Προχωρά η αξιοποίηση των 21 παλαιών κατοικιών της Πρόνοιας στο Καστελόριζο

Στην προώθηση της αξιοποίησης των 21 παλαιών κατοικιών της Πρόνοιας στο Καστελλόριζο προχωρούν ο δήμος Καστελορίζου και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο την αντικατάστασή τους από νέες, σύγχρονες κατοικίες, που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών του νησιού.Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Καστελορίζου, Νίκος Ασβέστης, πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη εργασίας με εκπροσώπους του υπουργείου, κατά την οποία τέθηκε συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών για την επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών.Από την πλευρά του δήμου Μεγίστης, συμμετείχαν ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος, ενώ εκ μέρους του υπουργείου συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας, ο διευθυντής του γραφείου της υπουργού και τεχνικοί σύμβουλοι.Ως πρώτο βήμα συμφωνήθηκε να προχωρήσει η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων στον δήμο Μεγίστης. Παράλληλα θα προωθηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το τοπογραφικό, το Κτηματολόγιο, καθώς και την απαιτούμενη τεχνική και νομική τεκμηρίωση του έργου.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον έγκαιρο συντονισμό με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις χωρίς καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη του σχεδιασμού.Σημαντική εξέλιξη αποτελεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο, και ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση των ιστορικών σχεδίων που συνδέονται με την απαλλοτρίωση του 1984. Τα συγκεκριμένα στοιχεία ενισχύουν τον φάκελο του έργου και αναμένεται να διευκολύνουν τα επόμενα διοικητικά και τεχνικά βήματα.Ο σχεδιασμός προβλέπει οι διαφορετικές διαδικασίες να εξελιχθούν παράλληλα και συντονισμένα, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος και να μπορέσει το έργο να περάσει το συντομότερο δυνατό στο επόμενο στάδιο.Στόχος του δήμου Μεγίστης είναι οι παλιές κατοικίες της Πρόνοιας να αντικατασταθούν από σύγχρονες κατοικίες, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη πραγματικών στεγαστικών αναγκών στο Καστελλόριζο, ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση και την ενίσχυση του μόνιμου πληθυσμού του ακριτικού νησιού.