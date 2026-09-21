Μέχρι και με την αγορά... ποτάσας ασχολείται ο Τραμπ: Κλείνει συμφωνία με τη Λευκορωσία, «είναι πιο φτηνά από τον Καναδά»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ουάσιγκτον Συμφωνία Λευκορωσία Καναδάς

Μέχρι και με την αγορά... ποτάσας ασχολείται ο Τραμπ: Κλείνει συμφωνία με τη Λευκορωσία, «είναι πιο φτηνά από τον Καναδά»

Το παρουσίασε ως πολύ καλή είδηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους

Μέχρι και με την αγορά... ποτάσας ασχολείται ο Τραμπ: Κλείνει συμφωνία με τη Λευκορωσία, «είναι πιο φτηνά από τον Καναδά»
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον επεξεργάζεται μια «μεγάλη» συμφωνία σχετικά με την αγορά ποτάσας από την Λευκορωσία, προσθέτοντας ότι η τιμή θα είναι χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουν σήμερα οι ΗΠΑ στον Καναδά.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζεται πάνω σε μια μεγάλη συμφωνία όσον αφορά στην αγορά ποτάσας από τη Λευκορωσία» δήλωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησης του στο Truth Social.

«Η τιμή θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουμε σήμερα στον Καναδά, κάτι που αποτελεί πολύ καλή είδηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Μέχρι και με την αγορά... ποτάσας ασχολείται ο Τραμπ: Κλείνει συμφωνία με τη Λευκορωσία, «είναι πιο φτηνά από τον Καναδά»


Οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύονται τις μεγαλύτερες ποσότητες ποτάσας από τον Καναδά. Το ορυκτό αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της αντοχής των φυτών στις ασθένειες, της ποιότητας των καλλιεργειών και της αύξησης των αποδόσεων.

Όλη η ανάρτηση: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για μια μεγάλη συμφωνία σχετικά με την αγορά ποτάσας από τη Λευκορωσία. Η τιμή θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουμε σήμερα στον Καναδά, κάτι που αποτελεί πολύ καλά νέα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!
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