νεότερο, προσωρινό απολογισμό 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Εξάλλου και στις δύο χώρες αγνοούνται 4.462 άνθρωποι - 3.916 στο Νεπάλ και 546 στην κινεζική περιοχή του Θιβέτ.
Στο μεταξύ περίπου 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, όπου πλέον επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.
Nepal's flood disaster deepened as video released by the Nepali Army showed rescuers crawling through tunnels at the Langtang Hydropower Project to reach hundreds feared trapped. Authorities also buried more unidentified victims https://t.co/OJEhzrOLYK pic.twitter.com/7Tcaihwqdc— Reuters (@Reuters) September 1, 2026
Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες.
«Χιλιάδες πολίτες έχουν χάσει τα σπίτια, τις οικογένειες, τους αγαπημένους και την περιουσία τους», επεσήμανε σε χθεσινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σαχ. «Η κυβέρνηση κατανοεί τον τεράστιο πόνο που αντιμετωπίζουν. Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι να τους στηρίξουμε σε αυτή τη δοκιμασία και να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην κανονική ζωή», πρόσθεσε.
Συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο προς τη Νουουακότ, μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, εξήγησε ο Σαχ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει λάβει περισσότερα από 42 εκατ. δολάρια βοήθεια μετά την καταστροφή, με την κυβέρνηση να αναμένει πως το ποσό θα αυξηθεί.
Εξάλλου οι γειτονικές χώρες του Νεπάλ - η Ινδία και η Κίνα--προσφέρουν βοήθεια στις επιχειρήσεις διάσωσης, μεταξύ άλλων τοποθετώντας προσωρινές γέφυρες προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε απομονωμένες περιοχές.
Footage shows the moment a bridge in Nukawot, Nepal, is washed away after a fatal flash flood and mudslide on the Nepal-Tibet border.— BBC News (World) (@BBCWorld) August 26, 2026
More than 150 people have been killed and hundreds more are missing. Live updates: https://t.co/WTPv8qfb4k pic.twitter.com/yrCSxy7psW
Κλιματική αλλαγή
Ο Σαχ δήλωσε ότι 279 εργάτες έχουν διασωθεί από υδροηλεκτρικούς σταθμούς μέχρι στιγμής, με τις αρχές του Νεπάλ να εκτιμούν ότι σχεδόν 1.000 παραμένουν εγκλωβισμένοι.
Φωτογραφίες και βίντεο που κοινοποιήθηκαν από ομάδες διάσωσης δείχνουν μηχανήματα έργου να σκάβουν τη λάσπη και τις πέτρες μέσα στη νύκτα, ενώ εργάτες παρακολουθούν. Στρατιώτες χρησιμοποίησαν φακούς σε ένα μεγάλο λάκκο που είχαν δημιουργήσει για να αναζητήσουν χώρο για να μπουν σε μια σήραγγα.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο Νεπάλ άνθιση των υδροηλεκτρικών έργων καθώς η ορεινή χώρα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τους υδάτινους πόρους των Ιμαλαΐων για να αντιμετωπίσει τις χρόνιες εγχώριες ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας και να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στη γειτονική Ινδία.
Ο Σαχ εκτίμησε ότι η καταστροφική κατολίσθηση υπογραμμίζει τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή των Ιμαλαΐων. «Αυτό το περιστατικό καταδεικνύει ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή των Ιμαλαΐων αυξάνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής».
«Η περιοχή πρέπει επομένως να παραμείνει σε εγρήγορση. Έχει έρθει η ώρα να θέσουμε μετ’ επιτάσεως ενώπιον της διεθνούς κοινότητας το ζήτημα των καταστροφών που βιώνουμε ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής», υπογράμμισε ο Νεπαλέζος πρωθυπουργός.
Το Νεπάλ, μια κυρίως αγροτική χώρα 30 εκατομμυρίων κατοίκων, ευθύνεται σε πολύ μικρό βαθμό για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά υφίσταται τις συνέπειές της.
Οι παγετώνες των οροσειρών των Ιμαλαΐων και του Χίντου Κους αποτελούν ζωτική πηγή νερού για περίπου 240 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στις ορεινές περιοχές, καθώς και για άλλο 1,65 δισεκατομμύριο που ζουν στις κοιλάδες της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας.
Το Κατμαντού προειδοποίησε ότι το κόστος της ανοικοδόμησης ενδέχεται να ανέρχεται «σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια», την ώρα που η οικονομία του Νεπάλ ήδη υφίσταται πιέσεις.
«Η κλιματική αλλαγή (…) κάνει τραγωδίες όπως αυτή, και όπως τόσες άλλες στον κόσμο, πολύ πιο πιθανές, πιο συχνές και πιο σοβαρές», είχε προειδοποιήσει το Σαββατοκύριακο ο Σάιμον Στιλ αξιωματούχος του ΟΗΕ για το Κλίμα.
The Nepali military successfully managed to access a tunnel where they found 350 workers and locals.— Sky News (@SkyNews) August 28, 2026
A tunnel that was part of a hydropower project had become largely inaccessible following flooding, but a rescue team managed to get in. pic.twitter.com/V2DUxHQ3vQ
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