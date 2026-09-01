Μια πόλη όπου η ιστορία, η φύση, η γαστρονομία και η κυπριακή φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψεις κάθε εποχή του χρόνου.
Εγκαταστάσεις στο Ντέιρ Εζόρ της Συρίας είναι συμβατές με πυρηνικό αντιδραστήρα, λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
Εγκαταστάσεις στο Ντέιρ Εζόρ της Συρίας είναι συμβατές με πυρηνικό αντιδραστήρα, λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
Ο οργανισμός υπογραμμίζει πως οι πρώην αρχές της Συρίας «δεν είχαν δηλώσει υλικά, εγκαταστάσεις και πυρηνικές δραστηριότητες»
Οι εγκαταστάσεις που ανακαλύφθηκαν στο Ντέιρ Εζόρ στη Συρία «είναι συμβατές με εκείνες ενός πυρηνικού αντιδραστήρα», αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σε εμπιστευτική έκθεση που περιήλθε σήμερα στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
«Βασιζόμενοι στις παρατηρήσεις που έκανε ο Οργανισμός στον χώρο του Ντέιρ Εζόρ, ο Οργανισμός επιβεβαιώνει πως οι υποδομές ψύξης που αποκαλύφθηκαν συνάδουν με εκείνες ενός πυρηνικού αντιδραστήρα», γράφει η υπηρεσία του ΟΗΕ που είναι επιφορτισμένη με την πυρηνική ασφάλεια.
Ο οργανισμός υπογραμμίζει πως οι πρώην αρχές της Συρίας «δεν είχαν δηλώσει υλικά, εγκαταστάσεις και πυρηνικές δραστηριότητες» και λέει πως βασίζεται τόσο σε πληροφορίες που παρείχε η Συρία όσο και στο δικό του έργο επαλήθευσης σε διάφορες περιοχές, σύμφωνα πάντα με την αυτήν εμπιστευτική έκθεση.
Διευκρινίζει επίσης πως ανακάλυψε μία μονάδα παρασκευής καυσίμων που προορίζονταν για τον αντιδραστήρα στο Ντέιρ Εζόρ, όπως και απόβλητα ουρανίου.
Τη 18η Ιουνίου, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν την ανακάλυψη «τόνων πυρηνικών υλικών» σε έναν «μη δηλωθέντα» χώρο, «κληρονομιά του πρώην καθεστώτος», για τον οποίο είχαν ενημερώσει τον Ιούλιο οι αρχές της Δαμασκού.
Οι επιθεωρητές του Οργανισμού επισκέφθηκαν δύο εγκαταστάσεις, εκείνη του Ντέιρ Εζόρ και «έναν δεύτερο χώρο που συνδέεται με το πυρηνικό υλικό που πρόσφατα εντοπίστηκε από τη Συρία», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που είχε εκδοθεί από κοινού εκείνη την εποχή.
«Βασιζόμενοι στις παρατηρήσεις που έκανε ο Οργανισμός στον χώρο του Ντέιρ Εζόρ, ο Οργανισμός επιβεβαιώνει πως οι υποδομές ψύξης που αποκαλύφθηκαν συνάδουν με εκείνες ενός πυρηνικού αντιδραστήρα», γράφει η υπηρεσία του ΟΗΕ που είναι επιφορτισμένη με την πυρηνική ασφάλεια.
Ο οργανισμός υπογραμμίζει πως οι πρώην αρχές της Συρίας «δεν είχαν δηλώσει υλικά, εγκαταστάσεις και πυρηνικές δραστηριότητες» και λέει πως βασίζεται τόσο σε πληροφορίες που παρείχε η Συρία όσο και στο δικό του έργο επαλήθευσης σε διάφορες περιοχές, σύμφωνα πάντα με την αυτήν εμπιστευτική έκθεση.
Διευκρινίζει επίσης πως ανακάλυψε μία μονάδα παρασκευής καυσίμων που προορίζονταν για τον αντιδραστήρα στο Ντέιρ Εζόρ, όπως και απόβλητα ουρανίου.
Τη 18η Ιουνίου, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν την ανακάλυψη «τόνων πυρηνικών υλικών» σε έναν «μη δηλωθέντα» χώρο, «κληρονομιά του πρώην καθεστώτος», για τον οποίο είχαν ενημερώσει τον Ιούλιο οι αρχές της Δαμασκού.
Οι επιθεωρητές του Οργανισμού επισκέφθηκαν δύο εγκαταστάσεις, εκείνη του Ντέιρ Εζόρ και «έναν δεύτερο χώρο που συνδέεται με το πυρηνικό υλικό που πρόσφατα εντοπίστηκε από τη Συρία», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που είχε εκδοθεί από κοινού εκείνη την εποχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα