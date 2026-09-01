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Οι άνδρες της ασφάλειας του Σι Τζινπίνγκ απομάκρυναν σηκωτό φωτογράφο που τον πλησίασε στο κόκκινο χαλί, δείτε βίντεο
Οι άνδρες της ασφάλειας του Σι Τζινπίνγκ απομάκρυναν σηκωτό φωτογράφο που τον πλησίασε στο κόκκινο χαλί, δείτε βίντεο
Οι άνδρες ασφαλείας του Κινέζου προέδρου αντέδρασαν αστραπιαία όταν ο φωτογράφος βγήκε από το προκαθορισμένο σημείο κατά την άφιξη στο Μπισκέκ
Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστές έναν φωτογράφο και τους σωματοφύλακες του Σι Τζινπίνγκ καταγράφηκε κατά την άφιξη του Κινέζου προέδρου στο Μπισκέκ, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO).
Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι είχαν συγκεντρωθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, προκειμένου να καταγράψουν την επίσημη τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ.
Κάποια στιγμή, ωστόσο, ένας από τους φωτογράφους κινήθηκε προς το κόκκινο χαλί, πλησιάζοντας τον Κινέζο πρόεδρο περισσότερο από όσο προέβλεπαν τα μέτρα ασφαλείας.
Η αντίδραση της προσωπικής φρουράς του Σι Τζινπίνγκ ήταν ακαριαία, με το σκηνικό που ακολούθησε να παίρνει και μια ελαφρώς κωμική τροπή.
Στο σχετικό βίντεο φαίνονται άνδρες της ασφάλειας να κατευθύνονται γρήγορα προς τον φωτογράφο, να τον πιάνουν και να τον απομακρύνουν σχεδόν σηκωτό από το κόκκινο χαλί.
Δείτε το βίντεο:
Όλα συνέβησαν μπροστά στις κάμερες και στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, ενώ οι εικόνες από την άμεση επέμβαση των σωματοφυλάκων άρχισαν να κυκλοφορούν με ταχύτητα στο διαδίκτυο.
Το περιστατικό έδειξε στην πράξη πόσο αυστηρά εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα ασφαλείας γύρω από τον Κινέζο πρόεδρο, ακόμη και όταν πρόκειται για απόσταση λίγων εκατοστών από το σημείο στο οποίο επιτρέπεται να βρίσκονται οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης.
Την ίδια ώρα, το Μπισκέκ βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματικής δραστηριότητας, καθώς φιλοξενεί ηγέτες από την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, το Ιράν και άλλα κράτη-μέλη του SCO.
Η πρωτεύουσα του Κιργιστάν έχει διαμορφωθεί ανάλογα για την υποδοχή των ξένων αντιπροσωπειών, με σημαίες και εμβλήματα της Συνόδου στους δρόμους, ενώ το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει τελετές υποδοχής και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στο Μπισκέκ έχουν φτάσει, μεταξύ άλλων, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προκειμένου να παρακολουθήσουν και τους Παγκόσμιους Αγώνες Νομάδων.
Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι είχαν συγκεντρωθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, προκειμένου να καταγράψουν την επίσημη τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ.
Κάποια στιγμή, ωστόσο, ένας από τους φωτογράφους κινήθηκε προς το κόκκινο χαλί, πλησιάζοντας τον Κινέζο πρόεδρο περισσότερο από όσο προέβλεπαν τα μέτρα ασφαλείας.
Η αντίδραση της προσωπικής φρουράς του Σι Τζινπίνγκ ήταν ακαριαία, με το σκηνικό που ακολούθησε να παίρνει και μια ελαφρώς κωμική τροπή.
Στο σχετικό βίντεο φαίνονται άνδρες της ασφάλειας να κατευθύνονται γρήγορα προς τον φωτογράφο, να τον πιάνουν και να τον απομακρύνουν σχεδόν σηκωτό από το κόκκινο χαλί.
Δείτε το βίντεο:
🇨🇳 A photographer got a little too close to Xi Jinping during his arrival in Bishkek.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2026
Xi’s security detail solved the problem rather efficiently.
The man's in Kyrgyzstan for the 2026 Shanghai Cooperation Organization summit and a state visit.
Seems like the acceptable distance…
Όλα συνέβησαν μπροστά στις κάμερες και στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, ενώ οι εικόνες από την άμεση επέμβαση των σωματοφυλάκων άρχισαν να κυκλοφορούν με ταχύτητα στο διαδίκτυο.
Το περιστατικό έδειξε στην πράξη πόσο αυστηρά εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα ασφαλείας γύρω από τον Κινέζο πρόεδρο, ακόμη και όταν πρόκειται για απόσταση λίγων εκατοστών από το σημείο στο οποίο επιτρέπεται να βρίσκονται οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης.
Την ίδια ώρα, το Μπισκέκ βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματικής δραστηριότητας, καθώς φιλοξενεί ηγέτες από την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, το Ιράν και άλλα κράτη-μέλη του SCO.
Η πρωτεύουσα του Κιργιστάν έχει διαμορφωθεί ανάλογα για την υποδοχή των ξένων αντιπροσωπειών, με σημαίες και εμβλήματα της Συνόδου στους δρόμους, ενώ το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει τελετές υποδοχής και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στο Μπισκέκ έχουν φτάσει, μεταξύ άλλων, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προκειμένου να παρακολουθήσουν και τους Παγκόσμιους Αγώνες Νομάδων.
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