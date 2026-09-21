Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Μέχρι και με την αγορά... ποτάσας ασχολείται ο Τραμπ: Κλείνει συμφωνία με τη Λευκορωσία, «είναι πιο φτηνά από τον Καναδά»
Μέχρι και με την αγορά... ποτάσας ασχολείται ο Τραμπ: Κλείνει συμφωνία με τη Λευκορωσία, «είναι πιο φτηνά από τον Καναδά»
Το παρουσίασε ως πολύ καλή είδηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον επεξεργάζεται μια «μεγάλη» συμφωνία σχετικά με την αγορά ποτάσας από την Λευκορωσία, προσθέτοντας ότι η τιμή θα είναι χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουν σήμερα οι ΗΠΑ στον Καναδά.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζεται πάνω σε μια μεγάλη συμφωνία όσον αφορά στην αγορά ποτάσας από τη Λευκορωσία» δήλωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησης του στο Truth Social.
«Η τιμή θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουμε σήμερα στον Καναδά, κάτι που αποτελεί πολύ καλή είδηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύονται τις μεγαλύτερες ποσότητες ποτάσας από τον Καναδά. Το ορυκτό αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της αντοχής των φυτών στις ασθένειες, της ποιότητας των καλλιεργειών και της αύξησης των αποδόσεων.
Όλη η ανάρτηση: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για μια μεγάλη συμφωνία σχετικά με την αγορά ποτάσας από τη Λευκορωσία. Η τιμή θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουμε σήμερα στον Καναδά, κάτι που αποτελεί πολύ καλά νέα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζεται πάνω σε μια μεγάλη συμφωνία όσον αφορά στην αγορά ποτάσας από τη Λευκορωσία» δήλωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησης του στο Truth Social.
«Η τιμή θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουμε σήμερα στον Καναδά, κάτι που αποτελεί πολύ καλή είδηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύονται τις μεγαλύτερες ποσότητες ποτάσας από τον Καναδά. Το ορυκτό αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της αντοχής των φυτών στις ασθένειες, της ποιότητας των καλλιεργειών και της αύξησης των αποδόσεων.
Όλη η ανάρτηση: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για μια μεγάλη συμφωνία σχετικά με την αγορά ποτάσας από τη Λευκορωσία. Η τιμή θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που πληρώνουμε σήμερα στον Καναδά, κάτι που αποτελεί πολύ καλά νέα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα