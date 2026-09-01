Μυστήριο με νησί φάντασμα στον Καναδά που εμφανίστηκε και ξαφνικά... εξαφανίστηκε, δείτε βίντεο

Οι Αρχές αρχικά εκτιμούσαν ότι επρόκειτο απλώς για ένα προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, μέχρι που εξέτασαν δορυφορικές εικόνες της βόρειας Βρετανικής Κολομβίας





Η λίμνη Γουίλιστον στη βόρεια Βρετανική Κολομβία είναι η έβδομη μεγαλύτερη τεχνητή δεξαμενή σε όγκο παγκοσμίως και η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στην καναδική επαρχία. Η δεξαμενή σε σχήμα Τ καλύπτει έκταση περίπου 2.700 χιλιόμετρα από τότε που την γέμισαν το 1972.











«Πιθανώς πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη» Ο εκπρόσωπος της BC Hydro, της κρατικής κοινωφελής επιχείρησης που διαχειρίζεται τη λίμνη και ένα κοντινό φράγμα, Bob Gammer, ισχυρίστηκε πως παρακολούθησε πρώτη φορά το βίντεο στα μέσα Αυγούστου. Ο ίδιος δεν μπορούσε, ούτε ήθελε, να πιστέψει ότι το βίντεο ήταν αληθινό. «Πιθανώς πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη», σκέφτηκε. Τις τελευταίες εβδομάδες δεν υπήρχαν αναφορές για το νησί από κανέναν, οπότε ο Gammer το αγνόησε.



Όμως, στη συνέχεια, ένας μηχανικός της εταιρείας εξέτασε δορυφορικές εικόνες της δεξαμενής που είχαν ληφθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Εκεί ήταν το νησί. Ήταν αληθινό. «Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο για εμάς, για αυτή τη δεξαμενή», δήλωσε ο κ. Γκάμερ σε συνέντευξή του τη Δευτέρα (31/8).



Τι έδειξαν οι δορυφορικές εικόνες Οι δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν μια πράσινη κουκκίδα σε μια μπλε επιφάνεια, που αντιπροσωπεύει το πλωτό νησί. Ωστόσο, στη δεύτερη εικόνα η πράσινη κουκκίδα έχει εξαφανιστεί. πότε εντοπίστηκε για πρώτη και τελευταία φορά το πλωτό νησί.



Κλείσιμο An island mysteriously appeared and then vanished on Canada’s Williston Lake



It appeared on July 21, and then by August 5 was not on satellite data pic.twitter.com/QjJRmmc7BL — Interesting AF (@interesting_aIl) August 30, 2026 Η δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε στις 21 Ιουλίου δείχνει ότι το νησί έχει μήκος περίπου 138 μέτρα και πλάτος 69 μέτρα. Αυτομάτως η ερώτηση που γεννήθηκε ήταν, από πού θα μπορούσε να προήλθε; «Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι σχηματίστηκε από κορμούς και υπολείμματα ξύλου», υπογράμμισε ο Gammer . «Τα κούτσουρα και τα ξυλώδη υπολείμματα συσσωρεύτηκαν επί πολλά χρόνια σε μια προστατευμένη περιοχή της ακτής. Καθώς το υλικό αποσυντίθεται σταδιακά, περισσότερη βλάστηση ξεφυτρώνει από αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και εκεί, θα μπορούσαν να μεγαλώνουν δέντρα πάνω σε αυτή την πλωτή επιφάνεια από κούτσουρα. Τελικά αρχίζει να ενώνεται μεταξύ του».



Παράλληλα, ανέφερε ότι η στάθμη της λίμνης είναι υψηλότερη από ό,τι ήταν τα τελευταία 14 χρόνια.



Όπως εξήγησε o Gammer, «μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ότι μια μάζα από ξύλο με ζωντανή βλάστηση στην κορυφή της αναδύεται, επιπλέει και αποκολλάται από την ακτή. Στη συνέχεια, οι άνεμοι στη λίμνη την παρασύρουν στα ανοιχτά νερά. Αυτή είναι λοιπόν η καλύτερη εικασία μας για το πώς προέκυψε όλο αυτό».



Ένα μυστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με ένα μικρό νησί που βρίσκεται στη λίμνη Γουίλιστον στη βόρεια Βρετανική Κολομβία του Καναδά , το οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά στον χάρτη, στη συνέχεια εξαφανίστηκε και τελικά εντοπίστηκε σε μία εντελώς διαφορετική τοποθεσία.Η λίμνη Γουίλιστον στη βόρεια Βρετανική Κολομβία είναι η έβδομη μεγαλύτερη τεχνητή δεξαμενή σε όγκο παγκοσμίως και η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στην καναδική επαρχία. Η δεξαμενή σε σχήμα Τ καλύπτει έκταση περίπου 2.700 χιλιόμετρα από τότε που την γέμισαν το 1972.Όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York TImes όλα τα νησιά της λίμνης έχουν χαρτογραφηθεί και είναι γνωστά στους ναυτικούς. Ωστόσο, βίντεο που κυκλοφόρησε στα καναδικά social media αυτό το καλοκαίρι, καταγράφει ένα καταπράσινο και δασώδες νησί σχεδόν δύο στρεμμάτων, το οποίο φέρεται να επιπλέει στη μέση της λίμνης και κανείς μέχρι τώρα δεν είχε ξαναδεί.Ο εκπρόσωπος της BC Hydro, της κρατικής κοινωφελής επιχείρησης που διαχειρίζεται τη λίμνη και ένα κοντινό φράγμα, Bob Gammer, ισχυρίστηκε πως παρακολούθησε πρώτη φορά το βίντεο στα μέσα Αυγούστου. Ο ίδιος δεν μπορούσε, ούτε ήθελε, να πιστέψει ότι το βίντεο ήταν αληθινό. «», σκέφτηκε. Τις τελευταίες εβδομάδες δεν υπήρχαν αναφορές για το νησί από κανέναν, οπότε ο Gammer το αγνόησε.Όμως, στη συνέχεια, ένας μηχανικός της εταιρείας εξέτασε δορυφορικές εικόνες της δεξαμενής που είχαν ληφθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Εκεί ήταν το νησί. Ήταν αληθινό. «Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο για εμάς, για αυτή τη δεξαμενή», δήλωσε ο κ. Γκάμερ σε συνέντευξή του τη Δευτέρα (31/8).Οι δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν μια πράσινη κουκκίδα σε μια μπλε επιφάνεια, που αντιπροσωπεύει το πλωτό νησί. Ωστόσο, στη δεύτερη εικόνα η πράσινη κουκκίδα έχει εξαφανιστεί. Δορυφορικές εικόνες από την BC Hydro, η οποία διαχειρίζεται τη δεξαμενή και το φράγμα, δείχνουνΗ δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε στιςδείχνει ότι το νησί έχει μήκος περίπου 138 μέτρα και πλάτος 69 μέτρα. Αυτομάτως η ερώτηση που γεννήθηκε ήταν, από πού θα μπορούσε να προήλθε; «Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι σχηματίστηκε από κορμούς και υπολείμματα ξύλου», υπογράμμισε ο. «Τα κούτσουρα και τα ξυλώδη υπολείμματα συσσωρεύτηκαν επί πολλά χρόνια σε μια προστατευμένη περιοχή της ακτής. Καθώς το υλικό αποσυντίθεται σταδιακά, περισσότερη βλάστηση ξεφυτρώνει από αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και εκεί, θα μπορούσαν να μεγαλώνουν δέντρα πάνω σε αυτή την πλωτή επιφάνεια από κούτσουρα. Τελικά αρχίζει να ενώνεται μεταξύ του».Παράλληλα, ανέφερε ότι η στάθμη της λίμνης είναι υψηλότερη από ό,τι ήταν τα τελευταία 14 χρόνια.Όπως εξήγησε o Gammer, «μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ότι μια μάζα από ξύλο με ζωντανή βλάστηση στην κορυφή της αναδύεται, επιπλέει και αποκολλάται από την ακτή. Στη συνέχεια, οι άνεμοι στη λίμνη την παρασύρουν στα ανοιχτά νερά. Αυτή είναι λοιπόν».





«Μόλις βρήκαμε το νησί!» Αργά το βράδυ της Δευτέρας ο Gammer τόνισε ότι ανακάλυψε την τοποθεσία του συγκεκριμένου νησιού: «Μόλις βρήκαμε το νησί!». Σύμφωνα με τον ίδιο το νησί βρισκόταν περίπου 32 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το σημείο όπου είχε παρατηρηθεί για τελευταία φορά.



Το μυστήριο εντείνεται από το γεγονός ότι υπήρχε μόνο ένα βίντεο του νησιού, το οποίο τραβήχτηκε από έναν βαρκάρη αυτό το μήνα. Ο Rocky Avery, φίλος του βαρκάρη και μακροχρόνιος κάτοικος της περιοχής, δημοσίευσε το βίντεο στα social media.



Μιλώντας στο CBC, o Avery δήλωσε ότι δημοσίευσε το βίντεο για να προειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες σκαφών ενόψει ενός επικείμενου διαγωνισμού ψαρέματος. Παράλληλα, ήθελε να ενημερώσει την BC Hydro, σε περίπτωση που το νησί ακολουθούσε μια πορεία που θα μπορούσε να το οδηγήσει προς το φράγμα W.A.C. Bennett.



Ο Grammer επεσήμανε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για το φράγμα και οι βαρκάρηδες έχουν πάντα επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν οι πλωτοί κορμοί και τα συντρίμμια. Επίσης, ανέφερε ότι βαρκάρηδες βοηθούν την BC Hydro να παρακολουθεί την τεράστια λίμνη.



Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ένα μυστήριο: Πώς μπόρεσε να εμφανιστεί και στη συνέχεια να εξαφανιστεί μία βλάστηση νησιού έκτασης άνω των δύο στρεμμάτων; Πριν από τη νέα ανακάλυψη, ο Gammer είπε ότι οι Αρχές ίσως να μην μάθαιναν ποτέ τι συνέβη στο νησί. «Μήπως βυθίστηκε στον πυθμένα; Μήπως διαλύθηκε; Υπάρχουν μικρά κομμάτια του που επιπλέουν; Ή μήπως οι άνεμοι το έσπρωξαν κοντά σε κάποιο άλλο σημείο της ακτής;» Τώρα, οι Αρχές ξέρουν πού να αναζητήσουν το φανταστικό νησί.