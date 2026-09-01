Υπό εξέταση η θέση μας για τα Φώκλαντ, λέει ο Τραμπ

Πληροφορίες ότι αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας καταρτίζουν προτάσεις για να παροτρύνουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις δαπάνες, με μοχλό πίεσης για το Λονδίνο τα νησιά στον Ατλαντικό