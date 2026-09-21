Κότερο με πάνω από 2 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι αρχές στην Ισπανία έπειτα από μεγάλη επιχείρηση, πέντε συλλήψεις, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Κοκαΐνη φορτίο Αλβανός Συλλήψεις κότερο

Κότερο με πάνω από 2 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι αρχές στην Ισπανία έπειτα από μεγάλη επιχείρηση, πέντε συλλήψεις, βίντεο

Υπό κράτηση είναι τα μέλη του πληρώματος του εν λόγω κότερου που βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τις αρχές Ιουλίου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχει κι η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA)

Κότερο με πάνω από 2 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι αρχές στην Ισπανία έπειτα από μεγάλη επιχείρηση, πέντε συλλήψεις, βίντεο
Οι ισπανικές αρχές κατέσχεσαν κότερο με 2,1 τόνους κοκαΐνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από τις ακτές της Γαλικίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος – από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία – έχουν τεθεί υπό κράτηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική φορολογική και τελωνειακή αρχή (Agencia Estatal de Administración Tributaria / AEAT). Άλλο ένα μέλος της σπείρας συνελήφθη στη Χιρόνα, κοντά στη Βαρκελώνη.

Το υπό πολωνική σημαία γιοτ, μήκους 14 μέτρων, ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Βίγο.

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Υπό παρακολούθηση από τον Ιούλιο


Το κότερο, βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τον Ιούλιο, όταν απέπλευσε από μαρίνα της Χιρόνα, στο βορειοδυτικό άκρο της Ισπανίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Η ΑΕΑΤ εκτίμησε πως το περιστατικό συνδέεται με εγκληματική ομάδα που ειδικεύεται στη διακίνηση ναρκωτικών με σκάφη αναψυχής, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε οργανώσεις της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Στην επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση του σκάφους με την κοκαΐνη συμμετείχαν επίσης οι γαλλικές τελωνειακές αρχές, η αστυνομία της Πολωνίας και της Βρετανίας, καθώς και η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).

Οι ισπανικές αρχές δεν διευκρίνισαν την προέλευση των ναρκωτικών, ούτε το πού και πότε φορτώθηκαν στο κότερο.

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