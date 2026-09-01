Ρήγμα στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού μετά τη σύγκρουση με τον Χέγκσεθ

Ο Νταν Ντρίσκολ είχε συγκρουστεί με τον υπουργό Άμυνας για απομακρύνσεις και προαγωγές ανώτατων αξιωματικών - Από δέκα, μόλις πέντε οι τετράστεροι στρατηγοί





Ο υπουργός Στρατού των







Η σύγκρουση που έφτασε μέχρι τις προαγωγές Οι διαφωνίες δεν περιορίστηκαν σε διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μελλοντική δομή του Στρατού. Έφτασαν μέχρι τον πυρήνα της στρατιωτικής ιεραρχίας και τη διαδικασία επιλογής και προαγωγής ανώτατων στελεχών.



Σε μία από τις σοβαρότερες αντιπαραθέσεις, ο Ντρίσκολ αρνήθηκε να αφαιρέσει συγκεκριμένα ονόματα αξιωματικών από κατάλογο προαγωγών, προκαλώντας την παρέμβαση του ίδιου του Χέγκσεθ. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση στενού συνεργάτη του υπουργού Στρατού, ενώ τον Απρίλιο απομακρύνθηκε πριν ολοκληρώσει τη θητεία του και ο αρχηγός του Στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ.





Από τους δέκα που βρίσκονταν στις θέσεις τους τον Ιανουάριο του 2025 έχουν απομείνει πλέον μόλις πέντε.



Ένας υπουργός με πρόσβαση στον Λευκό Οίκο Η αποχώρηση Ντρίσκολ αποκτά μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα και για έναν ακόμη λόγο. Ο μέχρι σήμερα υπουργός Στρατού δεν βρισκόταν στην περιφέρεια του συστήματος Τραμπ. Διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και είχε αποκτήσει ρόλο που ξεπερνούσε κατά πολύ τα τυπικά όρια της θέσης του.



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Για ένα διάστημα το όνομά του είχε ακουστεί ακόμη και ως πιθανή εναλλακτική επιλογή για τη θέση του ίδιου του Χέγκσεθ.



Η επόμενη ημέρα στο Πεντάγωνο Ο Λευκός Οίκος επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Στην επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρησή του δεν υπάρχει αναφορά στις συγκρούσεις που προηγήθηκαν, αλλά έμφαση στη συμβολή του στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στις αποστολές που ανέλαβε για λογαριασμό της κυβέρνησης.



Η παραίτηση, ωστόσο, δύσκολα μπορεί να αποσυνδεθεί από όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στο Πεντάγωνο.



Μία ακόμη αποχώρηση από την κορυφή του αμερικανικού Πενταγώνου έρχεται να αποκαλύψει τις ισχυρές αναταράξεις που προκαλεί στο εσωτερικό των Ενόπλων Δυνάμεων η αναδιάταξη προσώπων και ισορροπιών που βρίσκεται σε εξέλιξη επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ, ο ανώτατος πολιτικός προϊστάμενος του συγκεκριμένου Κλάδου, υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο. Πίσω από την αποχώρησή του βρίσκεται μία σύγκρουση που για μήνες εξελισσόταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με επίκεντρο τις σαρωτικές αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.Ο Ντρίσκολ είχε έρθει επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για την απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών του Στρατού, αρκετοί από τους οποίους διέθεταν σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία από τα μέτωπα στα οποία πολέμησαν οι ΗΠΑ τις τελευταίες δύο δεκαετίες.Οι διαφωνίες δεν περιορίστηκαν σε διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μελλοντική δομή του Στρατού. Έφτασαν μέχρι τον πυρήνα της στρατιωτικής ιεραρχίας και τη διαδικασία επιλογής και προαγωγής ανώτατων στελεχών.Σε μία από τις σοβαρότερες αντιπαραθέσεις, ο Ντρίσκολ αρνήθηκε να αφαιρέσει συγκεκριμένα ονόματα αξιωματικών από κατάλογο προαγωγών, προκαλώντας την παρέμβαση του ίδιου του Χέγκσεθ. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση στενού συνεργάτη του υπουργού Στρατού, ενώ τον Απρίλιο απομακρύνθηκε πριν ολοκληρώσει τη θητεία του και ο αρχηγός του Στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ.Η περίπτωση Τζορτζ είχε ιδιαίτερη σημασία. Δεν επρόκειτο απλώς για μία αλλαγή στην κορυφή της ιεραρχίας, αλλά για ακόμη έναν κρίκο σε μία αλυσίδα αποχωρήσεων που έχει περιορίσει αισθητά τον αριθμό των τετράστερων στρατηγών του αμερικανικού Στρατού.Από τους δέκα που βρίσκονταν στις θέσεις τους τον Ιανουάριο του 2025 έχουν απομείνει πλέον μόλις πέντε.Η αποχώρηση Ντρίσκολ αποκτά μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα και για έναν ακόμη λόγο. Ο μέχρι σήμερα υπουργός Στρατού δεν βρισκόταν στην περιφέρεια του συστήματος Τραμπ. Διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και είχε αποκτήσει ρόλο που ξεπερνούσε κατά πολύ τα τυπικά όρια της θέσης του.Η κυβέρνηση τον χρησιμοποίησε ακόμη και στις επαφές που συνδέονταν με την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ στο εσωτερικό του Στρατού είχε αναλάβει να επιταχύνει την προσαρμογή στις συνθήκες του σύγχρονου πολέμου: μαζική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, φθηνότερα οπλικά συστήματα και ταχύτερη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.Για ένα διάστημα το όνομά του είχε ακουστεί ακόμη και ως πιθανή εναλλακτική επιλογή για τη θέση του ίδιου του Χέγκσεθ.Ο Λευκός Οίκος επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Στην επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρησή του δεν υπάρχει αναφορά στις συγκρούσεις που προηγήθηκαν, αλλά έμφαση στη συμβολή του στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στις αποστολές που ανέλαβε για λογαριασμό της κυβέρνησης.Η παραίτηση, ωστόσο, δύσκολα μπορεί να αποσυνδεθεί από όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στο Πεντάγωνο.

Η κυβέρνηση Τραμπ αλλάζει με ταχύτητα όχι μόνο πρόσωπα αλλά και τη δομή της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ. Και η αποχώρηση ενός υπουργού που μέχρι πρόσφατα διέθετε ισχυρή πρόσβαση στον Λευκό Οίκο δείχνει ότι η σύγκρουση για το ποιος θα διαμορφώσει τον αμερικανικό Στρατό της επόμενης ημέρας έχει πλέον φτάσει στην κορυφή.