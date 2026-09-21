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Σάλος με την Ρεπουμπλικανή Λόρεν Μπόεμπερτ: Την κατηγορούν ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο γυναίκες και έναν άνδρα από το επιτελείο της
Σάλος με την Ρεπουμπλικανή Λόρεν Μπόεμπερτ: Την κατηγορούν ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο γυναίκες και έναν άνδρα από το επιτελείο της
Ξεπεράσατε τα όρια, απαντά η ίδια -Δημοσιογράφος υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων ισχυριζόμενος ότι η Μπόεμπερτ είχε σεξουαλικές σχέσεις με τρεις υπαλλήλους
Η Ρεπουμπλικανή Λόρεν Μπόεμπερτ επιτίθεται σε όσους δημοσίευσαν μία καταγγελία εις βάρος της για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με την οποία είχε σεξουαλικές σχέσεις με έναν άνδρα και δύο γυναίκες που ήταν συνεργάτες της στο αμερικανικό Κογκρέσο. Το μέλος του Κογκρέσου από το Κολοράντο, αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς εναντίον της, υπογραμμίζοντας ότι προέρχονται από τον Ντέιβιντ Γουίλερ, ο οποίος έχει ιστορικό διαδόσεως αμφίβολων κατηγοριών εναντίον της και σε βίντεο που δημοσίευσε στο Χ στρέφεται κατά των δημοσιογράφων.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο συνιδρυτής της πολιτικής επιτροπής δράσης (PAC) «American Muckrakers» που υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς, Ντέιβιντ Γουίλερ, υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 17 Σεπτεμβρίου, ισχυριζόμενος ότι η Μπόεμπερτ είχε σεξουαλικές σχέσεις με τρεις υπαλλήλους, σύμφωνα με τον Independent.
«Γεια σας, δημοσιογράφοι… Έχω μερικά λόγια να σας πω. Όλοι σας δημοσιεύσατε μια συκοφαντική ιστορία και την αποκαλέσατε είδηση… Είναι απάτη. Και εσείς την πιστέψατε», είπε η Μπόμπερτ στο βίντεο διάρκειας περίπου δύο λεπτών, το οποίο έκτοτε έχει συγκεντρώσει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια προβολές στο X.
Συνέχισε: «Κανένα μέλος του Κογκρέσου δεν βεβαίωσε γραπτώς ότι η αισχρή, μ... επίθεση έγινε με καλή πίστη και δικαιολογεί εξέταση, όπως απαιτείται από τους κανόνες δεοντολογίας. Και είναι προφανές ότι δεν μπήκες καν στον κόπο να ανατρέξεις στους κανόνες της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, οι οποίοι ορίζουν σαφώς ότι η επιτροπή δεν μπορεί καν να δεχτεί καταγγελία που υποβάλλεται εντός 60 ημερών από τις εκλογές».
Η καταγγελία, δημοσιεύτηκε πρώτα από την εφημερίδα Colorado Times Recorder. Σύμφωνα με αυτήν, η Λόρεν είχε σχέσεις με την πρώην διευθύντρια της εκλογικής της περιφέρειας Κλάρις Ναβάρο, την επικεφαλής του προσωπικού της Ρέιβεν Φίνεγκαν και τον πρώην επικεφαλής του προσωπικού της Τζέφρι Σμολ. Ορισμένες από τις συναντήσεις φέρεται να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, σε γραφείο της εκλογικής περιφέρειας και σε δωμάτια ξενοδοχείων που πληρώθηκαν από επιτροπή της προεκλογικής εκστρατείας.
Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι κανονίστηκε μια πληρωμή 174.000 ευρώ προς την Ναβάρο προκειμένου να «εξασφαλιστεί η σιωπή της», αφού αυτή απείλησε να υποβάλει τη δική της καταγγελία για παραβίαση δεοντολογίας. Η Ναβάρο χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εντελώς ψευδείς και δυσφημιστικούς», σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο συνιδρυτής της πολιτικής επιτροπής δράσης (PAC) «American Muckrakers» που υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς, Ντέιβιντ Γουίλερ, υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 17 Σεπτεμβρίου, ισχυριζόμενος ότι η Μπόεμπερτ είχε σεξουαλικές σχέσεις με τρεις υπαλλήλους, σύμφωνα με τον Independent.
«Γεια σας, δημοσιογράφοι… Έχω μερικά λόγια να σας πω. Όλοι σας δημοσιεύσατε μια συκοφαντική ιστορία και την αποκαλέσατε είδηση… Είναι απάτη. Και εσείς την πιστέψατε», είπε η Μπόμπερτ στο βίντεο διάρκειας περίπου δύο λεπτών, το οποίο έκτοτε έχει συγκεντρώσει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια προβολές στο X.
Συνέχισε: «Κανένα μέλος του Κογκρέσου δεν βεβαίωσε γραπτώς ότι η αισχρή, μ... επίθεση έγινε με καλή πίστη και δικαιολογεί εξέταση, όπως απαιτείται από τους κανόνες δεοντολογίας. Και είναι προφανές ότι δεν μπήκες καν στον κόπο να ανατρέξεις στους κανόνες της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, οι οποίοι ορίζουν σαφώς ότι η επιτροπή δεν μπορεί καν να δεχτεί καταγγελία που υποβάλλεται εντός 60 ημερών από τις εκλογές».
Όπως αναφέρει ο Independent, σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, ένας εκλεγμένος αξιωματούχος πρέπει να βεβαιώσει ότι μια καταγγελία που υποβλήθηκε από μη μέλος έγινε καλή τη πίστει. Οι κανόνες απαγορεύουν στην επιτροπή να δέχεται καταγγελίες από μη μέλη εντός 60 ημερών από τις εκλογές, όταν το άτομο για το οποίο γίνεται καταγγελία είναι υποψήφιο. Η Μπόεμπερτ είναι υποψήφια για επανεκλογή τον Νοέμβριο. Στο μεταξύ, το 2018, μετά το κίνημα #MeToo, η Βουλή απαγόρευσε στα μέλη της να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με υπαλλήλους που εποπτεύουν. Υπάρχει εξαίρεση αν τα δύο άτομα είναι παντρεμένα.
Hey, “journalists!”— Lauren Boebert (@laurenboebert) September 20, 2026
This one’s for you: pic.twitter.com/kn33jONEV4
Η καταγγελία, δημοσιεύτηκε πρώτα από την εφημερίδα Colorado Times Recorder. Σύμφωνα με αυτήν, η Λόρεν είχε σχέσεις με την πρώην διευθύντρια της εκλογικής της περιφέρειας Κλάρις Ναβάρο, την επικεφαλής του προσωπικού της Ρέιβεν Φίνεγκαν και τον πρώην επικεφαλής του προσωπικού της Τζέφρι Σμολ. Ορισμένες από τις συναντήσεις φέρεται να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, σε γραφείο της εκλογικής περιφέρειας και σε δωμάτια ξενοδοχείων που πληρώθηκαν από επιτροπή της προεκλογικής εκστρατείας.
Η καταγγελία
Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι κανονίστηκε μια πληρωμή 174.000 ευρώ προς την Ναβάρο προκειμένου να «εξασφαλιστεί η σιωπή της», αφού αυτή απείλησε να υποβάλει τη δική της καταγγελία για παραβίαση δεοντολογίας. Η Ναβάρο χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εντελώς ψευδείς και δυσφημιστικούς», σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.
«Ξεπεράσατε τα όρια»«Κανείς στην αίθουσα σύνταξής σας δεν έλεγξε τον κανονισμό πριν αναφερθούν τα ονόματα των ομάδων μου στα ρεπορτάζ σας. Οι φωτογραφίες τους είναι παντού τώρα. Και δέχονται επιθέσεις εξαιτίας της τεμπελιάς σας», είπε. Επιπλέον, επισήμανε ότι ο Γουίλερ έχει ιστορικό να προβάλλει κατηγορίες εναντίον της, περιγράφοντάς τον ως «ατημέλητο, απελπισμένο και εμμονικό δημοσιογράφο».
Το 2022, ο Γουίλερ ισχυρίστηκε ότι η Μπόεμπερτ είχε εργαστεί ως συνοδός πολυτελείας. Η Μπόεμπερτ αρνήθηκε τον ισχυρισμό και εξασφάλισε προσωρινή περιοριστική εντολή εναντίον του Γουίλερ. «Ξέρω ότι είστε περισσότερο από πρόθυμοι να μου επιτεθείτε και να εξευτελίσετε την οικογένειά μου, αλλά αυτό είναι διαφορετικό και ξεπεράσατε τα όρια», είπε η Μπόεμπερτ στο βίντεο.
Σε δήλωση που παραχώρησε στο Newsweek την Κυριακή, ο Γουίλερ είπε: «Η κυρία Μπόεμπερτ εφαρμόζει το κλασικό σχέδιο άρνησης, το οποίο έμαθε κατευθείαν από το “βάλτο” και το οποίο εκτελούν οι υπηρέτες της... Αποσπά την προσοχή και προσπαθεί να στρέψει τις κατηγορίες εναντίον μου. Η Μπόεμπερτ πιστεύει πραγματικά ότι δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις της, ούτε ότι οι νόμοι ισχύουν για αυτήν».
«Πιστεύει ότι δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις της»
Η Λόρεν Μπόεμπερτ εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2020 και αρχικά συγκαταλεγόταν στους πιο πιστούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο. Είχε βασίσει την προεκλογική της εκστρατεία στην αντίθεσή της στην άμβλωση καθώς επίσης και στην υποστήριξη του δικαιώματος στην οπλοκατοχή.
Η πρώην σύμμαχος του Τραμπ
Ωστόσο, προκάλεσε την οργή του Αμερικανού πρόεδρου νωρίτερα φέτος, αφού συντάχθηκε με αρκετούς Ρεπουμπλικάνους που συνέβαλαν στο να επιβληθεί ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με σκοπό να υποχρεωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει φακέλους της υπόθεσης Επστάιν.
Ο Τραμπ απείλησε αργότερα να υποστηρίξει έναν αντίπαλο της στις προκριματικές εκλογές, αφού η Μπόεμπερτ έκανε εκστρατεία μαζί με τον βουλευτή Τόμας Μάσι, τον Ρεπουμπλικανό από το Κεντάκι που έχει αναδειχθεί σε έναν από τους επικριτές του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έχει επίσης διαφωνήσει με τον Τραμπ σχετικά με τις δαπάνες για τον πόλεμο με το Ιράν.
Η Λόρεν Μπόεμπερτ είχε πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της το 2023. Τον Αύγουστο του 2026, ο 21χρονος γιος της συνελήφθη με την κατηγορία της εκμετάλλευσης ανηλίκων. «Αγαπώ τον γιο μου. Λαμβάνουμε αυτές τις κατηγορίες πολύ σοβαρά και προσευχόμαστε για όλους όσους έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», είχε δηλώσει τότε η Μπόεμπερτ.
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