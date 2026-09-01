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Ο Γκαλιμπάφ καλεί τους Ιρανούς να μειώσουν την βενζίνη που καταναλώνουν λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ
Ο Γκαλιμπάφ καλεί τους Ιρανούς να μειώσουν την βενζίνη που καταναλώνουν λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ
«Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απηύθυνε σήμερα έκκληση στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.
«Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σαφές είναι ότι πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση βενζίνης» ως καταναλωτές, δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ σε τηλεοπτική του συνέντευξη.
«Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.
«Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σαφές είναι ότι πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση βενζίνης» ως καταναλωτές, δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ σε τηλεοπτική του συνέντευξη.
"Nous pouvons nous débrouiller avec la quantité d'essence que nous produisons" : le président du Parlement iranien appelle les citoyens à réduire leur consommation à la pompehttps://t.co/NlvQ0wlA8p— BFM (@BFMTV) September 1, 2026
«Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.
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