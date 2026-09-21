Τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία: Το μεγάλο στοίχημα ανάμεσα στους κινδύνους και τα οφέλη για τους μαθητές
ΚΟΣΜΟΣ
Τεχνητή Νοημοσύνη μαθητές PISA

Τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία: Το μεγάλο στοίχημα ανάμεσα στους κινδύνους και τα οφέλη για τους μαθητές

Τα νέα στοιχεία της PISA δείχνουν ότι η συχνή χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις σχολικές εργασίες συνδέεται με χαμηλότερες επιδόσεις, ενώ η πιο περιορισμένη και στοχευμένη αξιοποίησή της μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη μάθηση

Τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία: Το μεγάλο στοίχημα ανάμεσα στους κινδύνους και τα οφέλη για τους μαθητές
Οι μαθητές που δεν καταφεύγουν σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης για να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους εργασίες εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με εκείνους που τα χρησιμοποιούν συστηματικά. Αυτό προκύπτει από την εκπαιδευτική έκθεση PISA του ΟΟΣΑ, η οποία παρουσιάζει ορισμένα από τα πιο αναλυτικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ΑΙ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, οι μαθητές που ανέφεραν ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ ή χρησιμοποιούν πολύ σπάνια την τεχνητή νοημοσύνη για τη συγγραφή κειμένων στο πλαίσιο γραπτών εργασιών συγκέντρωσαν 509 βαθμούς σε τεστ φυσικών επιστημών. Αντίθετα, όσοι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν την ΑΙ καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά για τον ίδιο σκοπό πέτυχαν 481 βαθμούς. Η απόσταση των 28 βαθμών, μετά την προσαρμογή των αποτελεσμάτων με βάση την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών, εκτιμάται ότι αντιστοιχεί περίπου σε ενάμιση σχολικό έτος διδασκαλίας.

Ανάλογες διαφορές στις επιδόσεις καταγράφονται και όταν η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται για άλλες σχολικές δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αρχική έρευνα γύρω από ένα καινούργιο θέμα, αλλά και η δημιουργία περιλήψεων κειμένων.

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