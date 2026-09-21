Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο στη Μόσχα μετά την επίθεση ουκρανικών drone - Τραμπ: Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο του ντίζελ
Ένας σμήνος από drone χτύπησε την εγκατάσταση τα ξημερώματα της Κυριακής – Αρκετές εβδομάδες θα χρειαστεί η αποκατάσταση
Την πληροφορία μετέφεραν στο Reuters τρεις πηγές του κλάδου.
Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, σε ανάρτηση του στο Telegram το πρωί της Κυριακής ανέφερε απλώς ότι μία βιομηχανική μονάδα εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone.
Οι πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι και οι δύο κύριες μονάδες απόσταξης αργού πετρελαίου τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την συντριβή των drone εντός των εγκαταστάσεων. Προσθέτουν ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών και της λειτουργίας τους.
Η Gazprom Neft δεν σχολίασε το ζήτημα, παρά το αίτημα του Reuters.
🔥🛢️BREAKING: A large-scale drone attack targeted Moscow and the Moscow region overnight, on the final day of Russia’s parliamentary elections.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 20, 2026
One of the most notable targets was the Moscow Oil Refinery in Kapotnya, where a major fire is visible this morning.
The refinery has… pic.twitter.com/YwdDLS0gy5
Moscow’s Oil Refinery is in flames after Ukrainian drone strikes— Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2026
The fire is just 15 km from Putin’s office in the Kremlin
The smoke rising over Moscow is a good reminder for Russians voting in the Parliamentary ”election” today that Russian air defenses can’t protect Moscow pic.twitter.com/HVQFzPPGA9
Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026
Σημειώνεται πάντως ότι τα καύσιμα που παράγονται από το διυλιστήριο της Μόσχας δεν διατίθενται προς πώληση στο Διεθνές Εμπορικό Χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης από τις 21 Σεπτεμβρίου.
Τραμπ: Έχουν χάσει τον έλεγχο
Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία «έχει χάσει τον έλεγχο» της βιομηχανίας της ντίζελ και επανέλαβε την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.
«Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας της ντίζελ λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Μεγάλος αριθμός των διυλιστηρίων ντίζελ της έχουν ανατιναχθεί και βρίσκονται, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
«Αυτός ο γελοίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει», κατέληξε.
Παράλληλα, η Ρωσία, δια του υπουργείου Άμυνας, τόνισε ότι «σε απάντηση στις επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον πολιτικών στόχων σε ρωσικό έδαφος, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τους βομβαρδισμούς τους χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr