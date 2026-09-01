Στέλεχος της Bank of America το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι στη Times Square
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση με μαχαίρι Νέα Υόρκη Θύμα Bank of America

Στέλεχος της Bank of America το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι στη Times Square

Είχε αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας και τη Νομική του Φόρνταμ, ενώ πρόσφατα είχε γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου της

Στέλεχος της Bank of America το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι στη Times Square
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Νεαρό στέλεχος της Bank of America ήταν το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι που έγινε τη Δευτέρα στη Times Square της Νέας Υόρκης.

Πρόκειται για την 32χρονη Έριν Πιατσέντι από το Νιού Τζέρσεϊ την οποία μαχαίρωσε θανάσιμα η Πάμελα Σισνέρος, 49 ετών. Άλλος ένας 68χρονος τραυματίστηκε από τη Σισνέρος.

Η Πιατσέντι ήταν στέλεχος στο υποκατάστημα της Νέας Υόρκης της Bank of America, αναφέρει η New York Post. Εργαζόταν το τελευταίο διάστημα ως αντιπρόεδρος του τμήματος επιλογής επιχειρήσεων και συγκρούσεων συμφερόντων.

Στέλεχος της Bank of America το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι στη Times Square
Η 32χρονη Έριν Πιατσέντι

Μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κοιλιά το απόγευμα της Δευτέρας πριν η Σισνέρος πέσει νεκρή από πυροβολισμούς της αστυνομίας.

Είχε αποφοιτήσει το 2016 από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας και το 2021 από τη Νομική Σχολή του Φόρνταμ, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.
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Στις 10 Αυγούστου είχε γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου της.



Στέλεχος της Bank of America το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι στη Times Square
Αστυνομικοί περικύκλωσαν τη δράστη πριν ανοίξουν πυρ


Η Σισνέρος, που είχε πάνω της δύο μεγάλα μαχαίρια κουζίνας, μαχαίρωσε τον 68χρονο στην κοιλιά, μόλις βγήκε από το μετρό στη Δυτική 41η Οδό και μετά προχώρησε μέχρι την 42η Οδό όπου μαχαίρωσε θανάσιμα την Πιατσέντι.

Στη συνέχεια την περικύκλωσαν αστυνομικοί, οι οποίοι την πυροβόλησαν θανάσιμα όταν όρμησε εναντίον τους.

Ήταν πρόσωπο γνωστό στις Αρχές με ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων.
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