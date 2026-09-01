Τα Ιμαλάια βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο παγετωνικών πλημμυρών, προειδοποιεί αξιωματούχος των ΟΗΕ

Ερευνητές είχαν καταγράψει 47 δυνητικά επικίνδυνες παγετωνικές λίμνες στο Νεπάλ, την Κίνα και την Ινδία το 2020, έκτοτε, ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται πως είναι σημαντικά υψηλότερος





Δεν απειλείται μονάχα η υδροηλεκτρική ενέργεια από την οποία εξαρτώνται πολλοί, αλλά ολόκληρες οι όχθες των ποταμών, όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι, ενδέχεται να καταστούν ουσιαστικά ακατοίκητες.









Himalayas face severe glacial flood risks in years ahead, UN official warns https://t.co/MTgLqM64qe https://t.co/MTgLqM64qe — Reuters (@Reuters) September 1, 2026





Ο πληθυσμός που κινδυνεύει «ανέρχεται σε εκατομμύρια», σημείωσε η Βιγκναράγια, η οποία υπηρετεί επίσης ως περιφερειακή διευθύντρια για την Ασία και τον Ειρηνικό στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme- UNDP). Η ίδια επικαλέστηκε επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσε το Πρόγραμμα και συνεργαζόμενοι οργανισμοί τον Ιούνιο.



Η καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Νεπάλ προκλήθηκε όταν τμήματα ενός παγετώνα κοντά στην κορυφή του όρους Λάνγκατανγκ Λίρουνγκ κατέρρευσαν και κατρακύλησαν προς την κοιλάδα, προκαλώντας κατολίσθηση, η οποία δημιούργησε ένα κύμα πλημμύρας που κατέκλυσε τον ποταμό Τρισούλι.



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Και τα δύο είδη απειλής βρίσκονται σε άνοδο, τονίζουν αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών, καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την τήξη των παγετώνων στην περιοχή, αποσταθεροποιώντας τα πετρώματα και ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στα φυσικά φράγματα των παγετωνικών λιμνών.



Μεγάλη η εξάρτηση του Νεπάλ από τους παγετώνες Ερευνητές έχουν εντοπίσει δυνητικά επικίνδυνες παγετωνικές λίμνες κατά μήκος μεγάλων τμημάτων της περιοχής Χίντου Κους.



Όμως, η Βιγκναράγια σημειώνει πως καμία χώρα στην περιοχή δεν εξαρτάται περισσότερο από τους παγετώνες τόσο για την υδροδότησή της όσο και για τα έσοδά της από το Νεπάλ, το οποίο τώρα αντιμετωπίζει «ορισμένες πολύ, πολύ δύσκολες επιλογές». Για πολλούς που ζουν κατά μήκος των ποταμών, η μετακόμιση σε μεγαλύτερο υψόμετρο μπορεί να μην είναι οικονομικά βιώσιμη.



Η περιοχή των Ιμαλαΐων βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς κινδύνους από παγετωνικές πλημμύρες , προειδοποίησε μία κορυφαία αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών , την ώρα που ο απολογισμός των νεκρών από τις πλημμύρες της προηγούμενης εβδομάδας στο Νεπάλ , τις οποίες προκάλεσε η κατάρρευση ενός παγετώνα , ξεπέρασε τους 1.000.Δεν απειλείται μονάχα η υδροηλεκτρική ενέργεια από την οποία εξαρτώνται πολλοί, αλλά ολόκληρες οι όχθες των ποταμών, όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι, ενδέχεται να καταστούν ουσιαστικά ακατοίκητες.«Η τεχνολογία δεν μπορεί να εξελιχθεί αρκετά γρήγορα ώστε να αποτρέψει τις απώλειες κατά μήκος αυτών των τεράστιων ποτάμιων συστημάτων, τα οποία απορροφούν την υπερχείλιση των παγετωνικών λιμνών», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ρόιτερς η Κάνι Βιγκναράγια, βοηθός γενική γραμματέας του ΟΗΕ.Ερευνητές είχαν καταγράψει 47 δυνητικά επικίνδυνες παγετωνικές λίμνες στο Νεπάλ, την Κίνα και την Ινδία το 2020. Έκτοτε, ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται πως είναι σημαντικά υψηλότερος.Ο πληθυσμός που κινδυνεύει «ανέρχεται σε εκατομμύρια», σημείωσε η Βιγκναράγια, η οποία υπηρετεί επίσης ως περιφερειακή διευθύντρια για την Ασία και τον Ειρηνικό στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme- UNDP). Η ίδια επικαλέστηκε επικαιροποιημένα στοιχεία που συγκέντρωσε το Πρόγραμμα και συνεργαζόμενοι οργανισμοί τον Ιούνιο.Η καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Νεπάλ προκλήθηκε όταν τμήματα ενός παγετώνα κοντά στην κορυφή του όρους Λάνγκατανγκ Λίρουνγκ κατέρρευσαν και κατρακύλησαν προς την κοιλάδα, προκαλώντας κατολίσθηση, η οποία δημιούργησε ένα κύμα πλημμύρας που κατέκλυσε τον ποταμό Τρισούλι.Οι ξαφνικές υπερχειλίσεις παγετωνικών λιμνών αποτελούν ένα κάπως διαφορετικό φαινόμενο. Συμβαίνουν όταν το νερό από την τήξη των παγετώνων συσσωρεύεται πίσω από ένα φυσικό φράγμα και, τελικά, η πίεση προκαλεί τη ρήξη ή την υπερχείλισή του, με αποτέλεσμα ένα ξαφνικό κύμα πλημμύρας να κατευθύνεται χαμηλότερα.Και τα δύο είδη απειλής βρίσκονται σε άνοδο, τονίζουν αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών, καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την τήξη των παγετώνων στην περιοχή, αποσταθεροποιώντας τα πετρώματα και ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στα φυσικά φράγματα των παγετωνικών λιμνών.Ερευνητές έχουν εντοπίσει δυνητικά επικίνδυνες παγετωνικές λίμνες κατά μήκος μεγάλων τμημάτων της περιοχής Χίντου Κους.Όμως, η Βιγκναράγια σημειώνει πως καμία χώρα στην περιοχή δεν εξαρτάται περισσότερο από τους παγετώνες τόσο για την υδροδότησή της όσο και για τα έσοδά της από το Νεπάλ, το οποίο τώρα αντιμετωπίζει «ορισμένες πολύ, πολύ δύσκολες επιλογές». Για πολλούς που ζουν κατά μήκος των ποταμών, η μετακόμιση σε μεγαλύτερο υψόμετρο μπορεί να μην είναι οικονομικά βιώσιμη.

Οι κρίσιμες υποδομές θα παραμείνουν επίσης ευάλωτες. Η απώλεια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Νεπάλ ενδέχεται να είναι σοβαρότερη σε σχέση με όσο υποδεικνύουν ορισμένες εκτιμήσεις. Το UNDP ανέφερε ότι η πλημμύρα κατέστρεψε 15 μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονταν υπό κατασκευή, επιπλέον εκείνων που ήταν ήδη σε λειτουργία.



Η αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί θα μπορούσαν να καταστούν πιο ανθεκτικοί στις πλημμύρες με τη χρήση νέων τεχνολογιών.



Ωστόσο, το «παλιρροϊκό κύμα λάσπης και πάγου» της περασμένης εβδομάδας θα είχε υπερνικήσει τα περισσότερα από τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας. «Δεν υπάρχει κατασκευή που θα μπορούσε να το είχε σταματήσει», υπογράμμισε.