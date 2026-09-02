ΗΠΑ και Ιράν σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης: Πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε τρίτες χώρες και απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα
ΗΠΑ και Ιράν σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης: Πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε τρίτες χώρες και απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα
11 νεκροί στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, οι 4 σε γαμήλια γιορτή - Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε επιθέσεις με πυραύλους και drones
Σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση περνά η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24ωρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίποινα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικές εγκαταστάσεις και μέσα, δυνατότητες πόντισης ναρκών και υποδομές επικοινωνιών.
Ήταν το δεύτερο κύμα αμερικανικών επιθέσεων μέσα σε λίγα 24ωρα. Οι ΗΠΑ είχαν βομβαρδίσει στρατιωτικούς στόχους σε ιρανικό νησί και την Κυριακή, για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.
Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες και ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Παράλληλα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones, ενώ στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες αεράμυνας νωρίς το πρωί.
«Αν η Τεχεράνη ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», ανέφερε μέσω Truth Social.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν Εμπραχίμ Ζολφαγαρί προειδοποίησε για «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις.
Παράλληλα, απηύθυνε προειδοποίηση προς «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό».
Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια γιορτή.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna εκτός από τους 4 νεκρούς σε γαμήλια τελετή, άλλοι 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 9 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυραύλους στην επαρχία Χουζεστάν (νοτιοδυτικά.
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε επίσης πληροφορίες για πολλαπλές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, στον Κόλπο, όπου βρίσκεται κρίσιμης σημασίας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου.
Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποιήθηκε αεροδρόμιο στην επαρχία Κερμάν.
Ο Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι εάν οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου αλλά κατέρρευσε λίγες εβδομάδες αργότερα, «η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβει αμέσως μέτρα αμοιβαιότητας».
Το Ιράν επιδιώκει παράλληλα να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες σε πλοία που διασχίζουν το Στενό, όπου η ναυσιπλοΐα ήταν ελεύθερη πριν από την έναρξη του πολέμου.
Οι νέες εχθροπραξίες προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές. Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, ενώ στην Ευρώπη η τιμή του φυσικού αερίου έφθασε σε υψηλό τριετίας.
Οι ιρανικές αρχές κάλεσαν ήδη τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, ιδίως βενζίνης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στις εισαγωγές εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Κόλπου από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.
Στον προηγούμενο γύρο επιθέσεων της Κυριακής, το Ιράν είχε επίσης απαντήσει χτυπώντας αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Το αεροπλανοφόρο είχε αρχικά αναπτυχθεί στη Νότια Σινική Θάλασσα, όμως με την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου διατάχθηκε να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή.
Η παρατεταμένη ανάπτυξή του και η σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών ζωής του πληρώματος έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα έντονες αντιπαραθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι στόχοι των νέων αμερικανικών βομβαρδισμώνΗ Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος πληγμάτων εναντίον στόχων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικές εγκαταστάσεις και μέσα, δυνατότητες πόντισης ναρκών και υποδομές επικοινωνιών.
Ήταν το δεύτερο κύμα αμερικανικών επιθέσεων μέσα σε λίγα 24ωρα. Οι ΗΠΑ είχαν βομβαρδίσει στρατιωτικούς στόχους σε ιρανικό νησί και την Κυριακή, για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας.
According to a release from U.S. Central Command (CENTCOM), they have completed the wave of strikes against Iran, with air defense sites, radar systems, maritime assets and facilities, mine laying capabilities, and communications sites all being targeted in the strikes. Per the… pic.twitter.com/Ls059GwW60— OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026
Ιρανικά αντίποινα σε τρεις χώρεςΤο Ιράν απάντησε ανακοινώνοντας «αποφασιστική επιχείρηση αντιποίνων» με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αμερικανικών «βάσεων και συμφερόντων» στην περιοχή.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.
Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες και ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Παράλληλα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones, ενώ στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες αεράμυνας νωρίς το πρωί.
Τραμπ: «Θα χτυπηθούν πολύ πιο σκληρά»Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε περαιτέρω απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα θα προκαλέσει ακόμη σφοδρότερη αντίδραση.
«Αν η Τεχεράνη ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», ανέφερε μέσω Truth Social.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν Εμπραχίμ Ζολφαγαρί προειδοποίησε για «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις.
Παράλληλα, απηύθυνε προειδοποίηση προς «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό».
Τέσσερις νεκροί σε γαμήλια γιορτήΤην ίδια ώρα αυξάνονται οι ανθρώπινες απώλειες από τους βομβαρδισμούς.
Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια γιορτή.
Footage shows the aftermath of a U.S. airstrike on a wedding venue in Bandar Kuhestak, Sirik County, southern Iran.— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 1, 2026
According to Iranian state media, 35 people sustained serious injuries, while four fatalities have been confirmed, including one child and one woman.
Debris… pic.twitter.com/3qGWlcSyIt
Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna εκτός από τους 4 νεκρούς σε γαμήλια τελετή, άλλοι 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 9 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυραύλους στην επαρχία Χουζεστάν (νοτιοδυτικά.
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε επίσης πληροφορίες για πολλαπλές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, στον Κόλπο, όπου βρίσκεται κρίσιμης σημασίας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου.
Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ακόμη ότι στοχοποιήθηκε αεροδρόμιο στην επαρχία Κερμάν.
Τα πλήγματα ήρθαν μετά την πρόταση Πεζεσκιάν για διάλογοΟι νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί άρχισαν λίγες ώρες αφότου ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε επιστροφή στη διπλωματία, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιέλθει εδώ και καιρό σε αδιέξοδο.
Ο Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι εάν οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου αλλά κατέρρευσε λίγες εβδομάδες αργότερα, «η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβει αμέσως μέτρα αμοιβαιότητας».
Τα δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ και η εκτίναξη των τιμώνΤο νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπολύθηκε αφού δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από «βλήματα άγνωστης προέλευσης» ενώ διέσχιζαν το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.
Το Ιράν επιδιώκει παράλληλα να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες σε πλοία που διασχίζουν το Στενό, όπου η ναυσιπλοΐα ήταν ελεύθερη πριν από την έναρξη του πολέμου.
Οι νέες εχθροπραξίες προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές. Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, ενώ στην Ευρώπη η τιμή του φυσικού αερίου έφθασε σε υψηλό τριετίας.
Η Ουάσιγκτον απειλεί με οικονομική «ασφυξία»Πέρα από τα στρατιωτικά πλήγματα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προαναγγείλει εκστρατεία με στόχο την πρόκληση οικονομικής «ασφυξίας» στο Ιράν μέσω νέων κυρώσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η ακριβής μορφή τους.
Οι ιρανικές αρχές κάλεσαν ήδη τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, ιδίως βενζίνης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στις εισαγωγές εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Κόλπου από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.
Στον προηγούμενο γύρο επιθέσεων της Κυριακής, το Ιράν είχε επίσης απαντήσει χτυπώντας αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Στην Ταϊλάνδη το USS «Abraham Lincoln»Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Μέση Ανατολή, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS «Abraham Lincoln» κατέπλευσε το πρωί στην Ταϊλάνδη, έπειτα από περισσότερους από εννέα μήνες στη θάλασσα.
Το αεροπλανοφόρο είχε αρχικά αναπτυχθεί στη Νότια Σινική Θάλασσα, όμως με την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου διατάχθηκε να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή.
Η παρατεταμένη ανάπτυξή του και η σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών ζωής του πληρώματος έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα έντονες αντιπαραθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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