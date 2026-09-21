Κότερο με πάνω από 2 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι αρχές στην Ισπανία έπειτα από μεγάλη επιχείρηση, πέντε συλλήψεις, βίντεο

Υπό κράτηση είναι τα μέλη του πληρώματος του εν λόγω κότερου που βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τις αρχές Ιουλίου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχει κι η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA)