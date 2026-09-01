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Μυστήριο με τριπλή δολοφονία σε σκοπευτήριο στο Μαυροβούνιο, Ρώσος εκτέλεσε τους εργαζόμενους και αυτοκτόνησε μετά από καταδίωξη
Μυστήριο με τριπλή δολοφονία σε σκοπευτήριο στο Μαυροβούνιο, Ρώσος εκτέλεσε τους εργαζόμενους και αυτοκτόνησε μετά από καταδίωξη
Ο δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ προς την πλευρά των αστυνομικών - Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα
Αιματηρό περιστατικό εξελίχθηκε την Δευτέρα στο Μαυροβούνιο όπου ένας 30χρονος Ρώσος εισέβαλε στο σκοπευτήριο του Ντανίλοβγκραντ και εκτέλεσε τρεις εργαζόμενους, πριν διαφύγει με κλεμμένο όχημα, με τις Αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό το οποίο ολοκληρώθηκε με την αυτοκτονία του.
Τα θύματα είναι ο 20χρονος Νέμανια Κάπορ, ο 24χρονος Πέταρ Γκλομπάρεβιτς και ο 67χρονος Μόμιρ Ράντονιτς και οι τρεις εργάζονταν στο σκοπευτήριο «Češka Zbrojevka» στο Ντανίλοβγκραντ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτή την ώρα, ο 30χρονος Ρώσος, ο οποίος φέρεται να ήταν τακτικός επισκέπτης του σκοπευτηρίου, βρέθηκε στον χώρο και άνοιξε πυρ εναντίον των τριών ανδρών.
Αμέσως μετά την επίθεση, φέρεται να πήρε όπλα και πυρομαχικά από το σκοπευτήριο και να διέφυγε με ένα μαύρο Seat Cordoba, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ανήκε σε ένα από τα θύματα.
Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 30χρονος είχε επισκεφθεί το σκοπευτήριο και τις προηγούμενες ημέρες και είχε πραγματοποιήσει δοκιμαστικές βολές.
Μετά την τριπλή δολοφονία, οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου, καθώς θεωρούνταν ένοπλος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Το όχημα του δράστη εντοπίστηκε αργότερα, ενώ ο ίδιος φέρεται να βρέθηκε σε δασική περιοχή πάνω από τη συνοικία Τόπλα, στο Χέρτσεγκ Νόβι, περίπου 120 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση.
Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον περικύκλωσαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ προς την πλευρά των αστυνομικών και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί αστυνομικών.
Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στο Μαυροβούνιο, με την κυβέρνηση της χώρας να κηρύσσει δύο ημέρες εθνικού πένθους για τα τρία θύματα. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και, κυρίως, το κίνητρο που οδήγησε στην τριπλή δολοφονία.
Τα θύματα είναι ο 20χρονος Νέμανια Κάπορ, ο 24χρονος Πέταρ Γκλομπάρεβιτς και ο 67χρονος Μόμιρ Ράντονιτς και οι τρεις εργάζονταν στο σκοπευτήριο «Češka Zbrojevka» στο Ντανίλοβγκραντ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτή την ώρα, ο 30χρονος Ρώσος, ο οποίος φέρεται να ήταν τακτικός επισκέπτης του σκοπευτηρίου, βρέθηκε στον χώρο και άνοιξε πυρ εναντίον των τριών ανδρών.
Mihail Šabunjin (30) je posle probnog gađanja na strelištu zverski ubio trojicu zaposlenih i pobegao. Prešao pola Crne Gore, a policija ga još nije uhvatila, znaju samo da je u Herceg Novom, savetuju ljude da ne izlaze iz kuće 😵💫 pic.twitter.com/Swf2ttDXWp— Nina Krunić (@nina_krunic) August 31, 2026
Αμέσως μετά την επίθεση, φέρεται να πήρε όπλα και πυρομαχικά από το σκοπευτήριο και να διέφυγε με ένα μαύρο Seat Cordoba, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ανήκε σε ένα από τα θύματα.
Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 30χρονος είχε επισκεφθεί το σκοπευτήριο και τις προηγούμενες ημέρες και είχε πραγματοποιήσει δοκιμαστικές βολές.
Μετά την τριπλή δολοφονία, οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου, καθώς θεωρούνταν ένοπλος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Το όχημα του δράστη εντοπίστηκε αργότερα, ενώ ο ίδιος φέρεται να βρέθηκε σε δασική περιοχή πάνω από τη συνοικία Τόπλα, στο Χέρτσεγκ Νόβι, περίπου 120 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση.
Montenegro is shaken, 30-year-old Russian man kills three young men at a shooting range, police ask citizens to stay home pic.twitter.com/mvBmY6xgmw— Dominus Albaniae (@EpiriEtAlbaniae) September 1, 2026
Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον περικύκλωσαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ προς την πλευρά των αστυνομικών και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί αστυνομικών.
Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στο Μαυροβούνιο, με την κυβέρνηση της χώρας να κηρύσσει δύο ημέρες εθνικού πένθους για τα τρία θύματα. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και, κυρίως, το κίνητρο που οδήγησε στην τριπλή δολοφονία.
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