Reuters: Η Πολωνία «χτίζει» τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης πολλαπλασιάζοντας τις επενδύσεις σε εγχώριες και «γειτονικές» εταιρείες

Φέτος, η Πολωνία αναμένεται να δαπανήσει περίπου 53 δισ. ευρώ σε βασικές αμυντικές δαπάνες, ποσό που την κατατάσσει στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ - Η στροφή της σε εταιρείες της Κεντρικής Ευρώπης

Πολωνία έχει βάλει μπροστά για να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης, επενδύοντας ολοένα και περισσότερο στις εγχώριες και άλλες αμυντικές εταιρείες της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από προμηθευτές πέραν των γεωγραφικών της ορίων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν γρήγορα τις παραδόσεις τους, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και στελέχη εταιρειών.



Οι πολωνικές δαπάνες για αμυντικές προμήθειες από εγχώριες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών με άλλες επιχειρήσεις της Κεντρικής Ευρώπης, έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί από το 2022, φτάνοντας πέρυσι τα 30,4 δισ. ζλότι (8,15 δισ. δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής Υπηρεσίας Εξοπλισμών που ανέλυσε το Reuters.



Ουκρανία έχει οδηγήσει σε αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ολόκληρη την Ευρώπη, για την Πολωνία η άμυνα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, καθώς η χώρα συνορεύει με την Ουκρανία και αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή, σύμφωνα με Πολωνούς αξιωματούχους.



«Χτίζουμε τον μεγαλύτερο χερσαίο στρατό στην Ευρώπη», δήλωσε στο Reuters ο υφυπουργός Κρατικής Περιουσίας Κόνραντ Γκολότα. «Το γεγονός ότι κάτι χρησιμοποιείται από τον στρατό μας και το γεγονός ότι κατασκευάζεται στην Πολωνία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία», πρόσθεσε.



Οι πολωνικές αμυντικές εταιρείες που συνδέονται με το κράτος αύξησαν εκ νέου τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Περισσότεροι από δώδεκα κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι εταιρειών και ειδικοί δήλωσαν στο Reuters ότι η νέα στρατηγική της Βαρσοβίας αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση, η οποία δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις αμυντικές βιομηχανίες της περιοχής.









Στα 53 δισ. ευρώ οι αμυντικές δαπάνες Φέτος, η Πολωνία αναμένεται να δαπανήσει περίπου 53 δισ. ευρώ (61,45 δισ. δολάρια) σε βασικές αμυντικές δαπάνες, ποσό που την κατατάσσει στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία του ΝΑΤΟ.



Το αντίστοιχο ποσό το 2025 ήταν 44 δισ. ευρώ, ενώ οι φετινές δαπάνες αντιστοιχούν περίπου στο 4,7% του ΑΕΠ της Πολωνίας.



Κλείσιμο Patriot, τα άρματα μάχης Abrams και τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντικά, Πολωνοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η επέκταση της εγχώριας και περιφερειακής παραγωγής drones, πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού που καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες έχει πλέον αναδειχθεί σε προτεραιότητα.



Η στροφή προς την Κεντρική Ευρώπη Η στρατηγική της Πολωνίας αντανακλά μια ευρύτερη επανεξέταση της αμυντικής πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι κυβερνήσεις επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν τη βιομηχανική τους αμυντική βάση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος ανέδειξε πόσο γρήγορα μπορούν οι σύγχρονες συγκρούσεις να εξαντλήσουν τα αποθέματα πυρομαχικών.



«Δεν πρόκειται απλώς για μια επένδυση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία, η οποία λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για την πολωνική οικονομία, αλλά για ζήτημα ανεξαρτησίας της εφοδιαστικής αλυσίδας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς και πρόσθεσε: «Εξασφαλίζει ανεξάρτητο εφοδιασμό της πρώτης γραμμής, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη».



Μέχρι πρόσφατα, αμυντικές εταιρείες από χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία είχαν πιο περιορισμένη παρουσία στην Πολωνία, η οποία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε κρατικές βιομηχανίες, όπως η PGZ, και σε Αμερικανούς προμηθευτές. Πλέον, οι εταιρείες αυτές βλέπουν να ανοίγονται νέες ευκαιρίες.



έχει βάλει μπροστά για να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης, επενδύοντας ολοένα και περισσότερο στις εγχώριες και άλλες αμυντικές εταιρείες της, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από προμηθευτές πέραν των γεωγραφικών της ορίων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν γρήγορα τις παραδόσεις τους, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και στελέχη εταιρειών.Οι πολωνικές δαπάνες για αμυντικές προμήθειες από εγχώριες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών με άλλες επιχειρήσεις της Κεντρικής Ευρώπης, έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί από το, φτάνοντας πέρυσι τα 30,4 δισ. ζλότι (), σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής Υπηρεσίας Εξοπλισμών που ανέλυσε τοΤην ώρα που ο πόλεμος στηνέχει οδηγήσει σε αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ολόκληρη την Ευρώπη, για την Πολωνία η άμυνα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, καθώς η χώρα συνορεύει με την Ουκρανία και αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή, σύμφωνα με Πολωνούς αξιωματούχους.«Χτίζουμε τον μεγαλύτερο χερσαίο στρατό στην Ευρώπη», δήλωσε στοο υφυπουργός Κρατικής Περιουσίας. «Το γεγονός ότι κάτι χρησιμοποιείται από τον στρατό μας και το γεγονός ότι κατασκευάζεται στην Πολωνία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία», πρόσθεσε.Οι πολωνικές αμυντικές εταιρείες που συνδέονται με το κράτος αύξησαν εκ νέου τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Περισσότεροι από δώδεκα κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι εταιρειών και ειδικοί δήλωσαν στοότι η νέα στρατηγική της Βαρσοβίας αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση, η οποία δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις αμυντικές βιομηχανίες της περιοχής.Φέτος, ηαναμένεται να δαπανήσει περίπουσε βασικές αμυντικές δαπάνες, ποσό που την κατατάσσει στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω από τη, τηνκαι τη, σύμφωνα με στοιχεία τουΤο αντίστοιχο ποσό τοήταν, ενώ οι φετινές δαπάνες αντιστοιχούν περίπου στο 4,7% του ΑΕΠ τηςΠαρότι μεγάλα και δαπανηρά οπλικά συστήματα, όπως οι αμερικανικής κατασκευής συστοιχίες πυραύλων, τα άρματα μάχηςκαι τα μαχητικά αεροσκάφη, εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντικά, Πολωνοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η επέκταση της εγχώριας και περιφερειακής παραγωγής drones, πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού που καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες έχει πλέον αναδειχθεί σε προτεραιότητα.Η στρατηγική της Πολωνίας αντανακλά μια ευρύτερη επανεξέταση της αμυντικής πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι κυβερνήσεις επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν τη βιομηχανική τους αμυντική βάση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος ανέδειξε πόσο γρήγορα μπορούν οι σύγχρονες συγκρούσεις να εξαντλήσουν τα αποθέματα πυρομαχικών.«Δεν πρόκειται απλώς για μια επένδυση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία, η οποία λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για την πολωνική οικονομία, αλλά για ζήτημα ανεξαρτησίας της εφοδιαστικής αλυσίδας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησηςκαι πρόσθεσε: «Εξασφαλίζει ανεξάρτητο εφοδιασμό της πρώτης γραμμής, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη».Μέχρι πρόσφατα, αμυντικές εταιρείες από χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία είχαν πιο περιορισμένη παρουσία στην Πολωνία, η οποία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε κρατικές βιομηχανίες, όπως η PGZ, και σε Αμερικανούς προμηθευτές. Πλέον, οι εταιρείες αυτές βλέπουν να ανοίγονται νέες ευκαιρίες.





Οι συμφωνίες με την τσεχική CSG Η τσεχική CSG, ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές πυρομαχικών της Ουκρανίας, υπέγραψε τους τελευταίους μήνες σειρά συμφωνιών με στόχο την επέκταση της παραγωγής της στην Πολωνία. Σε αυτές περιλαμβάνονται η μεταφορά τεχνολογίας παραγωγής προωθητικών υλών στη θυγατρική της PGZ, MESKO, καθώς και συμφωνία με την PGZ για την αύξηση της παραγωγής drones, πυραύλων, πυρομαχικών και τεθωρακισμένων οχημάτων.



Η πολωνική θυγατρική της CSG απέκτησε επίσης την εταιρεία κατασκευής αμυντικών εξαρτημάτων Domar MS.



Τον Αύγουστο, η CSG υπέγραψε συμφωνία αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ με τη θυγατρική της PGZ, Dezamet, για την προμήθεια εξαρτημάτων πυρομαχικών πυροβολικού των 155 χιλιοστών, καθώς και ξεχωριστή σύμβαση ύψους 150 εκατ. ευρώ με τη Huta Stalowa Wola για εξοπλισμό οχημάτων μάχης. «Η Κεντρική Ευρώπη βρίσκεται εν μέσω μιας ευρύτερης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η βιομηχανική αμυντική ικανότητα», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της CSG Polska, Βόιτσεχ Γκρζόνκα.



«Η Πολωνία αποτελεί στρατηγική αγορά για την CSG και μία από τις βασικές κατευθύνσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή μας και την επέκταση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων», πρόσθεσε.



Πρωτοπόρος στο «near-shoring» της στρατιωτικής παραγωγής Και άλλοι αμυντικοί όμιλοι ανταποκρίνονται στη νέα στρατηγική της Βαρσοβίας. Η πολωνική εταιρεία όπλων Grupa Niewiadow, μέσω της Niewiadow PGM, δημιουργεί γραμμή παραγωγής πυρομαχικών των 155 χιλιοστών σε συνεργασία με την KNDS Ammo France, με την παραγωγή να αναμένεται να φτάσει από το επόμενο έτος τις 180.000 οβίδες ετησίως.



Η PGZ ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα συνεργαστεί με την εσθονική Frankenburg Technologies για την κατασκευή στην Πολωνία συστημάτων αεράμυνας εξαιρετικά μικρού βεληνεκούς.



Ο Ζντένεκ Ροντ, ειδικός σε θέματα άμυνας στο Πανεπιστήμιο CEVRO της Πράγας, εκτίμησε ότι η Πολωνία αναδεικνύεται σε πρωτοπόρο των προσπαθειών για «near-shoring» της στρατιωτικής παραγωγής εντός της Ευρώπης – δηλαδή για μεταφορά και συγκέντρωση της παραγωγής σε γεωγραφικά κοντινότερες και φιλικές χώρες.



«Για χρόνια, οι προμήθειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούσαν προτεραιότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα στο ΝΑΤΟ», ανέφερε ο Ροντ. «Τώρα η Πολωνία προσπαθεί παράλληλα να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε παγκόσμιες διαταραχές, στρεφόμενη περισσότερο προς περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς προμηθευτές».



Πολωνοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για την επέκταση της βιομηχανικής συνεργασίας με χώρες όπως η Σλοβακία και η Ουγγαρία.



Επενδύει στην Πολωνία και η Rheinmetall Η γερμανική Rheinmetall ανέφερε ότι η αυξανόμενη ζήτηση από την Πολωνία αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους δημιουργεί παραγωγική δυναμικότητα στη χώρα και αναπτύσσει έναν περιφερειακό κόμβο συντήρησης και επισκευής χερσαίων οπλικών συστημάτων.



«Η ζήτηση που δημιουργεί το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της πολωνικής άμυνας δικαιολογεί τη δημιουργία μονάδων παραγωγής πλήρους κλίμακας στη χώρα, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες και να συμβάλουν στη δημιουργία εναλλακτικών δυνατοτήτων και στην ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού αμυντικού βιομηχανικού συστήματος», ανέφερε η Rheinmetall.



Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις ξεπέρασαν φέτος τα 220.000 στελέχη, αποτελώντας πλέον μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, η Πολωνία, μαζί με την Εσθονία, συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ που βρίσκονται ήδη κοντά στον στόχο της Συμμαχίας για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035.



Σε μία ακόμη ένδειξη των φιλοδοξιών της για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της, η Βαρσοβία πρότεινε τον περασμένο μήνα την από κοινού παραγωγή πυραύλων για το σύστημα αεράμυνας Patriot με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Το μήνυμα της πολωνικής κυβέρνησης προς τις ξένες αμυντικές βιομηχανίες είναι πλέον σαφές.



«Αν θέλεις να πουλήσεις στην Πολωνία, πρέπει να επενδύσεις στην Πολωνία, πρέπει να μεταφέρεις τεχνολογία, πρέπει να δουλέψεις μαζί μας σε κοινά πρότζεκτ», δήλωσε ο υφυπουργός Κρατικής Περιουσίας Κόνραντ Γκολότα για να συμπληρώσει: «Όσο περισσότερα εργοστάσια και τεχνογνωσία έχουμε στη δική μας πλευρά, τόσο ισχυρότερη είναι η άμυνά μας».