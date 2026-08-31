«Μεγάλο βάρος για πολύ καιρό»: Αμερικανοί στρατηγοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στον Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν
«Μεγάλο βάρος για πολύ καιρό»: Αμερικανοί στρατηγοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στον Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν
Σύμφωνα με τη Washington Post, ανώτατοι στρατιωτικοί προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη συγκέντρωση δυνάμεων στη Μέση Ανατολή αποδυναμώνει την ικανότητα των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν άλλες απειλές – Το Πεντάγωνο κάνει λόγο για «fake news»
Προειδοποιήσεις στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ φέρονται να έχουν απευθύνει ανώτατοι αξιωματικοί των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ότι η πιθανή συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν ενδέχεται να περιορίσει σοβαρά τη δυνατότητα της χώρας να ανταποκριθεί σε κρίσεις σε άλλα σημεία του πλανήτη, αλλά και να εκπληρώσει υποχρεώσεις που συνδέονται με την ίδια της την άμυνα.
Σύμφωνα με τη Washington Post, οι προειδοποιήσεις περιλαμβάνονται σε πρόσφατη απόρρητη αξιολόγηση του Πενταγώνου για την παγκόσμια ανάπτυξη και διαθεσιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.
Το ζήτημα τέθηκε μέσα στον Αύγουστο στο λεγόμενο «Secretary of Defense Orders Book», το οποίο καταγράφει τη διαθεσιμότητα των στρατιωτικών πόρων των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο και περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις ανώτατων στελεχών του υπουργείου Άμυνας. Το συγκεκριμένο έγγραφο εκδίδεται συνήθως δύο φορές τον μήνα.
Οι επικεφαλής των αμερικανικών διοικήσεων για τον Ειρηνικό, την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική υπέβαλαν τη λεγόμενη ένδειξη «non-concur», καταγράφοντας δηλαδή επισήμως τη διαφωνία τους με την εντολή διατήρησης των δυνάμεων στην περιοχή. Η διαφωνία αυτή δεν σημαίνει άρνηση εκτέλεσης της εντολής. Οι στρατιωτικοί κατέστησαν σαφές ότι, παρά τις ενστάσεις τους, θα την εφαρμόσουν.
Διοικητές που είναι υπεύθυνοι για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία έχουν δει σημαντικά μέσα που βρίσκονταν στη διάθεσή τους, μεταξύ των οποίων πολεμικά αεροσκάφη και πλοία, να μεταφέρονται στη Μέση Ανατολή προκειμένου να υποστηρίξουν τον πόλεμο με το Ιράν.
Η σύγκρουση έχει συμπληρώσει, πλέον, έξι μήνες (έστω και χωρίς μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες) χωρίς να διαφαίνεται σαφής οδός τερματισμού της.
Οι μετακινήσεις αυτές έχουν επηρεάσει τόσο τις επιχειρησιακές αποστολές όσο και την εκπαίδευση των αμερικανικών δυνάμεων σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πηγή στη Washington Post, στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων επικρατεί η αίσθηση ότι ο αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει «πάρα πολλά, για πάρα πολύ καιρό».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, προειδοποίησαν ότι η αποστολή πλοίων και αεροσκαφών τους στη Μέση Ανατολή «έχει υποβαθμίσει την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την άμυνα της πατρίδας».
Ανάλογη προειδοποίηση φέρεται να διατύπωσε και ο αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, περίπου το ένα τέταρτο του στόλου των αμερικανικών αντιτορπιλικών βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ετοιμότητας για ανάπτυξη, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο που καταγραφόταν πριν από την έναρξη του πολέμου.
Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν η σύγκρουση συνεχιστεί με τον σημερινό ρυθμό, θα τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα του στόλου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μια διαφορετική στρατιωτική κρίση.
«Αυτό το δημοσίευμα fake news, που βασίζεται σε ανεπαρκείς πηγές, είναι γεμάτο ανακρίβειες», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ. Όπως πρόσθεσε, ο Χέγκσεθ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους επιμέρους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, το Μικτό Επιτελείο και τους επικεφαλής των στρατιωτικών διοικήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να αποτρέπουν συγκρούσεις, να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά όταν απαιτείται και να διατηρούν αποδεκτά επίπεδα επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Ο Πάρνελ τόνισε επίσης ότι οι αποφάσεις σχετικά με την έκταση και τη διάρκεια της ανάπτυξης δυνάμεων λαμβάνονται με βάση την εκάστοτε αξιολόγηση των απειλών, τις στρατηγικές προτεραιότητες που θέτει ο πρόεδρος και τις εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας. Διευκρίνισε, πάντως, ότι το υπουργείο δεν συζητά δημοσίως τις εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες του.
Τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες εμπορικές και ενεργειακές αρτηρίες στον κόσμο, έχουν εξελιχθεί σε βασικό σημείο τριβής.
Το ίδιο το Πεντάγωνο έχει αναγνωρίσει το τεράστιο οικονομικό κόστος της σύγκρουσης. Ο Χέγκσεθ δήλωσε τον περασμένο μήνα ενώπιον του Κογκρέσου ότι ο πόλεμος είχε ήδη κοστίσει 37,5 δισ. δολάρια, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι απαιτούνται επιπλέον 67 δισ. δολάρια.
Μόνο οι πρώτες έξι ημέρες των επιχειρήσεων είχαν κοστίσει περισσότερα από 11,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με όσα φέρονται να είχαν ενημερώσει αξιωματούχοι του Πενταγώνου τους Αμερικανούς νομοθέτες τον Μάρτιο.
Σύμφωνα με το CBS News, ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλα τα αποθέματα πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς που είχαν συγκεντρωθεί πριν από τον πόλεμο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, έχει επιμείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες» όπλων.
Παράλληλα, το NBC News μετέδωσε ότι τα ιρανικά πλήγματα έχουν προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικές υποδομές πληροφοριών στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν χάσει τη ζωή τους 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί.
Την ίδια ώρα, σειρά δημοσκοπήσεων δείχνει ότι ο πόλεμος παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη δημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη, προσθέτοντας πολιτική πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ καθώς η στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν παρατείνεται.
Σύμφωνα με τη Washington Post, οι προειδοποιήσεις περιλαμβάνονται σε πρόσφατη απόρρητη αξιολόγηση του Πενταγώνου για την παγκόσμια ανάπτυξη και διαθεσιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.
Το ζήτημα τέθηκε μέσα στον Αύγουστο στο λεγόμενο «Secretary of Defense Orders Book», το οποίο καταγράφει τη διαθεσιμότητα των στρατιωτικών πόρων των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο και περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις ανώτατων στελεχών του υπουργείου Άμυνας. Το συγκεκριμένο έγγραφο εκδίδεται συνήθως δύο φορές τον μήνα.
Επίσημες ενστάσεις από ανώτατους διοικητέςΣύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αντιδράσεις των στρατιωτικών ηγετών προκλήθηκαν όταν στο έγγραφο αναφερόταν ότι μέρος των αμερικανικών δυνάμεων θα παραμείνει στη Μέση Ανατολή ακόμη και μέσα στο 2027.
Οι επικεφαλής των αμερικανικών διοικήσεων για τον Ειρηνικό, την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική υπέβαλαν τη λεγόμενη ένδειξη «non-concur», καταγράφοντας δηλαδή επισήμως τη διαφωνία τους με την εντολή διατήρησης των δυνάμεων στην περιοχή. Η διαφωνία αυτή δεν σημαίνει άρνηση εκτέλεσης της εντολής. Οι στρατιωτικοί κατέστησαν σαφές ότι, παρά τις ενστάσεις τους, θα την εφαρμόσουν.
Διοικητές που είναι υπεύθυνοι για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία έχουν δει σημαντικά μέσα που βρίσκονταν στη διάθεσή τους, μεταξύ των οποίων πολεμικά αεροσκάφη και πλοία, να μεταφέρονται στη Μέση Ανατολή προκειμένου να υποστηρίξουν τον πόλεμο με το Ιράν.
Η σύγκρουση έχει συμπληρώσει, πλέον, έξι μήνες (έστω και χωρίς μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες) χωρίς να διαφαίνεται σαφής οδός τερματισμού της.
Οι μετακινήσεις αυτές έχουν επηρεάσει τόσο τις επιχειρησιακές αποστολές όσο και την εκπαίδευση των αμερικανικών δυνάμεων σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πηγή στη Washington Post, στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων επικρατεί η αίσθηση ότι ο αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει «πάρα πολλά, για πάρα πολύ καιρό».
Προειδοποίηση ακόμη και για την άμυνα των ΗΠΑΙδιαίτερα έντονες εμφανίζονται οι ανησυχίες των διοικητών που είναι υπεύθυνοι για τις επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, προειδοποίησαν ότι η αποστολή πλοίων και αεροσκαφών τους στη Μέση Ανατολή «έχει υποβαθμίσει την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την άμυνα της πατρίδας».
Ανάλογη προειδοποίηση φέρεται να διατύπωσε και ο αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, περίπου το ένα τέταρτο του στόλου των αμερικανικών αντιτορπιλικών βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ετοιμότητας για ανάπτυξη, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο που καταγραφόταν πριν από την έναρξη του πολέμου.
Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν η σύγκρουση συνεχιστεί με τον σημερινό ρυθμό, θα τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα του στόλου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μια διαφορετική στρατιωτική κρίση.
Το Πεντάγωνο διαψεύδει το δημοσίευμαΤο Πεντάγωνο απέρριψε κατηγορηματικά τις παραπάνω πληροφορίες.
«Αυτό το δημοσίευμα fake news, που βασίζεται σε ανεπαρκείς πηγές, είναι γεμάτο ανακρίβειες», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ. Όπως πρόσθεσε, ο Χέγκσεθ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους επιμέρους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, το Μικτό Επιτελείο και τους επικεφαλής των στρατιωτικών διοικήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να αποτρέπουν συγκρούσεις, να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά όταν απαιτείται και να διατηρούν αποδεκτά επίπεδα επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Ο Πάρνελ τόνισε επίσης ότι οι αποφάσεις σχετικά με την έκταση και τη διάρκεια της ανάπτυξης δυνάμεων λαμβάνονται με βάση την εκάστοτε αξιολόγηση των απειλών, τις στρατηγικές προτεραιότητες που θέτει ο πρόεδρος και τις εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας. Διευκρίνισε, πάντως, ότι το υπουργείο δεν συζητά δημοσίως τις εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες του.
Έξι μήνες πολέμου και τεράστιο οικονομικό κόστοςΟ πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη αντιπαράθεση χωρίς ξεκάθαρη διέξοδο, καθώς διαδοχικοί γύροι διαπραγματεύσεων δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.
Τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες εμπορικές και ενεργειακές αρτηρίες στον κόσμο, έχουν εξελιχθεί σε βασικό σημείο τριβής.
Το ίδιο το Πεντάγωνο έχει αναγνωρίσει το τεράστιο οικονομικό κόστος της σύγκρουσης. Ο Χέγκσεθ δήλωσε τον περασμένο μήνα ενώπιον του Κογκρέσου ότι ο πόλεμος είχε ήδη κοστίσει 37,5 δισ. δολάρια, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι απαιτούνται επιπλέον 67 δισ. δολάρια.
Μόνο οι πρώτες έξι ημέρες των επιχειρήσεων είχαν κοστίσει περισσότερα από 11,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με όσα φέρονται να είχαν ενημερώσει αξιωματούχοι του Πενταγώνου τους Αμερικανούς νομοθέτες τον Μάρτιο.
Πίεση στα αμερικανικά αποθέματα πυραύλωνΗ παρατεταμένη σύγκρουση φαίνεται ότι έχει επιβαρύνει και τα αποθέματα προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων.
Σύμφωνα με το CBS News, ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλα τα αποθέματα πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς που είχαν συγκεντρωθεί πριν από τον πόλεμο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, έχει επιμείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες» όπλων.
Παράλληλα, το NBC News μετέδωσε ότι τα ιρανικά πλήγματα έχουν προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικές υποδομές πληροφοριών στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν χάσει τη ζωή τους 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί.
Την ίδια ώρα, σειρά δημοσκοπήσεων δείχνει ότι ο πόλεμος παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη δημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη, προσθέτοντας πολιτική πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ καθώς η στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν παρατείνεται.
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