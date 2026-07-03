Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Βαρσοβία: Η Ρωσία σχεδιάζει ένοπλη «προβοκάτσια» στην Πολωνία για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ

Τι αναφέρουν ο Telegraph και το πολωνικό μέσο Onet, επικαλούμενα υψηλόβαθμες πηγές στην κυβέρνηση της Βαρσοβίας - Τα σενάρια που επεξεργάζεται η Πολωνία, η οποία ενημερώνεται συχνά από τις ΗΠΑ και προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο

ΝΑΤΟ, σχεδιάζει η Ρωσία, σύμφωνα με προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην κυβέρνηση της Βαρσοβίας.



Στο στόχαστρο θα μπορούσαν να βρεθούν κρίσιμες υποδομές της Πολωνίας μέσω πυραυλικών επιθέσεων ή drones, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο Ρώσοι στρατιώτες να περάσουν τα σύνορα και να εισέλθουν σε έδαφος της Συμμαχίας.



Κάρολ Ναβρότσκι στο πολωνικό μέσο Onet.



Στόχος μιας τέτοιας ρωσικής ενέργειας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα ήταν η κλιμάκωση της έντασης και η άσκηση πίεσης στους δυτικούς συμμάχους ώστε να αναστείλουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία. Η επιχείρηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες.



Πολωνικές πηγές ασφαλείας δεν αποκλείουν ούτε ένα πιο συμβατικό σενάριο, όπως μια περιορισμένη χερσαία εισβολή Ρώσων στρατιωτών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.



Τα πιθανά σενάρια Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Onet, τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν επίθεση με drones σε κρίσιμες υποδομές, όπως σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή εικονικά αεροπορικά πλήγματα που θα ανάγκαζαν την Πολωνία να ενεργοποιήσει τα συστήματα αεράμυνάς της.



Πηγή των πολωνικών υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε ότι, στο πιο ακραίο σενάριο, θα μπορούσε να σημειωθεί μια «υβριδική επίθεση στη συνοριακή περιοχή».



Η ίδια πηγή σημείωσε ότι θεωρείται πιθανή μια ένοπλη εισβολή στην οποία θα συμμετείχαν Ρώσοι ή Λευκορώσοι στρατιώτες.



Κλείσιμο GPS ή ως επιχείρηση διάσωσης για την ανάκτηση ελικοπτέρου που αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα.



Σύμφωνα με τις πολωνικές πηγές, η Ρωσία θα υπολόγιζε ότι σε μια τέτοια περίπτωση η Πολωνία δεν θα άνοιγε πυρ εναντίον Ρώσων ή Λευκορώσων στρατιωτών, αλλά θα πιεζόταν από τις ΗΠΑ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα ή το Μινσκ αντί να απαντήσει στρατιωτικά. Ένα σενάριο στο οποίο οι ρωσικές δυνάμεις θα αποχωρούσαν από την Πολωνία ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και όχι επειδή αναγκάστηκαν στρατιωτικά, θα θεωρούνταν νίκη από την πλευρά της Μόσχας.



Ο τερματισμός της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία θα μπορούσε ακόμη και να αποτελέσει βασικό αίτημα της Ρωσίας σε τέτοιες συνομιλίες, με αντάλλαγμα την αποχώρηση από το πολωνικό έδαφος.



Συστηματική η ενημέρωση των ΗΠΑ στην Πολωνία Οι ΗΠΑ «ενημερώνουν συστηματικά την Πολωνία για νέα ρωσικά σχέδια που αφορούν συμβατική επίθεση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, από τα οποία η Πολωνία σε καμία περίπτωση δεν εξαιρείται», δήλωσε πηγή κοντά στον Πολωνό πρόεδρο.



Μια ένοπλη «προβοκάτσια» στο έδαφος της Πολωνίας , με στόχο να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του, σχεδιάζει η Ρωσία, σύμφωνα με προειδοποιήσεις τωνστην κυβέρνηση της Βαρσοβίας.Στο στόχαστρο θα μπορούσαν να βρεθούν κρίσιμες υποδομές της Πολωνίας μέσω πυραυλικών επιθέσεων ή drones, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο Ρώσοι στρατιώτες να περάσουν τα σύνορα και να εισέλθουν σε έδαφος της Συμμαχίας.Η Ουάσινγκτον έχει απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις στη Βαρσοβία σχετικά με το συγκεκριμένο σενάριο, ανέφεραν πηγές που βρίσκονται κοντά στον Πολωνό πρόεδροστο πολωνικό μέσοΣτόχος μιας τέτοιας ρωσικής ενέργειας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα ήταν η κλιμάκωση της έντασης και η άσκηση πίεσης στους δυτικούς συμμάχους ώστε να αναστείλουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία. Η επιχείρηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες.Πολωνικές πηγές ασφαλείας δεν αποκλείουν ούτε ένα πιο συμβατικό σενάριο, όπως μια περιορισμένη χερσαία εισβολή Ρώσων στρατιωτών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Onet, τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν επίθεση μεσε κρίσιμες υποδομές, όπως σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή εικονικά αεροπορικά πλήγματα που θα ανάγκαζαν την Πολωνία να ενεργοποιήσει τα συστήματα αεράμυνάς της.Πηγή των πολωνικών υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε ότι, στο πιο ακραίο σενάριο, θα μπορούσε να σημειωθεί μια «υβριδική επίθεση στη συνοριακή περιοχή».Η ίδια πηγή σημείωσε ότι θεωρείται πιθανή μια ένοπλη εισβολή στην οποία θα συμμετείχανστρατιώτες.Η Μόσχα θα μπορούσε να παρουσιάσει ένα τέτοιο περιστατικό ως τυχαία είσοδο σε πολωνικό έδαφος λόγω βλάβης στοή ως επιχείρηση διάσωσης για την ανάκτηση ελικοπτέρου που αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα.Σύμφωνα με τις πολωνικές πηγές, η Ρωσία θα υπολόγιζε ότι σε μια τέτοια περίπτωση η Πολωνία δεν θα άνοιγε πυρ εναντίον Ρώσων ή Λευκορώσων στρατιωτών, αλλά θα πιεζόταν από τις ΗΠΑ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα ή το Μινσκ αντί να απαντήσει στρατιωτικά. Ένα σενάριο στο οποίο οι ρωσικές δυνάμεις θα αποχωρούσαν από την Πολωνία ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και όχι επειδή αναγκάστηκαν στρατιωτικά, θα θεωρούνταν νίκη από την πλευρά της Μόσχας.Ο τερματισμός της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία θα μπορούσε ακόμη και να αποτελέσει βασικό αίτημα της Ρωσίας σε τέτοιες συνομιλίες, με αντάλλαγμα την αποχώρηση από το πολωνικό έδαφος.Οι ΗΠΑ «ενημερώνουν συστηματικά την Πολωνία για νέα ρωσικά σχέδια που αφορούν συμβατική επίθεση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, από τα οποία η Πολωνία σε καμία περίπτωση δεν εξαιρείται», δήλωσε πηγή κοντά στον Πολωνό πρόεδρο.

Διπλωματική πηγή από χώρα-σύμμαχο της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε επίσης ότι μια πρόκληση είτε σε κάποια από τις χώρες της Βαλτικής είτε στην Πολωνία θεωρείται σοβαρός κίνδυνος, όπως και πηγή του πολωνικού υπουργείου Άμυνας.



Πηγή ασφαλείας από χώρα της Βαλτικής ανέφερε στον Telegraph ότι τέτοια σχέδια συζητούνται στη Μόσχα, ενώ εκτίμησε πως η Ρωσία θα μπορούσε στη συνέχεια να επιχειρήσει να αποδώσει την ευθύνη της προβοκάτσιας στην Ουκρανία.



Οποιαδήποτε χερσαία ενέργεια από τη Ρωσία θα μπορούσε να ξεκινήσει είτε από το Καλίνινγκραντ - τον ρωσικό θύλακα βόρεια της Πολωνίας όπου υπάρχουν πυρηνικά όπλα - είτε από τη Λευκορωσία στα ανατολικά. Οι πηγές επισημαίνουν ότι τέτοιες μέθοδοι αποτελούν τον πιο ρεαλιστικό τρόπο για μια ρωσική πρόκληση, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας είναι δεσμευμένες στην Ουκρανία και δεν διαθέτουν την ικανότητα για έναν πλήρους κλίμακας πόλεμο με το ΝΑΤΟ.



Παρότι η Πολωνία παραμένει σταθερός σύμμαχος της Ουκρανίας στον τομέα της ασφάλειας, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω διαφορών για ιστορικά ζητήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ανταγωνισμού στον αγροτικό τομέα. Υπάρχουν φόβοι ότι η Μόσχα θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το ρήγμα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Telegraph, πρόσφατη ναυτική άσκηση στη Λετονία, με κεντρικό ρόλο του αμερικανικού ναυτικού και των πεζοναυτών, είχε στόχο να στείλει μήνυμα στη Μόσχα ότι οποιαδήποτε επίθεση στην ανατολική πτέρυγα θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων.



Στο χειρότερο σενάριο για το ΝΑΤΟ, στόχος της Ρωσίας θα ήταν να υπονομεύσει την κυριαρχία της Πολωνίας, να εμφανίσει τη Συμμαχία ως «χάρτινη τίγρη» και να αναγκάσει τη Δύση να αποσύρει τη στήριξή της προς την Ουκρανία — χωρίς όμως να προκαλέσει έναν συμβατικό πόλεμο με το ΝΑΤΟ.



Οι Πολωνοί αναγνωρίζουν την απειλή και προετοιμάζονται Στέλεχος της ηγεσίας του πολωνικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε στο Onet ότι υπάρχει πιθανότητα ρωσικής πρόκλησης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Πολωνία έχει ήδη πραγματοποιήσει ασκήσεις με στόχο να προειδοποιήσει τη Μόσχα για μια συντριπτική απάντηση του ΝΑΤΟ.



Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές ασφαλείας, από τη σκοπιά της Μόσχας μια πρόκληση κατά της Πολωνίας θα ήταν πιο πιθανή επιλογή από αντίστοιχη ενέργεια στις χώρες της Βαλτικής. Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι οποιαδήποτε ρωσική ενέργεια δεν θα έμοιαζε με έναν «κλασικό» συμβατικό πόλεμο και ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για την πραγματοποίησή της.



Η Πολωνία συνορεύει με τη Λευκορωσία του Αλεξάντρ Λουκασένκο, στενού συμμάχου του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.



Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να απαντήσει σε μια ρωσική πρόκληση με απευθείας πλήγματα στο Καλίνινγκραντ, το οποίο έχει αναφερθεί ως πιθανός στόχος από τον αρχηγό της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας Χόλγκερ Νόιμαν. Ο Γερμανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί «κάθε εκατοστό» του εδάφους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, εάν αναγκαστεί να ενεργήσει αμυντικά.



Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ τόνισε ότι η χώρα «προετοιμάζεται πολύ εντατικά για διάφορα σενάρια». «Ας μη φοβόμαστε, ας προετοιμαστούμε, αλλά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την κατάσταση. Γνωρίζουμε τις απειλές, και χάρη στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους συμμάχους μας», ανέφερε ο Τουσκ.