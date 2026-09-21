Τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία: Το μεγάλο στοίχημα ανάμεσα στους κινδύνους και τα οφέλη για τους μαθητές

Τα νέα στοιχεία της PISA δείχνουν ότι η συχνή χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις σχολικές εργασίες συνδέεται με χαμηλότερες επιδόσεις, ενώ η πιο περιορισμένη και στοχευμένη αξιοποίησή της μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη μάθηση