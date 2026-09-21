Ο Μακρόν θέλει μια ειλικρινή συζήτηση με τον Τραμπ προκειμένου να «τον καθοδηγήσει προς τις σωστές αποφάσεις»

Στόχος είναι να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να διατηρήσει τη στήριξη προς το Κίεβο και να ενισχύσει την πίεση που ασκείται στη Ρωσία, σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου - Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 00:35 ώρα Ελλάδας