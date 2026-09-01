«Πόλεμος» στο Πεντάγωνο: Ο Ντρίσκολ «κάρφωσε» τον Χέγκσεθ στον Τραμπ για τις εκκαθαρίσεις στρατηγών και παραιτήθηκε

Ο Τραμπ αιφνιδιάστηκε από το εύρος των απολύσεων στρατηγών που προκάλεσε ο υπουργός Άμυνας - Τα κοινά χαρακτηριστικά και οι διαφορές ανάμεσα σε Χέγκσεθ και Ντρίσκολ, οι οποίερς κλιμακώθηκαν - Ποιος μπορεί να διαδεχτεί τον υπουργό Στρατού