Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο στη Μόσχα μετά την επίθεση ουκρανικών drone - Τραμπ: Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο του ντίζελ

Ένας σμήνος από drone χτύπησε την εγκατάσταση τα ξημερώματα της Κυριακής – Αρκετές εβδομάδες θα χρειαστεί η αποκατάσταση





Την πληροφορία μετέφεραν στο Reuters τρεις πηγές του κλάδου.



Σεργκέι Σομπιάνιν, σε ανάρτηση του στο Telegram το πρωί της Κυριακής ανέφερε απλώς ότι μία βιομηχανική μονάδα εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone.



Οι πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι και οι δύο κύριες μονάδες απόσταξης αργού πετρελαίου τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την συντριβή των drone εντός των εγκαταστάσεων. Προσθέτουν ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών και της λειτουργίας τους.



Η Gazprom Neft δεν σχολίασε το ζήτημα, παρά το αίτημα του Reuters.



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Η μονάδα AVT-6 του διυλιστηρίου έχει δυναμικότητα παραγωγής 21.400 μετρικών τόνων ημερησίως, που αντιστοιχούν στο 54% της συνολικής δυναμικότητας, ενώ η μεικτή μονάδα επεξεργασίας αργού EURO+ έχει δυναμικότητα παραγωγής 18.800 τόνων ημερησίως, καλύπτοντας το υπόλοιπο.



Σημειώνεται πάντως ότι τα καύσιμα που παράγονται από το διυλιστήριο της Μόσχας δεν διατίθενται προς πώληση στο Διεθνές Εμπορικό Χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης από τις 21 Σεπτεμβρίου.



Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των ουκρανικών drone την Κυριακή Την πληροφορία μετέφεραν στο Reuters τρεις πηγές του κλάδου.Ο δήμαρχος της Μόσχας,, σε ανάρτηση του στο Telegram το πρωί της Κυριακής ανέφερε απλώς ότι μία βιομηχανική μονάδα εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone.Οι πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι καιμετά την συντριβή των drone εντός των εγκαταστάσεων. Προσθέτουν ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών και της λειτουργίας τους.Η Gazprom Neft δεν σχολίασε το ζήτημα, παρά το αίτημα του Reuters.Η μονάδα AVT-6 του διυλιστηρίου έχει δυναμικότητα παραγωγής 21.400 μετρικών τόνων ημερησίως, που αντιστοιχούν στο 54% της συνολικής δυναμικότητας, ενώ η μεικτή μονάδα επεξεργασίας αργού EURO+ έχει δυναμικότητα παραγωγής 18.800 τόνων ημερησίως, καλύπτοντας το υπόλοιπο.Σημειώνεται πάντως ότι τα καύσιμα που παράγονται από το διυλιστήριο της Μόσχας δεν διατίθενται προς πώληση στο Διεθνές Εμπορικό Χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης από τις 21 Σεπτεμβρίου.

Το 2024 το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 11,6 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ή περίπου 230.000 βαρέλια ημερησίως και παρήγαγε 2,9 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 3,2 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 1,3 εκατομμύρια τόνους πίσσας.



Τραμπ: Έχουν χάσει τον έλεγχο

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία «έχει χάσει τον έλεγχο» της βιομηχανίας της ντίζελ και επανέλαβε την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.



«Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας της ντίζελ λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Μεγάλος αριθμός των διυλιστηρίων ντίζελ της έχουν ανατιναχθεί και βρίσκονται, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.



«Αυτός ο γελοίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει», κατέληξε.



Παράλληλα, η Ρωσία, δια του υπουργείου Άμυνας, τόνισε ότι «σε απάντηση στις επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον πολιτικών στόχων σε ρωσικό έδαφος, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τους βομβαρδισμούς τους χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο».