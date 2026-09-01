Ο Γκαλιμπάφ καλεί τους Ιρανούς να μειώσουν την βενζίνη που καταναλώνουν λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ Τεχεράνη βενζίνη ναυτικός αποκλεισμός ΗΠΑ

Ο Γκαλιμπάφ καλεί τους Ιρανούς να μειώσουν την βενζίνη που καταναλώνουν λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ

«Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου

Ο Γκαλιμπάφ καλεί τους Ιρανούς να μειώσουν την βενζίνη που καταναλώνουν λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ
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Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απηύθυνε σήμερα έκκληση στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

«Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σαφές είναι ότι πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση βενζίνης» ως καταναλωτές, δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ σε τηλεοπτική του συνέντευξη.



«Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.
7 ΣΧΟΛΙΑ

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