Μια πόλη όπου η ιστορία, η φύση, η γαστρονομία και η κυπριακή φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψεις κάθε εποχή του χρόνου.
Υπό εξέταση η θέση μας για τα Φώκλαντ, λέει ο Τραμπ
Υπό εξέταση η θέση μας για τα Φώκλαντ, λέει ο Τραμπ
Πληροφορίες ότι αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας καταρτίζουν προτάσεις για να παροτρύνουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις δαπάνες, με μοχλό πίεσης για το Λονδίνο τα νησιά στον Ατλαντικό
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τα νησιά Φώκλαντ είναι «μία από τις πολλές» που βρίσκονται υπό επανεξέταση, ενώ παράλληλα πίεσε τη Βρετανία να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο πλαίσιο των αυξήσεων των μελών του ΝΑΤΟ.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, ο Τραμπ ερωτήθηκε από το BBC αν επανεξετάζει τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τα Φώκλαντ. «Επανεξετάζω πάντα κάθε θέση. Αυτή είναι απλώς μία από τις πολλές», απάντησε.
Εξήγησε ακόμη ότι η Βρετανία «έχει κάποια προβλήματα, αλλά θα επιλυθούν», όταν ρωτήθηκε για τη χρηματοδότηση της άμυνας.
Η βρετανική κυβέρνηση απάντησε λέγοντας ότι οι κάτοικοι των Φώκλαντ «είναι Βρετανοί και έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν το δικό τους μέλλον».
Η δήλωση, όπως σημειώνει το BBC, έρχεται έπειτα της Daily Telegraph, σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας καταρτίζουν προτάσεις για να παροτρύνουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις δαπάνες. Η απειλή να αντιταχθούν στην κυριαρχία της Βρετανίας πάνω στα Φώκλαντ είναι ανάμεσα στις πιθανές επιλογές, αναφέρει το δημοσίευμα.
Για τα Φώκλαντ, στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό, η Βρετανία είχε εμπλακεί σε πόλεμο με την Αργεντινή το 1982, ο οποίος έληξε με νίκη της Βρετανίας.
Στο παρελθόν αμερικανικές κυβερνήσεις είχαν αναγνωρίσει επίσημα τη de facto διοίκηση των νησιών από τη Βρετανία, χωρίς όμως να έχουν λάβει επίσημη θέση όσον αφορά την κυριαρχία, επισημαίνει το BBC.
Τον Απρίλιο, εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα του Πενταγώνου, το οποίο δημοσίευσε το Reuters, υποδείκνυε ότι οι ΗΠΑ εξέταζαν επιλογές για να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ που, κατά την άποψή τους, δεν είχαν υποστηρίξει τον πόλεμο τους στο Ιράν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιλογές αυτές περιελάμβαναν το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επανεξετάσουν τη θέση τους σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας για τα Φώκλαντ.
Οι αναφορές για αυτή την πρόταση επανήλθαν τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες.
Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε πάντως ότι θα τιμήσει τη δέσμευση που ανέλαβε ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, να διαθέσει το 3,5% του ΑΕΠ για βασικές αμυντικές δαπάνες έως το 2035.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, ο Τραμπ ερωτήθηκε από το BBC αν επανεξετάζει τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τα Φώκλαντ. «Επανεξετάζω πάντα κάθε θέση. Αυτή είναι απλώς μία από τις πολλές», απάντησε.
Εξήγησε ακόμη ότι η Βρετανία «έχει κάποια προβλήματα, αλλά θα επιλυθούν», όταν ρωτήθηκε για τη χρηματοδότηση της άμυνας.
Η βρετανική κυβέρνηση απάντησε λέγοντας ότι οι κάτοικοι των Φώκλαντ «είναι Βρετανοί και έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν το δικό τους μέλλον».
Η δήλωση, όπως σημειώνει το BBC, έρχεται έπειτα της Daily Telegraph, σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας καταρτίζουν προτάσεις για να παροτρύνουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις δαπάνες. Η απειλή να αντιταχθούν στην κυριαρχία της Βρετανίας πάνω στα Φώκλαντ είναι ανάμεσα στις πιθανές επιλογές, αναφέρει το δημοσίευμα.
Για τα Φώκλαντ, στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό, η Βρετανία είχε εμπλακεί σε πόλεμο με την Αργεντινή το 1982, ο οποίος έληξε με νίκη της Βρετανίας.
Στο παρελθόν αμερικανικές κυβερνήσεις είχαν αναγνωρίσει επίσημα τη de facto διοίκηση των νησιών από τη Βρετανία, χωρίς όμως να έχουν λάβει επίσημη θέση όσον αφορά την κυριαρχία, επισημαίνει το BBC.
Τον Απρίλιο, εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα του Πενταγώνου, το οποίο δημοσίευσε το Reuters, υποδείκνυε ότι οι ΗΠΑ εξέταζαν επιλογές για να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ που, κατά την άποψή τους, δεν είχαν υποστηρίξει τον πόλεμο τους στο Ιράν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιλογές αυτές περιελάμβαναν το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επανεξετάσουν τη θέση τους σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας για τα Φώκλαντ.
Οι αναφορές για αυτή την πρόταση επανήλθαν τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες.
Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε πάντως ότι θα τιμήσει τη δέσμευση που ανέλαβε ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, να διαθέσει το 3,5% του ΑΕΠ για βασικές αμυντικές δαπάνες έως το 2035.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα