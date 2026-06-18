Οι ΗΠΑ βλέπουν θετικά την πρόταση της Πολωνίας για μόνιμη στρατιωτική παρουσία τους στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
Υπουργείο Άμυνας ΗΠΑ Πολωνία Στρατιωτική βάση

Οι ΗΠΑ βλέπουν θετικά την πρόταση της Πολωνίας για μόνιμη στρατιωτική παρουσία τους στη χώρα

Η Βαρσοβία πιέζει ώστε να αυξηθεί η παρουσία των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγά του, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022

Οι ΗΠΑ βλέπουν θετικά την πρόταση της Πολωνίας για μόνιμη στρατιωτική παρουσία τους στη χώρα
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είναι ανοιχτό στην προσφορά της Πολωνίας να φιλοξενήσει στο έδαφός της μια μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Κάμις μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ.

Η Βαρσοβία πιέζει ώστε να αυξηθεί η παρουσία των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγά του, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022.

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα με τον υπουργό Πολέμου (σ.σ. τον Χέγκσεθ). Συζητήσαμε τη συλλογική άμυνα και τη συνεργασία. Οι ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόταση της Πολωνίας για μια μόνιμη στρατιωτική βάση τους στην Πολωνία», είπε ο Κοσίνιακ-Κάμις μιλώντας σε δημοσιογράφους.



Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία συγκεκριμένη απόφαση.

Νωρίτερα, ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη και προειδοποίησε τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ ότι η συνεισφορά της Ουάσιγκτον στον προϋπολογισμό του θα μειωθεί, εάν ορισμένες χώρες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν πέρυσι, σε ό,τι αφορά την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού τους.

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